Lyon : Tissage urbain, l’œuvre clivante de la place Bellecour, est enfin terminée

Il aura fallu deux mois et demi de travaux et 1,6 million d’euros pour permettre à la place Bellecour de devenir un point de fraîcheur. Les ombrières géantes, faisant partie de l’œuvre Tissage urbain de l’artiste Romain Froquet et de l’architecte Tristan Israel, sont enfin officiellement installées.

Quelques jours auparavant, des brumisateurs avaient été rajoutés le long de l’ouvrage, pour permettre un rafraîchissement plus important que les ombrages provoqués par le tissu. Avant cela, les élus écologistes de la Ville de Lyon avaient été ciblés par plusieurs opposants sur l’utilité de l’installation. Ce fut le cas de Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement.

Pour rappel, l’œuvre est éphémère. Ce cheminement sera présent pendant cinq années, a minima, à condition que la municipalité écologiste soit reconduite pour un second mandat.