Au début du mois d’août 2025, sur la commune de Chaponnay, trois individus s’introduisent par effraction chez un homme vivant seul.

À l’intérieur du domicile, la scène bascule rapidement dans la violence. Les agresseurs ligotent la victime, la forcent à prendre des médicaments et, sous la menace d’une arme blanche, la frappent pour obtenir les codes de ses téléphones portables et les clés des coffres. Les malfaiteurs fouillent ensuite la maison et repartent avec plusieurs objets de valeur.

Le lendemain, une proche de la première victime est à son tour agressée, selon un scénario similaire, laissant peu de doute sur le mode opératoire. Pour les enquêteurs, le lien entre les deux affaires apparaît rapidement.

Les premières investigations permettent en effet de conclure que "les deux faits ont été commis par un même groupe d’individus".

L’enquête, confiée à la brigade de recherches de Mions, s’étend sur quatre mois. Un travail qualifié de "minutieux" par la gendarmerie, mobilisant des techniques spécifiques, des surveillances et des actes de police scientifique.

Ce patient travail permet finalement d’identifier les mis en cause et de matérialiser leur participation aux faits.

Le mardi 16 décembre, quatre individus sont interpellés et placés en garde à vue. À l’issue de leurs auditions, ils sont présentés au tribunal judiciaire de Lyon. Ils sont placés en détention provisoire, dans l’attente de leur jugement en comparution immédiate.