Menaces de mutilation, rançon en cryptomonnaie, victimes qui s’échappent : ce qu’il faut retenir de la conférence de presse du procureur de la République de Lyon

Comme révélé plus tôt dans la journée, une femme de 35 ans, juge au tribunal judiciaire de Grenoble, a été enlevée en compagnie de sa mère âgée de 67 ans à son domicile de Saint-Martin-le-Vinoux en Isère dans la nuit de mercredi à jeudi.
L’alerte a été ensuite donnée par un voisin à 7h, tandis que le compagnon de la magistrate indiquait vers 9h30 aux autorités avoir reçu un message des ravisseurs et une photo de la femme, accompagnés d’une demande de rançon en cryptomonnaies et de menaces de mutilations des deux séquestrées.
Pourquoi ce couple ? Parce que l'homme est associé dans une start-up lyonnaise liée à la crypto.
Après 30 heures de recherches intensives, les autorités lyonnaises ont été avisées que les deux femmes avaient été retrouvées dans un box à Bourg-lès-Valence dans la Drôme.
Mère et fille ont réussi à se détacher de leurs liens et baillons dans le box où elles étaient séquestrées et ont appelé de l’aide en tapant sur la porte. Un voisin les a alors secourues.
Le procureur de la République a indiqué qu'à l'hôpital, la femme a obtenu 15 jours d'ITT pour les blessures et les plaies qu'elle présentait à la tête. La mère a obtenu 2 jours d'ITT.
"Aucune rançon n’a été versée. Le montant était en cryptomonnaies", a précisé Thierry Dran, qui a refusé de donner le montant.
"Tous les moyens sont engagés pour identifier et interpeller les suspects", a poursuivi le procureur, qui a pu converser avec la magistrate grenobloise vendredi matin par téléphone : "Je salue son courage".
Difficile d'en savoir davantage, puisque les victimes n'ont pas encore été entendues par les enquêteurs. Pourtant, Béatrice Brun, directrice zonale de la police nationale Sud Est l'a rappelé : dans cette affaire, ce fut "une course contre la montre, c’était une affaire de secondes". Au total, 160 agents de la police nationale ont été mobilisés depuis l'annonce de l'enlèvement.
