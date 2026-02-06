Judiciaire

Menaces de mutilation, rançon en cryptomonnaie, victimes qui s’échappent : ce qu’il faut retenir de la conférence de presse du procureur de la République de Lyon

Menaces de mutilation, rançon en cryptomonnaie, victimes qui s’échappent : ce qu’il faut retenir de la conférence de presse du procureur de la République de Lyon
Menaces de mutilation, rançon en cryptomonnaie, victimes qui s’échappent : ce qu’il faut retenir de la conférence de presse du procureur de la République de Lyon - LyonMag

Ce vendredi 6 février, le procureur de la République de Lyon Thierry Dran donnait une conférence de presse sur l’enlèvement de deux femmes et la demande d’une rançon en cryptomonnaies.

Comme révélé plus tôt dans la journée, une femme de 35 ans, juge au tribunal judiciaire de Grenoble, a été enlevée en compagnie de sa mère âgée de 67 ans à son domicile de Saint-Martin-le-Vinoux en Isère dans la nuit de mercredi à jeudi.

L’alerte a été ensuite donnée par un voisin à 7h, tandis que le compagnon de la magistrate indiquait vers 9h30 aux autorités avoir reçu un message des ravisseurs et une photo de la femme, accompagnés d’une demande de rançon en cryptomonnaies et de menaces de mutilations des deux séquestrées.

Pourquoi ce couple ? Parce que l'homme est associé dans une start-up lyonnaise liée à la crypto.

Après 30 heures de recherches intensives, les autorités lyonnaises ont été avisées que les deux femmes avaient été retrouvées dans un box à Bourg-lès-Valence dans la Drôme.

Mère et fille ont réussi à se détacher de leurs liens et baillons dans le box où elles étaient séquestrées et ont appelé de l’aide en tapant sur la porte. Un voisin les a alors secourues.

Le procureur de la République a indiqué qu'à l'hôpital, la femme a obtenu 15 jours d'ITT pour les blessures et les plaies qu'elle présentait à la tête. La mère a obtenu 2 jours d'ITT.

"Aucune rançon n’a été versée. Le montant était en cryptomonnaies", a précisé Thierry Dran, qui a refusé de donner le montant.

"Tous les moyens sont engagés pour identifier et interpeller les suspects", a poursuivi le procureur, qui a pu converser avec la magistrate grenobloise vendredi matin par téléphone : "Je salue son courage".

Difficile d'en savoir davantage, puisque les victimes n'ont pas encore été entendues par les enquêteurs. Pourtant, Béatrice Brun, directrice zonale de la police nationale Sud Est l'a rappelé : dans cette affaire, ce fut "une course contre la montre, c’était une affaire de secondes". Au total, 160 agents de la police nationale ont été mobilisés depuis l'annonce de l'enlèvement.

7 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
123456 le 06/02/2026 à 19:21

Au fonds, c'est un peu comme le covid, une épidémie qui touche tout le monde, personne n'est épargnée...

Signaler Répondre
avatar
GAD le 06/02/2026 à 19:17
Je vais oser a écrit le 06/02/2026 à 19h04

Elle sera sur le mur des cons ?

Excellent !

Signaler Répondre
avatar
Je vais oser le 06/02/2026 à 19:04

Elle sera sur le mur des cons ?

Signaler Répondre
avatar
Electeur EELV,., le 06/02/2026 à 18:54

Cette femme a eu un sentiment d'enlèvement .
Le vrai danger c'est l'extrême droite

Signaler Répondre
avatar
ah ben la le 06/02/2026 à 18:19

d'un coup 160 flics sur l'affaire

Signaler Répondre
avatar
Mouais le 06/02/2026 à 18:05

Par contre le gamin qui s’est fait fracasser pour un téléphone pas de conférence de presse. Se faire tabasser sauvagement ne vaut rien pour un procureur, après tout un gamin qui rentre le soir du boulot pour se payer ses études c’est juste un sentiment d’agression 🤷🏻‍♀️

Signaler Répondre
avatar
Enfin ! le 06/02/2026 à 17:46

Une magistrate s'est fait attaquer par des malfaiteurs. Désolé, mais je ne peux dire qu'une seule chose : c'est bien fait pour elle ! Cette caste intouchable de notre pays, les magistrats, est le fumier à l'origine du laxiste à l'égard des voyous multirécidivistes, et de notre société insécuritaire gangrenée par la violence quotidienne du couteau, du coup de pied dans la tête et des armes à feu. Non, vraiment, aucune compassion pour elle et sa mère, c'est mérité !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.