Un pont trop souvent percuté : circulation bloquée jusqu’en mars près de Lyon

La circulation est totalement interrompue sur la RD16E2 entre Chazay-d’Azergues et Marcilly-d’Azergues à la suite d’un accident ayant gravement endommagé le portique de protection du pont franchissant l’Azergues. L’information a été confirmée par le Département du Rhône dans un communiqué publié ce vendredi 6 février.

Selon les autorités départementales, l’accident s’est produit le jour-même, provoquant des dégâts suffisants pour nécessiter une fermeture immédiate de la route. L’interdiction de circulation est effective jusqu’au 6 mars à 18h30, afin de permettre les travaux de réparation de l’ouvrage et de garantir la sécurité des usagers.

La collectivité précise toutefois que la réouverture pourrait intervenir plus tôt, sous réserve de l’avancée du chantier.

Des itinéraires de déviation mis en place

Pour limiter l’impact sur le trafic local, des déviations ont été instaurées :

• Depuis Chazay-d’Azergues, les automobilistes sont invités à emprunter la RD30e en direction de Civrieux, puis la RD16 vers Marcilly ;

• Depuis Marcilly-d’Azergues, l’itinéraire inverse est recommandé via la RD16 puis la RD30e.

Ces déviations visent à maintenir un écoulement du trafic, notamment pour les déplacements domicile-travail.

Le pont concerné est strictement limité en gabarit (1,80 m) et en tonnage (2 tonnes). Ces contraintes font l’objet d’un suivi renforcé depuis plusieurs années. Depuis août 2024, un dispositif de vidéosurveillance avec lecture automatique des plaques d’immatriculation est installé, en lien avec la commune de Chazay-d’Azergues, afin de dissuader les véhicules hors gabarit de forcer le passage.

Malgré ces mesures, les dégradations se poursuivent. Le Département rappelle qu’à chaque incident, un procès-verbal est dressé afin d’obtenir le remboursement des dégâts. Les contrevenants s’exposent également à une contravention de 5ᵉ classe, pouvant atteindre 1500 euros, voire 3000 euros en cas de récidive.