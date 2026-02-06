Barthélémy Chenaux (ex-LFI) : "La liste de l'union de la gauche est la seule capable de gagner la Ville de Lyon"

Adjoint dans le 7e arrondissement, Barthélémy Chenaux a fait le choix de quitter le parti insoumis et de rejoindre l'union de la gauche de Grégory Doucet. Il se défend d'un "choix opportuniste", expliquant se trouver "sur des positions inéligibles" sur les listes du maire sortant.

"Je fais ça pour envoyer un message clair aux Lyonnais", poursuit celui qui a décidé de ne pas soutenir la candidate LFI Anaïs Belouassa-Cherifi.

"La liste de l'union de la gauche est la seule capable de gagner la Ville de Lyon", selon Barthélémy Chenaux, qui estime que "le Lyonnais a le coeur à gauche".

A ses yeux, "le plus important à court terme, c'est que le travail mené pendant 6 ans ne soit pas mis à mal par l'arrivée de Jean-Michel Aulas".

