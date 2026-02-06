Barthélémy Chenaux (ex-LFI) : "La liste de l'union de la gauche est la seule capable de gagner la Ville de Lyon"

Adjoint dans le 7e arrondissement, Barthélémy Chenaux a fait le choix de quitter le parti insoumis et de rejoindre l'union de la gauche de Grégory Doucet. Il se défend d'un "choix opportuniste", expliquant se trouver "sur des positions inéligibles" sur les listes du maire sortant.
"Je fais ça pour envoyer un message clair aux Lyonnais", poursuit celui qui a décidé de ne pas soutenir la candidate LFI Anaïs Belouassa-Cherifi.
"La liste de l'union de la gauche est la seule capable de gagner la Ville de Lyon", selon Barthélémy Chenaux, qui estime que "le Lyonnais a le coeur à gauche".
A ses yeux, "le plus important à court terme, c'est que le travail mené pendant 6 ans ne soit pas mis à mal par l'arrivée de Jean-Michel Aulas".
Un message clair, des romesses claires, des ambitions désirées, dans mon intérêt.Signaler Répondre
Mais jefais qu'un seul geste : Retournez ma veste mais pas toujours du bon côté.
UN CLASH
Gagner la ville par la gauche ça voudrait dire régression, repli de la ville et retour en arrière l’accélération de l’insécurité de l’immigrationSignaler Répondre
S'il a quitté LFI, on ne peut plus le désigner comme "adjoint LFI" (ou au moins mettre ex devant adjoint)Signaler Répondre
Heureux néanmoins de voir que certains finissent par voir la lumière.
A la soupe !Signaler Répondre
Il est complètement hors sol celui ciSignaler Répondre
Je rigole. LFI sent un mauvais résultat se pointer.Signaler Répondre
J'espère que ce sera le début d'une longue série, notamment pour 2027.
D'ailleurs, il paraît que le tome 2 de la meute est paru hier. A consommer sans modération.
A t'il été exorcisé : "Sors de ce corps, Delogu" ?
A t'il été touché par le grâce ?
Ses 4 neurones se sont ils enfin connectés ?
La peur de la gamelle vide aurait elle une influence ?
MDR !!!!Signaler Répondre
Même pas en rêve ! Parti d'extrême gauche !
Mélenchon l'homme politique le plus détesté de France . Allez en Palestine vous aurez peut-être plus de chance . J.M