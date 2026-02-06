Les Coulisses du Grand Lyon

Barthélémy Chenaux (ex-LFI) : "La liste de l'union de la gauche est la seule capable de gagner la Ville de Lyon"

Barthélémy Chenaux, adjoint (ex-LFI) à la maire du 7e arrondissement de Lyon, est l’invité ce vendredi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Adjoint dans le 7e arrondissement, Barthélémy Chenaux a fait le choix de quitter le parti insoumis et de rejoindre l'union de la gauche de Grégory Doucet. Il se défend d'un "choix opportuniste", expliquant se trouver "sur des positions inéligibles" sur les listes du maire sortant.

"Je fais ça pour envoyer un message clair aux Lyonnais", poursuit celui qui a décidé de ne pas soutenir la candidate LFI Anaïs Belouassa-Cherifi.

"La liste de l'union de la gauche est la seule capable de gagner la Ville de Lyon", selon Barthélémy Chenaux, qui estime que "le Lyonnais a le coeur à gauche".

A ses yeux, "le plus important à court terme, c'est que le travail mené pendant 6 ans ne soit pas mis à mal par l'arrivée de Jean-Michel Aulas".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

avatar
Rlb le 06/02/2026 à 15:14

Un message clair, des romesses claires, des ambitions désirées, dans mon intérêt.
Mais jefais qu'un seul geste : Retournez ma veste mais pas toujours du bon côté.
UN CLASH

Signaler Répondre
avatar
le gone de Lyon le 06/02/2026 à 15:09

Gagner la ville par la gauche ça voudrait dire régression, repli de la ville et retour en arrière l’accélération de l’insécurité de l’immigration

Signaler Répondre
avatar
OQTH le 06/02/2026 à 14:48

S'il a quitté LFI, on ne peut plus le désigner comme "adjoint LFI" (ou au moins mettre ex devant adjoint)
Heureux néanmoins de voir que certains finissent par voir la lumière.

Signaler Répondre
avatar
GAD le 06/02/2026 à 14:18

A la soupe !

Signaler Répondre
avatar
Dupon le 06/02/2026 à 13:29

Il est complètement hors sol celui ci

Signaler Répondre
avatar
AntiLFI le 06/02/2026 à 13:13

Je rigole. LFI sent un mauvais résultat se pointer.
J'espère que ce sera le début d'une longue série, notamment pour 2027.
D'ailleurs, il paraît que le tome 2 de la meute est paru hier. A consommer sans modération.

Signaler Répondre
avatar
Les rats quittent le bateau le 06/02/2026 à 12:40

Adjoint LFI dans le 7e arrondissement, Barthélémy Chenaux a fait le choix de quitter le parti insoumis et de rejoindre l'union de la gauche de Grégory Doucet.
"Je fais ça pour envoyer un message clair aux Lyonnais", poursuit celui qui a décidé de ne pas soutenir la candidate LFI Anaïs Belouassa-Cherifi.""

A t'il été exorcisé : "Sors de ce corps, Delogu" ?
A t'il été touché par le grâce ?
Ses 4 neurones se sont ils enfin connectés ?
La peur de la gamelle vide aurait elle une influence ?

Signaler Répondre
avatar
Jolie Môme le 06/02/2026 à 12:25

MDR !!!!
Même pas en rêve ! Parti d'extrême gauche !
Mélenchon l'homme politique le plus détesté de France . Allez en Palestine vous aurez peut-être plus de chance . J.M

Signaler Répondre

