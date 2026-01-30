Agression à Décines, mort à Loire-sur-Rhône : le débat sur le racisme s’invite dans la campagne métropolitaine

Autour de leur chef de file Florestan Groult, ils réagissent à deux faits récents qu’ils qualifient de violences racistes caractérisées. Le 19 janvier, Ahmad, lycéen de 17 ans d’origine syrienne, a été agressé par trois individus cagoulés à Décines-Charpieu alors qu’il se rendait en cours. Quelques jours plus tôt, Ismaël Aali, 20 ans, était retrouvé mort dans un étang à Loire-sur-Rhône ; une information judiciaire est ouverte pour meurtre commis en raison de la race, de l’ethnie, de la nation ou de la religion.
Pour les insoumis, ces affaires ne peuvent être réduites à des faits divers isolés. Ils les inscrivent dans un contexte plus large de "banalisation du racisme et de l’islamophobie", pointant la responsabilité des discours politiques et électoraux. Leur communiqué vise explicitement l’absence de prises de position claires de certaines listes candidates à la Métropole de Lyon : "Ce silence n’est pas neutre", écrivent-ils, estimant qu’il contribue à invisibiliser les victimes et à normaliser les violences.
Au-delà des procédures judiciaires en cours, le collectif affirme que la réponse doit être aussi politique. Il appelle les élus et responsables publics à "nommer le racisme", à le combattre sans ambiguïté et à refuser toute complaisance avec les idéologies qui l’alimentent.
Dans la perspective des élections métropolitaines de mars, le collectif avance également des propositions. Il défend la création d’un dispositif métropolitain baptisé "EGALIS", visant à renforcer la lutte contre les discriminations par un soutien accru aux associations de terrain, la mise en place de moyens publics dédiés et un système de signalement adossé à un observatoire indépendant.
Sur le dispositif EGALIS, pourra t on aussi y signaler, avant tout jugement qualifiant juridiquement la nature de l acte, comme eux :Signaler Répondre
- une agression par un étranger OQTF,
- une agression d un blanc aux yeux bleus,
- une agression d un membre de la communauté juive,
- une agression a raison de ses opinions politiques,.,......
L' idée venant d eux, j' ai comme un doute.....
Surtout que vous, vous n’êtes pas très bien placé pour donner des leçons !!!!Signaler Répondre
apparemment pour le 1er règlement de compte entre communautés,et pour le 2e un rendez vous dans un lieu isolé qui a mal tourné. attendons avant de parler de racisme!Signaler Répondre
A force de dédiaboliser le RN voilà le résultat.Signaler Répondre
Pourquoi on ne les entend pas pour toutes les autres violences de la métropole ?Signaler Répondre
Enquêtes en cours , aucune preuve de racisme à ce jourSignaler Répondre
Quand il s'agit du meurtre d'un "blanc", on ne les entend jamais......indignation a géométrie variable ? Récupération politique ?Signaler Répondre