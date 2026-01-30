Agression à Décines, mort à Loire-sur-Rhône : le débat sur le racisme s’invite dans la campagne métropolitaine

Autour de leur chef de file Florestan Groult, ils réagissent à deux faits récents qu’ils qualifient de violences racistes caractérisées. Le 19 janvier, Ahmad, lycéen de 17 ans d’origine syrienne, a été agressé par trois individus cagoulés à Décines-Charpieu alors qu’il se rendait en cours. Quelques jours plus tôt, Ismaël Aali, 20 ans, était retrouvé mort dans un étang à Loire-sur-Rhône ; une information judiciaire est ouverte pour meurtre commis en raison de la race, de l’ethnie, de la nation ou de la religion.

Pour les insoumis, ces affaires ne peuvent être réduites à des faits divers isolés. Ils les inscrivent dans un contexte plus large de "banalisation du racisme et de l’islamophobie", pointant la responsabilité des discours politiques et électoraux. Leur communiqué vise explicitement l’absence de prises de position claires de certaines listes candidates à la Métropole de Lyon : "Ce silence n’est pas neutre", écrivent-ils, estimant qu’il contribue à invisibiliser les victimes et à normaliser les violences.

Au-delà des procédures judiciaires en cours, le collectif affirme que la réponse doit être aussi politique. Il appelle les élus et responsables publics à "nommer le racisme", à le combattre sans ambiguïté et à refuser toute complaisance avec les idéologies qui l’alimentent.

Dans la perspective des élections métropolitaines de mars, le collectif avance également des propositions. Il défend la création d’un dispositif métropolitain baptisé "EGALIS", visant à renforcer la lutte contre les discriminations par un soutien accru aux associations de terrain, la mise en place de moyens publics dédiés et un système de signalement adossé à un observatoire indépendant.