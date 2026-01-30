Politique

Agression à Décines, mort à Loire-sur-Rhône : le débat sur le racisme s’invite dans la campagne métropolitaine

Après l’agression raciste d’un lycéen de 17 ans à Décines-Charpieu et la mort d’Ismaël Aali à Loire-sur-Rhône, les candidats LFI à la Métropole de Lyon dénoncent un "silence politique" et appellent à une mobilisation contre le racisme.

Autour de leur chef de file Florestan Groult, ils réagissent à deux faits récents qu’ils qualifient de violences racistes caractérisées. Le 19 janvier, Ahmad, lycéen de 17 ans d’origine syrienne, a été agressé par trois individus cagoulés à Décines-Charpieu alors qu’il se rendait en cours. Quelques jours plus tôt, Ismaël Aali, 20 ans, était retrouvé mort dans un étang à Loire-sur-Rhône ; une information judiciaire est ouverte pour meurtre commis en raison de la race, de l’ethnie, de la nation ou de la religion.

Pour les insoumis, ces affaires ne peuvent être réduites à des faits divers isolés. Ils les inscrivent dans un contexte plus large de "banalisation du racisme et de l’islamophobie", pointant la responsabilité des discours politiques et électoraux. Leur communiqué vise explicitement l’absence de prises de position claires de certaines listes candidates à la Métropole de Lyon : "Ce silence n’est pas neutre", écrivent-ils, estimant qu’il contribue à invisibiliser les victimes et à normaliser les violences.

Au-delà des procédures judiciaires en cours, le collectif affirme que la réponse doit être aussi politique. Il appelle les élus et responsables publics à "nommer le racisme", à le combattre sans ambiguïté et à refuser toute complaisance avec les idéologies qui l’alimentent.

Dans la perspective des élections métropolitaines de mars, le collectif avance également des propositions. Il défend la création d’un dispositif métropolitain baptisé "EGALIS", visant à renforcer la lutte contre les discriminations par un soutien accru aux associations de terrain, la mise en place de moyens publics dédiés et un système de signalement adossé à un observatoire indépendant.

Tags :

métropolitaines 2026

LFI

7 commentaires
Laisser un commentaire
Labetiseestdangereuse... le 30/01/2026 à 19:36

Sur le dispositif EGALIS, pourra t on aussi y signaler, avant tout jugement qualifiant juridiquement la nature de l acte, comme eux :
- une agression par un étranger OQTF,
- une agression d un blanc aux yeux bleus,
- une agression d un membre de la communauté juive,
- une agression a raison de ses opinions politiques,.,......
L' idée venant d eux, j' ai comme un doute.....

Fausant partie des extrêmes, vous êtes dans le mëme sac le 30/01/2026 à 19:10
LFI 69 a écrit le 30/01/2026 à 18h46

A force de dédiaboliser le RN voilà le résultat.

Surtout que vous, vous n’êtes pas très bien placé pour donner des leçons !!!!

bassta le 30/01/2026 à 18:54
Chut a écrit le 30/01/2026 à 18h17

Enquêtes en cours , aucune preuve de racisme à ce jour

apparemment pour le 1er règlement de compte entre communautés,et pour le 2e un rendez vous dans un lieu isolé qui a mal tourné. attendons avant de parler de racisme!

LFI 69 le 30/01/2026 à 18:46

A force de dédiaboliser le RN voilà le résultat.

Watt le 30/01/2026 à 18:35

Pourquoi on ne les entend pas pour toutes les autres violences de la métropole ?

Chut le 30/01/2026 à 18:17

Enquêtes en cours , aucune preuve de racisme à ce jour

Anti verts le 30/01/2026 à 18:13

Quand il s'agit du meurtre d'un "blanc", on ne les entend jamais......indignation a géométrie variable ? Récupération politique ?

