Municipales à Lyon : des candidats de Place Publique suspendus après l'alliance avec la France insoumise

Nouvel épisode de tensions à gauche dans la métropole de Lyon. Dans un communiqué ce mardi, Place Publique Rhône annonce le retrait de plusieurs candidats engagés sur des listes ayant fusionné avec la France insoumise (LFI) entre les deux tours des élections municipales.

Le mouvement, fondé notamment par Raphaël Glucksmann, affirme vouloir maintenir une ligne politique claire, en refusant toute alliance avec le parti insoumis.

Concrètement, les candidats investis par Place Publique au premier tour et présents sur des listes ayant intégré LFI ont été invités à se retirer pour le second tour. Ce qui a été fait par plusieurs d'entre eux.

Mais tous n’ont pas suivi cette consigne. A Lyon, une minorité de candidats a fait le choix de se maintenir sur ces listes élargies. Une décision qui entraîne des sanctions immédiates.

"Cette fusion (…) est une entorse à la ligne de notre parti. Ceux-ci ne peuvent plus se prévaloir de notre mouvement", précise Place Publique Rhône.

Les colistiers dissidents concernés sont désormais "suspendus à titre conservatoire dans l’attente d’une procédure d’exclusion".

"Un désaccord politique profond"

Au-delà des décisions individuelles, le mouvement assume une rupture politique avec la France insoumise. "Cette décision n’est pas prise à la légère. Elle découle d’un désaccord politique profond", explique Place Publique.

Le parti de Raphaël Glucksmann estime que LFI "fragilise les principes démocratiques" et "alimente les tensions dans le débat public". Il critique également "une stratégie de conflictualisation permanente" et "un rapport problématique aux institutions".

Pour Place Publique, cette ligne constitue "un danger pour l’équilibre démocratique et pour l’avenir d’une gauche exigeante, européenne et responsable".

Mais le parti reconnaît toutefois les situations complexes rencontrées localement. Dans plusieurs communes, certains candidats ont dû trancher entre une alliance avec LFI ou le risque de voir la droite l’emporter. "Ils ont été placés face à un dilemme particulièrement exigeant", admet Place Publique.

"Nous faisons le choix de la clarté et de la fidélité à nos valeurs", affirme le référent départemental Frédéric Vermeulin.