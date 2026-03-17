Municipales à Lyon : des candidats de Place Publique suspendus après l'alliance avec la France insoumise

Nouvel épisode de tensions à gauche dans la métropole de Lyon. Dans un communiqué ce mardi, Place Publique Rhône annonce le retrait de plusieurs candidats engagés sur des listes ayant fusionné avec la France insoumise (LFI) entre les deux tours des élections municipales.
Le mouvement, fondé notamment par Raphaël Glucksmann, affirme vouloir maintenir une ligne politique claire, en refusant toute alliance avec le parti insoumis.
Concrètement, les candidats investis par Place Publique au premier tour et présents sur des listes ayant intégré LFI ont été invités à se retirer pour le second tour. Ce qui a été fait par plusieurs d'entre eux.
Mais tous n’ont pas suivi cette consigne. A Lyon, une minorité de candidats a fait le choix de se maintenir sur ces listes élargies. Une décision qui entraîne des sanctions immédiates.
"Cette fusion (…) est une entorse à la ligne de notre parti. Ceux-ci ne peuvent plus se prévaloir de notre mouvement", précise Place Publique Rhône.
Les colistiers dissidents concernés sont désormais "suspendus à titre conservatoire dans l’attente d’une procédure d’exclusion".
"Un désaccord politique profond"
Au-delà des décisions individuelles, le mouvement assume une rupture politique avec la France insoumise. "Cette décision n’est pas prise à la légère. Elle découle d’un désaccord politique profond", explique Place Publique.
Le parti de Raphaël Glucksmann estime que LFI "fragilise les principes démocratiques" et "alimente les tensions dans le débat public". Il critique également "une stratégie de conflictualisation permanente" et "un rapport problématique aux institutions".
Pour Place Publique, cette ligne constitue "un danger pour l’équilibre démocratique et pour l’avenir d’une gauche exigeante, européenne et responsable".
Mais le parti reconnaît toutefois les situations complexes rencontrées localement. Dans plusieurs communes, certains candidats ont dû trancher entre une alliance avec LFI ou le risque de voir la droite l’emporter. "Ils ont été placés face à un dilemme particulièrement exigeant", admet Place Publique.
"Nous faisons le choix de la clarté et de la fidélité à nos valeurs", affirme le référent départemental Frédéric Vermeulin.
L'histoire se répète comme pour son père :Signaler Répondre
André Glucksmann avait enfin, après des années de militantisme Marxiste, réalisé ce qu'était l'horreur du communisme.
Son fils Raphaël, semble avoir enfin réalisé l'horreur de LFI, surfant sur les bords de l'antisémitisme, de l'appel à l'insurrection politique désormais ouvertement revendiqué et du marketing politique communautaire.
Son père avait été marginalisé et Raphaël Glucksmann le sera aussi.
Pourquoi ?
Parce que plus la gauche se trompe, plus elle vocifère qu'elle a raison et ostracise ses contradicteurs.
Le socialisme, le marxisme ont échoué en tous lieux et en tous temps, ont fait des millions de victimes : qu'importe ils vociféreront encore plus fort qu'il sont dans la vérité.
Comment dès lors, une gauche qui refuse de surfer sur les bords de l'antisémitisme, de l'appel à l'insurrection politique et du marketing politique communautaire. peut désormais se faire entendre ?
Raphaël Glucksmann ferait bien de se poser la question... et d'en tirer les conséquences...
Il a dit hier qu'il ferait le débat, c'est bien de se renseignerSignaler Répondre
Au moins Place Publique est respectueuse de ses électeurs… pas d’alliance avec LFI …Signaler Répondre
La différence de voix entre Doucet et Aulas est de 2145 ! L’alliance lfi doit faire réagir les habitants et de voter contre ou s’abstenir Même Doucet n’en revient pas de son score il veut garder le pouvoir et il aura tout les pouvoir .. mais avec le LFI Be careful c dangereuxSignaler Répondre
Tu habites les US ?Signaler Répondre
HONTE à Aulas qui refuse tout débat (car il n'a pas appris son texte dicté par la droite lyonnaise)Signaler Répondre
Et qui a demandé un hommage d'un nazillon en devenir sur la façade de l'Hôtel de Ville.
Et que penser de son envie de match retour (groupe de rock proche de la sphère néonazie), le soir du 1er tour des élections; lui qui laissé les groupe ultra s'installer dans les gradins des supporters de l'OL....
Je voterai Gregory Doucet dimanche car j'adhère 100 % à sa politique. La vie est belle, votez EELV aussi.Signaler Répondre
C'était annoncé : pas de candidats Place Publique sur des listes ou figurent des candidats LFI.Signaler Répondre
Respect pour ceux qui se sont retirés.
Quand à ceux qui ne l'ont pas fait, qu'ils en assument les conséquences.
Et puis, si ça fait quelques voix de moins pour la liste pastèque bien rouge, ce sera toujours ça de pris.
Le vrai visage d'un parti autoritaire.Signaler Répondre
La rose a gardé ses épines malgré tout.
Lyon toujours capitale de la résistance.Signaler Répondre
Non a cette alliance honteuse...
D abord on se déplace nombreux pour voter, ensuite Lyon , ville qui a jugé BARBIE, le boucher de Lyon saura aussi juge ces fascistes de gauche....
Tandis que vous êtes jaloux des Américains avec leur ICE pour contrôler la situation.Signaler Répondre
pourquoi ça vous donne du souci ?Signaler Répondre
les socialistes ne peuvent cautionner un maire qui assume officiellement de gérer la ville avec ses barbouzes violents de « La Jeune Garde » de LFI on sait où est le fascisme de gauche avec LFI-LEs VERTS… avec leur milice violente et criminelle aux gants coqués de La JEUNE GARDE…Signaler Répondre
Oui, et ils vont chanter le tube " on est tous des enfants de gaza " 🤣🤣🤣🤣Signaler Répondre
Au moins place publique a des principes, respect à eux.Signaler Répondre
Bravo beaucoup de maire courageux en France ne font pas d’alliances ! ça me rappelle les années sombres. nous devons voter contre le LFI et faire barrage ! les parleurs sont les moins impliquésSignaler Répondre
Chers lyonnais. Rendons nous nombreux ce jour a 18h45 place des terreaux avec des pancartes NON, ou sans, pour dénoncer et refuser l alliance honteuse avec le parti antisémite et meurtrier de LFI.Signaler Répondre
Lyon est et sera toujours capitale de la résistance
JMA❤️❤️❤️
Quand on voit David Guiraud, qui va peut être élu a Roubaix ça fais peur!!!!!!!Signaler Répondre
Bravo à lui et honte à Mr Doucet et ses alliances sans scrupules pour garder son poste à n'importe quel prixSignaler Répondre
Ces alliances contre nature puent la tambouille! . Si Bernard perd la métro. il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même, trop proche du gourou municipale !Signaler Répondre
au moins c'est clair et honnête c'est tellement rare de tenir ses engagements dans le monde politique....Signaler Répondre
Place Pubique. Groupuscule sans envergure.Signaler Répondre