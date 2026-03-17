Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas refuse de débattre avec Grégory Doucet

Jean-Michel Aulas refuse bel et bien de participer au débat prévu ce mercredi sur France 3 à l’occasion de l’entre-deux tour des élections municipales à Lyon.
La chaine de télévision l’a annoncé ce mardi. L’ancien président de l’OL avait indiqué lundi qu’il refuserait de débattre si Grégory Doucet faisait une alliance avec LFI pour le second tour. Le candidat Cœur Lyonnais est donc resté sur cette posture. Ce choix a été justifié par le fait que "le chef de file de LFI, Jean-Luc Mélenchon, tient des propos antisémites", a indiqué l’équipe de campagne de Jean-Michel Aulas à France 3.
"Je suis déçu de ne pas pouvoir organiser cette confrontation de programme qui aurait honoré la démocratie locale et permis d'éclairer les Lyonnais sur les visions de chaque candidat", a réagi Laurent Lataste, le rédacteur en chef de France 3 Rhône-Alpes.
C’est dommage mais compréhensible car il ne faut plus échanger ni voter pour Doucet qui se compromet avec LFI juste pour garder sa place …Signaler Répondre
MR Doucet vous êtes tombé bien bas..
La Métropole risque de passer cœur Lyonnais donc la mairie aussi doit être cœur lyonnais pour une cohérence Regardez les programmes de Aulas et Doucet en matiere des sécurité Aulas : 600 caméras supplémentaires création d’un hôtel de police ( police + policiers municipaux ) recrutement de 189 policiers Doucet : 90 caméra ( c’est pas une blague ) création d’un poste de sécurité recrutements de 50 agents lutte contre les incivilités LFI désarmer la police.. expérimenter le récépissé de contrôle d’identité Franchement y’a pas photo ! dimanche votre vote sera crucial renseignez vous sur les programmes de chacun Aulas me paraît le plus cohérent dans beaucoup de points importants ! je voterais contre le LFISignaler Répondre
Lorsqu'on a un champs lexique aussi riche que celui de son idole Donald Trump il est préférable de se taire. Même pas une semaine on n'entendra plus parler de Monsieur Aulas dans la presse. Il va pouvoir piquer une somme dans les oubliettes de l'histoire.Signaler Répondre
Quant aux droitards qui nous bassinent avec LFI = assassins après la mort de l'identitaire, pensez au nombre de morts provoqué par les actions ILLÉGALES de Donald Trump dans le Moyen-Orient.
LFI passe pour des enfants du chœur à côté des Américains, c'est sûr.
Un champion !Signaler Répondre
Ben alors jean mimi un coup de fatigue ?Signaler Répondre
C'était l'occasion de descendre doucet rien que pour son alliance...