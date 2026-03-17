Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas refuse de débattre avec Grégory Doucet

Jean-Michel Aulas refuse bel et bien de participer au débat prévu ce mercredi sur France 3 à l’occasion de l’entre-deux tour des élections municipales à Lyon.

La chaine de télévision l’a annoncé ce mardi. L’ancien président de l’OL avait indiqué lundi qu’il refuserait de débattre si Grégory Doucet faisait une alliance avec LFI pour le second tour. Le candidat Cœur Lyonnais est donc resté sur cette posture. Ce choix a été justifié par le fait que "le chef de file de LFI, Jean-Luc Mélenchon, tient des propos antisémites", a indiqué l’équipe de campagne de Jean-Michel Aulas à France 3.

"Je suis déçu de ne pas pouvoir organiser cette confrontation de programme qui aurait honoré la démocratie locale et permis d'éclairer les Lyonnais sur les visions de chaque candidat", a réagi Laurent Lataste, le rédacteur en chef de France 3 Rhône-Alpes.