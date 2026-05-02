"Une vitesse excessive sur une route étroite et sinueuse" : les témoins catégoriques après l'accident qui a tué 5 Rhodaniens en Ardèche

On y voit plus clair sur les circonstances qui ont mené au décès tragique de cinq jeunes Rhodaniens âgés de 17 à 19 ans vendredi.

Dans un communiqué ce samedi, la procureure de la République d'Ardèche Céline Nainani indique que les premières investigations des gendarmes ont permis de recueillir les témoignages d'automobilistes ayant croisé la voiture des Rhodaniens originaires de Saint-Priest, Pusignan et Cailloux-sur-Fontaines.

"Le conducteur du véhicule accidenté roulait à une vitesse excessive sur une route étroite et sinueuse avant le drame", révèle-t-elle, précisant également que les résultats des analyses toxicologiques et des autopsies ne sont pas encore connus. L'enquête en recherche des causes de la mort se poursuit.

La procureure conclut en indiquant que les familles de ces jeunes, quatre hommes et une femme, seront accompagnées par une association d'aide aux victimes.

Pour rappel, les secours avaient été prévenus vendredi après-midi qu'un véhicule avait fait une sortie de route sur la D270 à hauteur de Vernosc-lès-Annonay puis une chute d'une vingtaine de mètres en contrebas. A leur arrivée, ils n'avaient pu que constater le décès des cinq occupants, brûlés vifs dans l'habitacle de leur voiture en flammes.

A noter que cinq autre amis les accompagnaient également, à bord d'un second véhicule. Très choqués, ils ont été pris en charge.

Les dix Rhodaniens étaient à la recherche d'un site de baignade pour le début du week-end prolongé.