Judiciaire

"Une vitesse excessive sur une route étroite et sinueuse" : les témoins catégoriques après l'accident qui a tué 5 Rhodaniens en Ardèche

"Une vitesse excessive sur une route étroite et sinueuse" : les témoins catégoriques après l'accident qui a tué 5 Rhodaniens en Ardèche
"Une vitesse excessive sur une route étroite et sinueuse" : les témoins catégoriques après l'accident qui a tué 5 Rhodaniens en Ardèche

Ce vendredi 1er mai, cinq jeunes Rhodaniens trouvaient la mort dans un accident de la route en Ardèche. Selon la procureure de la République Céline Nainani, les témoins ont rapporté une "vitesse excessive" de leur véhicule sur une route dangereuse.

On y voit plus clair sur les circonstances qui ont mené au décès tragique de cinq jeunes Rhodaniens âgés de 17 à 19 ans vendredi.

Dans un communiqué ce samedi, la procureure de la République d'Ardèche Céline Nainani indique que les premières investigations des gendarmes ont permis de recueillir les témoignages d'automobilistes ayant croisé la voiture des Rhodaniens originaires de Saint-Priest, Pusignan et Cailloux-sur-Fontaines.

"Le conducteur du véhicule accidenté roulait à une vitesse excessive sur une route étroite et sinueuse avant le drame", révèle-t-elle, précisant également que les résultats des analyses toxicologiques et des autopsies ne sont pas encore connus. L'enquête en recherche des causes de la mort se poursuit.

La procureure conclut en indiquant que les familles de ces jeunes, quatre hommes et une femme, seront accompagnées par une association d'aide aux victimes.

Pour rappel, les secours avaient été prévenus vendredi après-midi qu'un véhicule avait fait une sortie de route sur la D270 à hauteur de Vernosc-lès-Annonay puis une chute d'une vingtaine de mètres en contrebas. A leur arrivée, ils n'avaient pu que constater le décès des cinq occupants, brûlés vifs dans l'habitacle de leur voiture en flammes.

A noter que cinq autre amis les accompagnaient également, à bord d'un second véhicule. Très choqués, ils ont été pris en charge.

Les dix Rhodaniens étaient à la recherche d'un site de baignade pour le début du week-end prolongé.

15 commentaires
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Hugh le 03/05/2026 à 13:25
Moi Bagnolard 1er a écrit le 03/05/2026 à 11h05

Halte aux contrôles de vitesse, ce sont des pompes à fric, la vitesse ne tue pas.

Était-ce un véhicule électrique vu la rapidité et l’ampleur de l’incendie, dans ce cas difficile à éteindre, les batteries alimentant le feu en permanence, déjà vu sur d’autres cas d’accidents violents ?

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Moi Bagnolard 1er le 03/05/2026 à 11:05

Halte aux contrôles de vitesse, ce sont des pompes à fric, la vitesse ne tue pas.

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Catégorisation le 03/05/2026 à 08:29
Jacques20 a écrit le 02/05/2026 à 19h46

Et il y a aussi ceux qui savent ce qu'ils disent.

Vous avez répondu au pire des cas :
Ceux qui disent qu'ils savent mais qui ne savent pas ce qu'ils disent

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CMCD68 le 03/05/2026 à 06:09

Répétez tous ensemble les as du volant qui n’ont pas besoin de respecter le code : Ça n’arrive qu’aux autres !

Condoléances aux familles.

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Faja69 le 03/05/2026 à 00:14
un de plus c'est trop triste a écrit le 02/05/2026 à 14h47

L'alcool tue la connerie des fois elle aussi tue

témoignages disent qu'ils revenaient de baignade et qu'ils étaient sobres Essayer d'être au moins respectueux et quand on ne sait pas on se tait

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Marius69 le 02/05/2026 à 21:09

Quelle tristesse, vitesse excessive....l'inconscience de la jeunesse . .un vrai drame pour les familles et les proches.
RIP

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Jacques20 le 02/05/2026 à 19:46
Ce sont de premiers éléments, mais... a écrit le 02/05/2026 à 19h06

Il faut faire attention avec les "témoignages", beaucoup de conducteurs sont capables d'estimer que d'autres conducteurs roulent "comme des fous" du seul fait qu'ils roulent plus vite qu'eux ne savent rouler...

Et il y a aussi ceux qui savent ce qu'ils disent.

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Ce sont de premiers éléments, mais... le 02/05/2026 à 19:06

Il faut faire attention avec les "témoignages", beaucoup de conducteurs sont capables d'estimer que d'autres conducteurs roulent "comme des fous" du seul fait qu'ils roulent plus vite qu'eux ne savent rouler...

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Faja69 le 02/05/2026 à 18:38
lyon avec zemmour attale sarcellie a écrit le 02/05/2026 à 17h38

C'est bien bâclé comme enquête tout ça. Force à la famille de faire face à l'incompétence et l'oisiveté sans limite de la police et de la justice dans ces temps difficiles.

c'est votre message qui montre votre incompétence

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Mr Brun le 02/05/2026 à 18:37

Et si une bonne famille en promenade s'était trouvée sur leur trajectoire , et qu'elle soit décimée dans le choc ? Que diraient les commentaires ?

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lyon avec zemmour attale sarcellie le 02/05/2026 à 17:38

C'est bien bâclé comme enquête tout ça. Force à la famille de faire face à l'incompétence et l'oisiveté sans limite de la police et de la justice dans ces temps difficiles.

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NAN le 02/05/2026 à 16:24

Inconscience totale ces jeunes, et Ils veulent faire passer le permis de conduire encore plus tôt !!!

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Calme 69450 le 02/05/2026 à 16:05

« Tout ne mérite pas un commentaire, surtout quand la situation est aussi grave. »
« Parler pour parler n’a jamais amélioré une situation dramatique. »
Certain gagneraient à comprendre que le silence est parfois une forme d’intelligence. »

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un de plus c'est trop triste le 02/05/2026 à 14:47

L'alcool tue la connerie des fois elle aussi tue

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Rlb le 02/05/2026 à 14:47

On est jeune, inconscient, on prend tous les risques. Et quand le drame arrive, il faut aider les familles !!!!!!!!
Que l'on garde l'argent pour aider ceux qui se trouvent en face, ces délinquants de la route.

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