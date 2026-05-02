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Cadets du LOU : bagarre générale et tensions en tribunes lors d’un match explosif à Toulon

Cadets du LOU : bagarre générale et tensions en tribunes lors d’un match explosif à Toulon

Un match décisif entre Toulon et le LOU chez les cadets Alamercery a dégénéré sur le terrain et dans les tribunes, bouleversant l’issue sportive et suscitant l’attention de la Fédération.

Samedi dernier, la rencontre entre les jeunes de Toulon et ceux du LOU, cruciale pour la première place de la poule, a viré au chaos.

Alors que les Lyonnais menaient encore 12-10 à un quart d’heure du terme, la partie a basculé après une bagarre générale. Réduits à douze joueurs après une exclusion et deux avertissements, ils ont finalement cédé lourdement (27-12) face à des Toulonnais qui ont su renverser la dynamique.

Les joueurs varois avaient fixé un rendez-vous à leurs adversaires sur les réseaux sociaux avant la rencontre. Les deux générations se connaissent bien, s’étant affrontées régulièrement ces dernières saisons avec des résultats partagés : le LOU avait notamment remporté le Super Challenge en 2024, puis la finale Gaudermen en 2025 face à Toulon.

Sur le terrain, les tensions accumulées ont favorisé les accrochages, jusqu’à l’explosion. En parallèle, des incidents ont également éclaté en tribunes, impliquant des parents des deux camps selon le Progrès.

La situation a été jugée suffisamment sérieuse pour remonter jusqu’au président de la Fédération, Florian Grill, alerté sur le climat de cette rencontre, tandis que le club lyonnais envisage de saisir officiellement la Fédération.

Cette défaite oblige le LOU à gagner avec bonus contre Castres et Grenoble pour se qualifier, avec un espoir de première place en cas de faux pas de Toulon, sinon une qualification comme meilleur deuxième et un possible nouveau duel entre les deux équipes.

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5 commentaires
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PSB 1846 le 03/05/2026 à 13:24

Y'en a qui parlaient du rugby comme d'un sport de gentlemen, presque du cricket... Quelle plaisanterie !

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Parponnes le 03/05/2026 à 00:06

Les fameuses valeurs de l'ovalie, fantômes.

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alors maintenant le 02/05/2026 à 18:19

Au rugby ça commence à devenir comme au foot ?

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inadmissible le 02/05/2026 à 18:07

La violence dans un jeu, inadmissible de la part des parents pseudo responsable
exclusion de ces 2 clubs, et suppression des subventions,

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Calahann le 02/05/2026 à 16:02

Ils ont anticipés la 3ème mi-temps.

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