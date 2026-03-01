Dans une rencontre dominée par l’intensité défensive et un rythme haché, les deux formations se sont neutralisées (13-13) pendant quatre-vingts minutes.

Portés par deux succès récents, les Lyonnais espéraient confirmer leur regain de forme devant leur public ce samedi 28 février. En face, Toulon arrivait fragilisé après une défaite contre Clermont et le retrait temporaire de son manager Pierre Mignoni.

Malgré ce contexte favorable, les joueurs de Karim Ghezal ont peiné à imposer leur tempo.

Le LOU passe devant… avant d’être rejoint

La première période s’est disputée sur un faux rythme, Toulon virant légèrement en tête à la pause avec trois points d’avance. Lyon s’en est alors remis à la précision au pied de Méliande pour rester au contact.

Au retour des vestiaires, le scénario évolue enfin. Après une ouverture trouvée par le centre toulonnais Smaïli, le LOU répond immédiatement grâce à un essai en force de Moukoro, son sixième cette saison. Une réalisation importante qui permet aux Lyonnais de reprendre l’avantage (13-10, 66e).

Dans la foulée, Lyon bénéficie même d’une supériorité numérique à l’entame du dernier quart d’heure, laissant entrevoir une issue favorable.

Une fin de match cruelle

Mais les Toulonnais ne lâchent pas. Jaminet égalise à la 74e minute et relance totalement la fin de rencontre.

Le LOU obtient pourtant une ultime opportunité après la sirène. Méliande a eu la balle de match sur une pénalité lointaine et excentrée, mais sa tentative n’a pas trouvé la cible. Score final : 13-13. Un nul cohérent au vu du combat, mais frustrant pour un LOU qui tenait l’occasion de faire un pas vers le haut du classement.