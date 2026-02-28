"Quentin de moins, pétain en moins" : appels à la violence et soupçons de reconstitution d’un groupe dissous, la préfète du Rhône saisit la justice

La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a décidé de saisir la justice après la publication de contenus jugés préoccupants sur internet, a indiqué la préfecture ce samedi à l’AFP.

En application de l’article 40 du code de procédure pénale, la représentante de l’État a signalé au procureur de la République plusieurs publications émanant du compte X "Groupe Antifa Lyon".

Selon la préfecture, ce compte présenterait une forte similitude de logos et de signalétiques avec le Groupe Antifasciste Lyon et Environs (GALE), dissous par décret le 30 mars 2022.

La préfète demande ainsi à la justice de vérifier une possible "poursuite de l'activité" du GALE "sous une forme identique ou détournée" via le compte @antifa_lyon. Parmi les éléments relevés figurent notamment des appels à participer à des présentations publiques du livre publié en 2024 intitulé "A bas l'état, les flics et les fachos : fragments d'une lutte antifasciste."

La préfecture évoque également des messages appelant à soutenir des personnes mises en examen pour "l’homicide volontaire" du militant d’extrême droite radicale Quentin Deranque, considérés comme pouvant relever d’une "apologie d'un crime." Certains contenus appelleraient aussi à la violence contre les forces de l’ordre.

Un article de Rebellyon.info également signalé

Dans le même temps, Fabienne Buccio annonce vouloir signaler au parquet un article publié vendredi sur le site Rebellyon.info, se revendiquant antiraciste et antifasciste. Intitulé "Quentin de moins, pétain en moins", le texte appelle à soutenir les personnes interpellées dans l’enquête sur l’homicide de Quentin Deranque.

Le site écrit notamment : "Un facho mort, c'est un de moins dans les défilés nazis", avant de conclure par : "Que crèvent les fascistes, les flics et les prisons !"Ces propos pourraient constituer, selon la préfecture, des "appels à la violence, apologie de crime et propos haineux."

L’article 40 impose à toute autorité publique de signaler à la justice des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit. Cette nouvelle saisine intervient dans un contexte judiciaire déjà tendu à Lyon. Le gouvernement a récemment signalé une possible reconstitution de la Jeune Garde Antifasciste, dissoute en 2024.

Par ailleurs, la préfète avait déjà alerté la justice après des saluts nazis et des insultes racistes et homophobes relevés lors d’une marche organisée en hommage à Quentin Deranque. Le parquet a depuis ouvert des enquêtes.