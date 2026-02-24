Funérailles dans la stricte intimité familiale pour Quentin Deranque après la marche de ce week-end

Les funérailles du jeune militant nationaliste, décédé après avoir été violemment agressé le 12 février par des militants antifascistes, se dérouleront ce mardi dans la plus stricte intimité.

Quentin était chrétien et à l’origine de la conversion de plusieurs membres de sa famille. Il a reçu ainsi un double hommage religieux : dimanche à Jardin en Isère puis le lendemain dans le quartier de Saint-Just.

Une volonté de rendre un ultime hommage dans le cercle privé, après la marche pour Quentin organisée ce samedi 21 février à Lyon qui a rassemblé plus de 3200 personnes.