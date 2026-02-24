Et aussi à Lyon

Funérailles dans la stricte intimité familiale pour Quentin Deranque après la marche de ce week-end

Funérailles dans la stricte intimité familiale pour Quentin Deranque après la marche de ce week-end

Les proches de Quentin Deranque lui rendront un dernier hommage ce mardi 24 février lors d’obsèques organisées en cercle restreint.

Les funérailles du jeune militant nationaliste, décédé après avoir été violemment agressé le 12 février par des militants antifascistes, se dérouleront ce mardi dans la plus stricte intimité.

Quentin était chrétien et à l’origine de la conversion de plusieurs membres de sa famille. Il a reçu ainsi un double hommage religieux : dimanche à Jardin en Isère puis le lendemain dans le quartier de Saint-Just.

Une volonté de rendre un ultime hommage dans le cercle privé, après la marche pour Quentin organisée ce samedi 21 février à Lyon qui a rassemblé plus de 3200 personnes.

Tags :

Quentin Deranque

Lynchage de Quentin

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.