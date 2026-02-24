L214 cible Restalliance à Lyon : une manifestation prévue pour les “poulets de chair”

Un nouveau face-à-face entre L214 et un acteur de la restauration collective se prépare à Lyon. L’association de défense des animaux annonce une manifestation ce mardi 24 février, de 12h à 13h30, devant le siège de Restalliance, situé rue de Gerland dans le 7e arrondissement.

En ligne de mire : les engagements pris par le groupe en 2020 dans le cadre du European Chicken Commitment (ECC), un référentiel européen visant à améliorer les conditions d’élevage des poulets destinés à la consommation.

Selon L214, Restalliance s’était engagé à ne plus s’approvisionner auprès d’élevages utilisant des souches de poulets à croissance ultra-rapide et pratiquant des densités élevées, pouvant atteindre jusqu’à 20 animaux par mètre carré en bâtiments fermés.

L’ECC prévoit également la publication régulière d’informations permettant de suivre les progrès réalisés. Or, six ans après la signature de cet engagement, l’association estime que le groupe n’a pas communiqué de manière transparente sur l’évolution de ses pratiques. Elle réclame la publication d’une feuille de route détaillée sur ses approvisionnements en viande de poulet.

Les militants prévoient de déployer une banderole portant le message : "Restalliance : promesses creuses, poulets en souffrance" et de distribuer des tracts invitant l’entreprise à "respecter son engagement et publier une feuille de route".

Des pratiques d’élevage dénoncées

Dans son communiqué, L214 critique les conditions d’élevage standards encore utilisées selon elle par certains fournisseurs. Elle évoque notamment la souche “Ross 308”, dont les poussins atteignent leur poids d’abattage en 35 jours, contre plusieurs mois pour une croissance dite naturelle.

L’association affirme que ces modes de production entraînent des pathologies chez les animaux, telles que des troubles musculaires, squelettiques ou cardiaques, et que les poulets sont élevés dans des hangars fermés sans accès à l’extérieur.

Victor Prandt, chargé de campagnes de L214, déclare : "Lorsqu’une entreprise s’engage publiquement à respecter le European Chicken Commitment, c’est une décision sérieuse avec des répercussions importantes pour les conditions de vie des poulets. Il est intolérable qu’une entreprise comme Restalliance refuse de publier une feuille de route claire attestant de ses avancées".

L214 souligne par ailleurs qu’une large majorité de Français se disent opposés à l’élevage intensif, et que des professionnels vétérinaires ont récemment dénoncé l’utilisation de souches à croissance ultra-rapide.