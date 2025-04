Près de Lyon : un nouvel abattoir visé par l’association L214

L’association L214 a publié une nouvelle enquête vidéo dévoilant des images qui ont été tournées à l’abattoir public multi espèces de Charlieu. C’est le 3e établissement de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui fait l’objet d’une enquête de L214 depuis le mois de novembre.

Cette dernière a réussi à placer des caméras au sol, à l’entrée du box d’immobilisation des bovins et dans le dispositif d’étourdissement des cochons, montrant au plus proche les réactions des animaux en pleine souffrance.

La viande produite dans cet abattoir est distribuée dans les circuits de distribution standard, bio et Label Rouge et elle est servie dans des écoles et dans des crèches de la région. L’association a alors déposé une plainte pour cruauté, sévices graves et mauvais traitements auprès du procureur du tribunal judiciaire de Roanne et demande la fermeture de l’abattoir ligérien ainsi qu’un audit de l’ensemble des abattoirs de la région.

"Il est désolant de constater une fois de plus que ces acteurs sont incapables de respecter ou faire respecter la réglementation déjà bien minimale", déclare Bérénice Riaux, chargée des enquêtes à L214.

Une action aura lieu à Saint-Etienne ce samedi 26 avril de 10h à 12h, Place du peuple avec des bénévoles de l’association, afin d'inviter les citoyens à signer la pétition pour la fermeture de l'abattoir.