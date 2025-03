Une action humoristique de L214 pour interpeller la mairie de Villeurbanne sur les menus de ses cantines scolaires

En raison des repas servis dans les cantines scolaires, le groupe local de l’association L214 interviendra ce samedi 29 mars devant la mairie de Villeurbanne.

C’est avenue Aristide Briand, à 10h30, que des bénévoles mèneront une action humoristique. Pour sensibiliser le public et interpeller la mairie, des flyers en forme de poissons portant le message "Ceci n’est pas un poisson" seront distribués et collés sur la façade du bâtiment. Une sorte de poisson d’avril en avance.

En effet, depuis quelque temps, Villeurbanne propose dans les cantines scolaires des alternatives au plat principal. Elles permettent aux enfants d’opter pour une alimentation moins carnée. Pour cela, la ville propose de remplacer la viande par du poisson. Lors de l’inscription, il est possible de choisir entre trois types de régimes alimentaires : menu enfant, menu sans porc et menu sans viande.

Mais le groupe local de l’association L214 souhaite souligner que le poisson est un animal sensible, tout autant que les animaux terrestres. Le groupe invite donc le maire Cédric Van Styvendael, et ses adjoints Agnès Thouvenot, Alain Brissard, Cristina Martineau et Antoinette Butet à prendre en considération la sensibilité des poissons et leurs intérêts et à ne plus les considérer comme des aliments substitutifs à la viande.