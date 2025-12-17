Villeurbanne : le budget 2026 reporté à janvier, l'opposition dénonce "l'amateurisme" du maire

Cédric Van Styvendael vient de mettre une pièce dans la machine, une aubaine pour ses détracteurs.
Car le conseil municipal de Villeurbanne prévu ce mercredi a été finalement reporté au 5 janvier. Le problème ? Le budget 2026, pourtant présenté à la presse la semaine dernière, n'est finalement pas prêt. Et pour la première fois depuis 25 ans, le budget de l'année à venir ne pourra pas être voté avant la fin de l'année en cours.
"Le maire et ses soutiens, tellement occupés à lancer leur campagne électorale, ont oublié de transmettre à l’ensemble des élus les documents budgétaires dans les délais requis", tancent les opposants du groupe Les Progressistes Villeurbanne.
"Un tel amateurisme ne peut que nous inquiéter ! Les engagé.e.s pour Villeurbanne (la liste de Cédric Van Styvendal ndlr) ne semblent pas l’être pour le budget de la ville en tout cas", concluent-ils.
Un début de campagne compliqué pour le maire socialiste sortant, qui fait notamment face à la rude concurrence de la France insoumise de Mathieu Garabédian et de l'ancien édile villeurbannais Jean-Paul Bret.
C'était la seule chose que votre ami Bret savait faire !! ptdrSignaler Répondre
Aidé en cela, avec de nombreux fonctionnaires !!!
Pendant ce temps, le quotidien de ses administrés, des sociétés, des commerçants, subissait l'insécurité, le développement des islamo-narcotrafiquants et les hausses des impôts locaux !!
Van Styvendel n'a jamais pris la dimension de la fonction.Il n'est manifestement pas fait pour celàSignaler Répondre
Dans 3 mois, Jean-Paul Bret va redevenir Maire, avec la grande expérience qui est la sienne.
Quand il était aux affaires, Villeurbanne était la ville la mieux gérée de France
Je ne crois pas une seconde à l'hypothèse, avancée par l'auteur de cet article.Signaler Répondre
Les fonctionnaires, sont là pour faire marcher la machine.
Le respect des règles est leur quotidien.
Ils savent réagir et agir, lorsque les élus déconnent.
Je pense donc, que la cause de ce retard est à rechercher ailleurs, que par la carence involontaire d'élus...
Ce maire a été une catastrophe pour Villeurbanne.Signaler Répondre
Explosion de la délinquance, de la saleté, de travaux non coordonnés, de squat, d'incivilités, etc...
Una catastrophe, je me barre de Villeurbanne.
C'est certain que le maire actuel n'est pas au niveau de JP Bret, il fait pâle figure à coté.Signaler Répondre
Oui mais si c'est l'autre gauche ou LFI c'est mal barré aussi...Signaler Répondre
Cédric le mec qui passe plus de temps à penser à l'argent et à tuer tout le monde au ps qu'à gérer sa villeSignaler Répondre
Dehors les escrolos incompétentsSignaler Répondre
Ça retourne travailler comme fonctionnaires ou dans les satellites des collectivités
Plus due 4 mois !!!!!
Il va falloir faire un renouvellement !Signaler Répondre