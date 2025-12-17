Politique

Villeurbanne : le budget 2026 reporté à janvier, l'opposition dénonce "l'amateurisme" du maire

Peut-on combiner entrée en campagne électorale et son mandat de maire d'une grande ville ?

Cédric Van Styvendael vient de mettre une pièce dans la machine, une aubaine pour ses détracteurs.

Car le conseil municipal de Villeurbanne prévu ce mercredi a été finalement reporté au 5 janvier. Le problème ? Le budget 2026, pourtant présenté à la presse la semaine dernière, n'est finalement pas prêt. Et pour la première fois depuis 25 ans, le budget de l'année à venir ne pourra pas être voté avant la fin de l'année en cours.

"Le maire et ses soutiens, tellement occupés à lancer leur campagne électorale, ont oublié de transmettre à l’ensemble des élus les documents budgétaires dans les délais requis", tancent les opposants du groupe Les Progressistes Villeurbanne.

"Un tel amateurisme ne peut que nous inquiéter ! Les engagé.e.s pour Villeurbanne (la liste de Cédric Van Styvendal ndlr) ne semblent pas l’être pour le budget de la ville en tout cas", concluent-ils.

Un début de campagne compliqué pour le maire socialiste sortant, qui fait notamment face à la rude concurrence de la France insoumise de Mathieu Garabédian et de l'ancien édile villeurbannais Jean-Paul Bret.

villeurbanne

Cédric Van Styvendael

mdr le 17/12/2025 à 18:58
poz a écrit le 17/12/2025 à 18h37

Van Styvendel n'a jamais pris la dimension de la fonction.Il n'est manifestement pas fait pour celà
Dans 3 mois, Jean-Paul Bret va redevenir Maire, avec la grande expérience qui est la sienne.
Quand il était aux affaires, Villeurbanne était la ville la mieux gérée de France

C'était la seule chose que votre ami Bret savait faire !! ptdr
Aidé en cela, avec de nombreux fonctionnaires !!!

Pendant ce temps, le quotidien de ses administrés, des sociétés, des commerçants, subissait l'insécurité, le développement des islamo-narcotrafiquants et les hausses des impôts locaux !!

poz le 17/12/2025 à 18:37

Van Styvendel n'a jamais pris la dimension de la fonction.Il n'est manifestement pas fait pour celà
Dans 3 mois, Jean-Paul Bret va redevenir Maire, avec la grande expérience qui est la sienne.
Quand il était aux affaires, Villeurbanne était la ville la mieux gérée de France

Et si c'était volontaire ?? le 17/12/2025 à 18:28

Je ne crois pas une seconde à l'hypothèse, avancée par l'auteur de cet article.

Les fonctionnaires, sont là pour faire marcher la machine.
Le respect des règles est leur quotidien.
Ils savent réagir et agir, lorsque les élus déconnent.

Je pense donc, que la cause de ce retard est à rechercher ailleurs, que par la carence involontaire d'élus...

Jérémy le 17/12/2025 à 17:54

Ce maire a été une catastrophe pour Villeurbanne.
Explosion de la délinquance, de la saleté, de travaux non coordonnés, de squat, d'incivilités, etc...
Una catastrophe, je me barre de Villeurbanne.

Le frère maudit le 17/12/2025 à 17:04

C'est certain que le maire actuel n'est pas au niveau de JP Bret, il fait pâle figure à coté.

Ex Précisions le 17/12/2025 à 16:58
c'est certain a écrit le 17/12/2025 à 16h30

Il va falloir faire un renouvellement !

Oui mais si c'est l'autre gauche ou LFI c'est mal barré aussi...

cedric le toxique le 17/12/2025 à 16:57

Cédric le mec qui passe plus de temps à penser à l'argent et à tuer tout le monde au ps qu'à gérer sa ville

Ça dégage les guignols le 17/12/2025 à 16:40

Dehors les escrolos incompétents
Ça retourne travailler comme fonctionnaires ou dans les satellites des collectivités
Plus due 4 mois !!!!!

c'est certain le 17/12/2025 à 16:30

Il va falloir faire un renouvellement !

