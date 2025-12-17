Villeurbanne : le budget 2026 reporté à janvier, l'opposition dénonce "l'amateurisme" du maire

Cédric Van Styvendael vient de mettre une pièce dans la machine, une aubaine pour ses détracteurs.

Car le conseil municipal de Villeurbanne prévu ce mercredi a été finalement reporté au 5 janvier. Le problème ? Le budget 2026, pourtant présenté à la presse la semaine dernière, n'est finalement pas prêt. Et pour la première fois depuis 25 ans, le budget de l'année à venir ne pourra pas être voté avant la fin de l'année en cours.

"Le maire et ses soutiens, tellement occupés à lancer leur campagne électorale, ont oublié de transmettre à l’ensemble des élus les documents budgétaires dans les délais requis", tancent les opposants du groupe Les Progressistes Villeurbanne.

"Un tel amateurisme ne peut que nous inquiéter ! Les engagé.e.s pour Villeurbanne (la liste de Cédric Van Styvendal ndlr) ne semblent pas l’être pour le budget de la ville en tout cas", concluent-ils.

Un début de campagne compliqué pour le maire socialiste sortant, qui fait notamment face à la rude concurrence de la France insoumise de Mathieu Garabédian et de l'ancien édile villeurbannais Jean-Paul Bret.