Salle d'escalade, yoga, café... A Lyon, l'ancienne église Saint-Bernard va s’offrir une nouvelle vie

Fermée au public depuis une vingtaine d'années pour des raisons de sécurité, puis désacralisée, l’église Saint-Bernard, située sur les pentes de la Croix-Rousse, s’apprête à tourner définitivement une page de son histoire. Après plusieurs années d’incertitude, la Ville de Lyon et la société Carré d’Or s’apprêtent à officialiser un nouveau projet de réhabilitation, qui sera acté par la signature d’un bail emphytéotique de 50 ans, soumis au vote du conseil municipal en janvier 2026.

Construit au milieu du XIXe siècle par l’architecte lyonnais Tony Desjardins, l’édifice, de style néo-gothique, constitue un élément fort du patrimoine local. Ses vitraux font l’objet d’une attention toute particulière dans le cadre du projet. "L’idée est de faire vivre ce patrimoine autrement, sans jamais le dénaturer", a expliqué Julie Nublat-Faure, adjointe aux Sports.

"C’est un projet qui permet à la fois de mettre en valeur un patrimoine exceptionnel et de développer la pratique sportive dans un arrondissement qui en manque cruellement. Le 1er arrondissement est très dense et dispose de peu d’équipements sportifs", a continué l’élue, avant d’ajouter : "On veut que ce site soit accessible à tous : pour grimper, travailler, se poser, admirer. La hauteur exceptionnelle de l’église offre une mise en valeur unique de l’escalade et du bâti".

Si l’ambition est forte, le chantier s’annonce complexe. L’église repose sur un sous-sol fragile, creusé de nombreuses galeries, typique de la Croix-Rousse.

"Le plus grand défi, c’est la structure du bâtiment, le poids des installations et la préservation des vitraux classés", a déclaré Julie Nublat-Faure. "Cela nécessite des études longues et une ingénierie très précise".

Porté par la société Colbert, filiale de Carré d’Or, le projet prévoit la réhabilitation de 1 800 m² afin d’y installer une salle d’escalade, complétée par des espaces de yoga, fitness, un café-restauration ainsi que des bureaux et du co-working. Un investissement estimé à près de 4,85 millions d’euros.

Pour Sylvain Godinot, adjoint à la transition écologique et au patrimoine, le constat est le même : "Le projet présenté aujourd’hui est une actualisation nécessaire. Celui de 2017, pensé comme un centre d’affaires, n’était plus adapté au contexte actuel, ni techniquement, ni économiquement". Selon lui, la nouvelle orientation fait sens : "Ce lieu va devenir un espace de vie ouvert à toutes les générations, avec des amplitudes horaires larges, et une vraie utilité pour les habitants de la Presqu’île".

Les travaux, prévus pour durer environ 18 mois après le dépôt du permis de construire en juin 2026, pourraient permettre une ouverture du site à l’horizon 2029. Un projet de long terme, pensé comme étant un héritage architectural et de nouveaux usages urbains.