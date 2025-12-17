Salle d'escalade, yoga, café... A Lyon, l'ancienne église Saint-Bernard va s’offrir une nouvelle vie

Culture

L’église Saint-Bernard s’apprête à entamer une nouvelle vie, entre sport et patrimoine.

Fermée au public depuis une vingtaine d'années pour des raisons de sécurité, puis désacralisée, l’église Saint-Bernard, située sur les pentes de la Croix-Rousse, s’apprête à tourner définitivement une page de son histoire. Après plusieurs années d’incertitude, la Ville de Lyon et la société Carré d’Or s’apprêtent à officialiser un nouveau projet de réhabilitation, qui sera acté par la signature d’un bail emphytéotique de 50 ans, soumis au vote du conseil municipal en janvier 2026.

Construit au milieu du XIXe siècle par l’architecte lyonnais Tony Desjardins, l’édifice, de style néo-gothique, constitue un élément fort du patrimoine local. Ses vitraux font l’objet d’une attention toute particulière dans le cadre du projet. "L’idée est de faire vivre ce patrimoine autrement, sans jamais le dénaturer", a expliqué Julie Nublat-Faure, adjointe aux Sports.

"C’est un projet qui permet à la fois de mettre en valeur un patrimoine exceptionnel et de développer la pratique sportive dans un arrondissement qui en manque cruellement. Le 1er arrondissement est très dense et dispose de peu d’équipements sportifs", a continué l’élue, avant d’ajouter : "On veut que ce site soit accessible à tous : pour grimper, travailler, se poser, admirer. La hauteur exceptionnelle de l’église offre une mise en valeur unique de l’escalade et du bâti".

Si l’ambition est forte, le chantier s’annonce complexe. L’église repose sur un sous-sol fragile, creusé de nombreuses galeries, typique de la Croix-Rousse.

"Le plus grand défi, c’est la structure du bâtiment, le poids des installations et la préservation des vitraux classés", a déclaré Julie Nublat-Faure. "Cela nécessite des études longues et une ingénierie très précise".

Porté par la société Colbert, filiale de Carré d’Or, le projet prévoit la réhabilitation de 1 800 m² afin d’y installer une salle d’escalade, complétée par des espaces de yoga, fitness, un café-restauration ainsi que des bureaux et du co-working. Un investissement estimé à près de 4,85 millions d’euros.

Pour Sylvain Godinot, adjoint à la transition écologique et au patrimoine, le constat est le même : "Le projet présenté aujourd’hui est une actualisation nécessaire. Celui de 2017, pensé comme un centre d’affaires, n’était plus adapté au contexte actuel, ni techniquement, ni économiquement". Selon lui, la nouvelle orientation fait sens : "Ce lieu va devenir un espace de vie ouvert à toutes les générations, avec des amplitudes horaires larges, et une vraie utilité pour les habitants de la Presqu’île".

Les travaux, prévus pour durer environ 18 mois après le dépôt du permis de construire en juin 2026, pourraient permettre une ouverture du site à l’horizon 2029. Un projet de long terme, pensé comme étant un héritage architectural et de nouveaux usages urbains.

Lyon

église saint-bernard

croix-rousse

avatar
Romi le 17/12/2025 à 19:47
AT a écrit le 17/12/2025 à 18h07

vu le nombre de croyants en France, il faudrait se débarrasser d'une bonne moitié des églises...

l’entretien du patrimoine religieux d’avant 1905 n’est pas soutenable par la plupart des communes, y compris les structures classées.

La sauvegarde passe par un changement d’usage pour un certain nombre.

avatar
AT le 17/12/2025 à 18:07
papyrebel a écrit le 17/12/2025 à 15h48

C'est une très grande tristesse que d'abandonner un lieu de recueillement où l'élévation de l'Esprit peut s'accomplir et l''Ame réaliser sa progression ;La société de consommation de par les forces noires nourrira grassement le corps physique et flattera le mental .

vu le nombre de croyants en France, il faudrait se débarrasser d'une bonne moitié des églises...

avatar
Ex Précisions le 17/12/2025 à 17:02
papyrebel a écrit le 17/12/2025 à 15h48

C'est une très grande tristesse que d'abandonner un lieu de recueillement où l'élévation de l'Esprit peut s'accomplir et l''Ame réaliser sa progression ;La société de consommation de par les forces noires nourrira grassement le corps physique et flattera le mental .

"lieu de recueillement où l'élévation de l'Esprit peut s'accomplir et l''Ame réaliser sa progression" ?
La religion a été inventée pour faire marcher droit les simples d'esprit, donc c'est l'inverse...
Depuis il y a la politique qui a remplacé mais c'est plus terre à terre, même si c'est basé sur le pognon et toujours sur le pouvoir.

avatar
Concurrence deloyale le 17/12/2025 à 16:51

Heuuu!!! Et les écologistes et carre d’or vous savez qu’il y a des salles privées qui paye leur loyers au prix fort
Gaffe aux tarifs et aux subventions, ça va finir au tribunal
Demandez à Etienne tête

avatar
Jonas le 17/12/2025 à 16:46

Faire un lieu pour les sans abris aurait été plus politiquement correct et surtout plus utile. Je ne comprends pas les écolos ou plutôt si, ils flattent leur électorat bobo qui a besoin de se détendre le soir après une dure journée de travail associatif.

avatar
Autre solution le 17/12/2025 à 16:42
Capitalisme écologiste a écrit le 17/12/2025 à 15h26

Alors si je comprends bien...les élus écologistes offrent à un promoteur (ou équivalent) un bien public d'une belle valeur architecturale et patrimoniale pour une belle opération commerciale . Si je comprends bien toujours, les élus veulent que ce soit un bien ouvert à tous pour faire du sport...GRATUITEMENT j'espère !? Parce que si c'est payant ce n'est pas ouvert à tous!!! Merci d'arrêter de nous prendre pour des c...s!
Au moins quand c'était une église, l'entrée était gratuite et ouverte à tous.

Démonter cette église (désacralisée) pierre par pierre pour construire des logements étudiants et sociaux.

avatar
Romi le 17/12/2025 à 16:39
Capitalisme écologiste a écrit le 17/12/2025 à 15h26

Alors si je comprends bien...les élus écologistes offrent à un promoteur (ou équivalent) un bien public d'une belle valeur architecturale et patrimoniale pour une belle opération commerciale . Si je comprends bien toujours, les élus veulent que ce soit un bien ouvert à tous pour faire du sport...GRATUITEMENT j'espère !? Parce que si c'est payant ce n'est pas ouvert à tous!!! Merci d'arrêter de nous prendre pour des c...s!
Au moins quand c'était une église, l'entrée était gratuite et ouverte à tous.

Aller pratiquer une activité sportive ou culturelle dans une MJC n’est pas du tout gratuit non plus.

avatar
Dit-il le 17/12/2025 à 16:39
papyrebel a écrit le 17/12/2025 à 15h48

C'est une très grande tristesse que d'abandonner un lieu de recueillement où l'élévation de l'Esprit peut s'accomplir et l''Ame réaliser sa progression ;La société de consommation de par les forces noires nourrira grassement le corps physique et flattera le mental .

Accoudé au comptoir devant sa bière;
Amen

avatar
Romi le 17/12/2025 à 16:37
Esclave salarié a écrit le 17/12/2025 à 15h17

Transformer un lieu de culte catholique en un lieu commercial, tout ça pour faire du yoga ou de l'escalade, ces gens à la mairie n'ont vraiment honte de rien !

J'espère que Jean-Michel Aulas et son équipe bloqueront ce projet quand ils arriveront à la mairie en mars prochain !!

Désacralisé et interdit au public, ce n’est plus un lieu religieux depuis plus d’un quart de siècle.

Inutile de hurler au scandale !

avatar
Romi le 17/12/2025 à 16:36

De quoi parle t’on ? ce bâtiment qui menace ruine, est désacralisé et interdit au public depuis le siècle dernier. Si cette opération permet sa restauration par un partenaire privé sans énormes charges pour les lyonnais et son utilisation comme lieu d’activité sportive (à ce jour peu présents dans cette partie de la ville), c’est une opération potentiellement positive pour ses habitants.

avatar
Free Marwan le 17/12/2025 à 16:31

Vraiment un gâchis
J'aurais préféré une mosquée au lieu de ce centre commercial

avatar
papyrebel le 17/12/2025 à 15:48

C'est une très grande tristesse que d'abandonner un lieu de recueillement où l'élévation de l'Esprit peut s'accomplir et l''Ame réaliser sa progression ;La société de consommation de par les forces noires nourrira grassement le corps physique et flattera le mental .

avatar
poiu le 17/12/2025 à 15:44

En espérant que la salle d'escalade sera en concurrence de Climb-up, ces derniers abusant de leur situation de monopole (18 Euros l'entrée! Honteux)

avatar
nim le 17/12/2025 à 15:32

La construction du lieu de culte n’a jamais été terminée faute de financement (démarré en 1852, fermé en 1999) ça fait plus d’un quart de siècle que la mairie cherche des solutions pour financer l’entretien du bâtiment avant qu’il ne s’écroule.

L’association catho qui a fait un procès à la ville pour bloquer l’opération l’a perdu (classé sans suite) en 2021.

avatar
Capitalisme écologiste le 17/12/2025 à 15:26

Alors si je comprends bien...les élus écologistes offrent à un promoteur (ou équivalent) un bien public d'une belle valeur architecturale et patrimoniale pour une belle opération commerciale . Si je comprends bien toujours, les élus veulent que ce soit un bien ouvert à tous pour faire du sport...GRATUITEMENT j'espère !? Parce que si c'est payant ce n'est pas ouvert à tous!!! Merci d'arrêter de nous prendre pour des c...s!
Au moins quand c'était une église, l'entrée était gratuite et ouverte à tous.

avatar
Esclave salarié le 17/12/2025 à 15:17

Transformer un lieu de culte catholique en un lieu commercial, tout ça pour faire du yoga ou de l'escalade, ces gens à la mairie n'ont vraiment honte de rien !

J'espère que Jean-Michel Aulas et son équipe bloqueront ce projet quand ils arriveront à la mairie en mars prochain !!

