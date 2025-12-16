La Ville de Lyon décerne la Citoyenneté d’honneur 2025 à six défenseurs des droits humains

Cette distinction vise à reconnaître des parcours marqués par la défense des libertés fondamentales, parfois au péril de la vie des personnes concernées.

Deux avocats turcs figurent parmi les lauréats : Rukiye Leyla Süren, vice-bâtonnière d’Istanbul, engagée contre les violences faites aux femmes, et Ibrahim Özden Kaboğlu, bâtonnier d’Istanbul, avocat et universitaire, connu pour son engagement en faveur de l’État de droit. Tous deux ont été destitués de leurs fonctions en mars dernier à la suite d’un communiqué du barreau demandant une enquête indépendante sur la mort de journalistes kurdes en Syrie.

La Ville de Lyon a également distingué Hussam Abu Safiya, pédiatre et directeur de l’hôpital Kamal-Adwan dans le nord de la bande de Gaza, emprisonné depuis décembre 2024. Selon l’Organisation mondiale de la santé, l’établissement est désormais hors service, et les conditions de détention du médecin sont qualifiées d’"extrêmement dures et inhumaines" par son avocate.

Autre lauréat, Chef Dsta’hyl (photo), chef héréditaire du clan Likhts’amisyu de la nation Wet’suwet’en, est reconnu pour son opposition pacifique à un projet de gazoduc au Canada. En 2024, il a été condamné à une assignation à résidence et reconnu comme prisonnier d’opinion par Amnesty International.

La Citoyenneté d’honneur est attribuée à titre posthume à Victoria Amelina, écrivaine ukrainienne décédée en 2023 après un bombardement russe. Depuis 2022, elle documentait les crimes de guerre en Ukraine, un engagement salué par le Prix Voltaire en 2024.

Enfin, Clare Byarugaba, militante ougandaise, est honorée pour son combat en faveur des droits des personnes LGBTQIA+ face à des lois répressives pouvant aller jusqu’à la peine de mort.

Les portraits des récipiendaires sont exposés sur les grilles de l’Hôtel de Ville de Lyon.