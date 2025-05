"Lyon est en train de se réinventer" : Grégory Doucet va présenter son bilan aux Lyonnais lors de neuf soirées d'échanges

L'édile écologiste va donc entrer en campagne, d'autant que ses adversaires ne se privent pas de lui donner des coups depuis plusieurs semaines déjà.

Le pensionnaire de l'Hôtel de Ville va donc renouveler ce qu'il avait fait à mi-mandat, à savoir des temps d'échanges avec la population pour présenter le bilan de ce qui a été lancé, et évoquer les grands chantiers à venir, surtout en cas de réélection en 2026.

Dans un post sur ses réseaux sociaux, Grégory Doucet rappelle avoir été élu avec "la responsabilité de prendre soin de Lyon, de faire évoluer notre ville pour qu'elle protège chacun, que la qualité de vie y progresse".

"Lyon change pour devenir une ville plus saine, plus solidaire et plus accueillante", affirme le premier magistrat de la capitale des Gaules, qui cite, pêle-mêle, plusieurs réussites selon lui : végétalisation de cours d'école, rues aux enfants, plan de lutte contre les perturbateurs endocriniens, faciliter les déplacements à pied et à vélo, création de nouveaux parcs, formation de la police municipale au recueil de la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles, baisse de l'accidentologie grâce à la Ville 30...

Conscient que les travaux actuels, ainsi que quelques décisions clivantes, crispent une partie de la population : "Lyon est en train de se réinventer. Nul doute que la métamorphose urbaine qui s'opère n'est pas vécue de manière uniforme. (...) D'autant que rien n'est encore fini", promet-il.

Du 26 mai au 12 juin, neuf soirées d'échanges avec la population seront organisées avec Grégory Doucet et ses élus pour "mettre en perspective et en discussion la vision municipale".

Reste à savoir si l'ambiance sera aussi lugubre qu'à celles organisées à mi-mandat...

Le calendrier des soirées d'échanges sur le mandat 2020-2026 de Grégory Doucet :

Lundi 26 mai à 18h30 à l'Espace Citoyen (Lyon 8e)

Mardi 27 mai à 18h30 au Gymnase Viricel (Lyon 6e)

Mercredi 28 mai à 18h30 au Gymnase Jean Généty (Lyon 1er)

Lundi 2 juin à 18h30 au Gymnase Louis Chanfray (Lyon 2e)

Mardi 3 juin à 18h30 au Gymnase Alice Milliat (Lyon 7e)

Mercredi 4 juin à 18h30 à la Halle des Sports (Lyon 3e)

Mardi 10 juin à 18h30 au Gymnase Charcot (Lyon 5e)

Mercredi 11 juin à 18h30 à l'Espace Jean Couty (Lyon 9e)

Jeudi 12 juin à 18h30 à la Salle de la Ficelle (Lyon 4e)