"Vous n'avez pas honte M. le maire ?" : aux réunions de bilan de mi-mandat, Grégory Doucet affronte le mécontentement des Lyonnais

Si vous aviez raté les affiches qui parsèment la ville, décorées du slogan "On se rencontre et on vous rend compte", ce lundi le maire a commencé sa tournée de mi-mandat : à la rencontre des habitants du 3e arrondissement le 6 novembre, et du 4e arrondissement le 7 novembre, les premières réunions dessinent déjà un chemin parsemé de désapprobation. Entre talk-show bien rodé et citoyens insurgés, l’échange prend tour à tour des allures de spectacle ou de lynchage public, selon le sujet évoqué.

Une ambiance lugubre

En ouverture de réunion ce mardi à la Croix-Rousse, la projection d’un film, qui résume plusieurs dizaines d’heures d'entretien avec des habitants de la Ville : sur fond de transports en commun et cyclisation de Lyon, le discours des interrogés avait bien triste allure. "Les puces", "les rats", "une ville de violence", "un ghetto", "une ville clivante entre ultra-droite et contre-culture", "des travaux à n’en plus finir" : comme le résume un des protagonistes du film, "c’est le bordel". Au centre de la vidéo donc, transports en commun et vélo, le tout saupoudré d’une légère végétalisation. Pas de quoi se pâmer après 3 ans de mandature.

"Un bilan très maigre", selon la conseillère municipale LR Béatrice de Montille, présente à la première réunion dans le 3e : "Ce qui est critiquable, ce n’est pas tant ce qui se fait", ajoute l’ex-président de la Métropole David Kimelfeld, "mais plutôt ce qui ne se fait pas. Une fois qu’on a enlevé les Voies lyonnaises et la végétalisation des espaces publics, il n’y a pas grand-chose qui ressort de ce mandat. On verra à la fin, mais effectivement c’est un bilan qui est modeste pour l’instant."

Pourtant, si l’on écoute l’introduction de Grégory Doucet, le déroulement du programme file à bonne allure, puisque selon lui sur les 573 actions à mener sur la mandature, "un tiers ont déjà été réalisées, et à peu près 60% sont en cours de réalisation ou déjà programmées". Une déclaration erronée selon David Kimelfeld, qui nous confie que "soit le maire a eu des mauvaises informations de ses services, soit j’ai mal lu le programme qui était plus complet que ce qui se réalise sous nos yeux. Je pense que c’est relativement exagéré."

"Mais où va cette ville ?"

Parmi les participants de la réunion croix-roussienne, les profils diffèrent : la plupart, plutôt âgés, sont venus se plaindre de la circulation dans le quartier. Il faut dire qu'initialement, la réunion devait avoir lieu "pour parler de circulation" , nous confirme cette résidente du village, comme aiment à l'appeler ses habitants, depuis 20 ans maintenant : "Nous, on a des choses à dire sur le quartier. Le bilan de M. Doucet est pour l'instant très négatif : c'est très sale, il y a de l'insécurité, de la foule sur les trottoirs. C'est devenu dangereux et invivable."

Déçue, cette habitante et son amie vont se lever pour partir dès le début de la projection, nous confiant : "J’ai l’impression que la réunion va se traduire par une allocution du Maire de Lyon, c’est un coup de com’."

Bon nombre de résidents ont eu la même réaction quasi-immédiate : "On n’est pas venus parler de campagne !", s’insurge un habitant âgé avant de se lever, furieux. Une femme, quant à elle, demande si c’est une réunion sur la circulation. Le présentateur du talk-show lui répond, du tac au tac : "Si on veut participer, il faut trouver la bonne réunion d’abord madame".

Insécurité, vélos, et prix des loyers

Venant d'habitants plus ou moins agacés, les échanges ont été parfois assez virulents : si certains, à l'instar d'un homme d'une soixantaine d'années, ont invectivé le maire à coup de "vous n’avez pas honte ? Vous êtes là pour écouter, par pour lever les yeux au ciel et rire", pour le maire du 4e arrondissement Rémi Zinck, les habitants étaient relativement calmes. "Vous les avez trouvés virulents ? J’ai connu des réunions du 4e bien plus animées", plaisante-t-il, avant d'ajouter : "On fait beaucoup de choses qui changent la Croix-Rousse, ça suscite toujours des interrogations, parfois des crispations, mais c’est naturel : le pire ce serait de ne rien faire."

Des partisans du maire, militants écologistes, étaient quant à eux venus pour "prendre la température chez les habitants". Pour ces derniers, le bilan du maire est satisfaisant : "Les mesures mises en place par les écologistes on les voit, elles sont concrètes et agréables à vivre au quotidien : on a plus de place pour les mobilités douces, plus de transports en commun par exemple" déclare l'un, avant que son ami ne complète : "Si on prend le programme de Grégory Doucet, on va vers ce pour quoi on a voté."

Du côté des habitants, en revanche, les réactions sont assez mitigées à la sortie de la réunion : "J’ai trouvé ça curieux, on devait parler du 4e mais on ne l'a presque pas évoqué : c’était trop centré sur la ville en général. C’était plus un évènement électoral." Pour ce couple de résidents croix-roussiens, "le film, le débat, c'était très artificiel : la façon dont c’était animé, c’était trop préparé, le fait que les gens de la vidéo se retrouvent dans la foule à être interrogés." Déçus, ils concluent qu'au final, "le maire est avec ses groupies, il n'y a pas du tout de discussion".

Finalement, pour Béatrice de Montille, "c'est déprimant d'inaction politique". "J’ai l’impression qu’en trois ans on a complètement laissé filer les problèmes de la métropole, je suis ressortie très triste de ce bilan". Un sentiment partagé avec les habitants présents, qui ont une impression de "coup de com'", un ping-pong stérile et préparé entre le présentateur et le maire, qui a tenté une énième "opération de charme" pour reconquérir les Lyonnais.

Comme dirait le maire, "trois années déjà, trois années seulement", mais trois années, vraiment ?

A.V.