Nathalie Perrin-Gilbert en conseil municipal de Lyon : "Il est encore temps pour les écologistes de corriger leur trajectoire"

Avec les scores inquiétants des Verts aux dernières élections européennes et la place plus importante prise par les insoumis et les socialistes, Grégory Doucet vivrait assez mal la situation. Et aurait tendance à se replier sur sa majorité écolo.

Ce que Nathalie Perrin-Gilbert a pointé du doigt ce jeudi matin en ouverture du conseil municipal de Lyon. "Le groupe écologiste ne doit pas se comporter en groupe hégémonique", a lancé l'ancienne adjointe à la Culture, rappelant à Grégory Doucet que "ce n’est pas ainsi (qu'il arrivera) à conforter (son) groupe majoritaire".

Selon NPG, les Verts "ne respectent pas leurs partenaires" et doivent apporter des preuves d'amour au reste de la gauche sous peine d'imploser. "Nous ne sommes qu’en 2024, et il est encore temps pour les écologistes de corriger leur trajectoire", a conclu l'ex-maire du 1er arrondissement, qui avait subi les foudres de la majorité il y a quelques mois.

Et de glisser, pour apaiser les potentielles représailles, que sa prise de parole n'était "pas une attaque".

Nathalie Perrin-Gilbert n'est pas la seule élue de gauche du conseil municipal à s'émouvoir de ce repli sur eux-mêmes des Verts. La députée Sandrine Runel a peu goûté au fait que Grégory Doucet n'a pas redonné son poste d'adjoint à un socialiste suite à son élection à l'Assemblée nationale.