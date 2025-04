Affaire des chargés de mission : Grégory Doucet avait attaqué des internautes qui le traitaient d'"escrolo"

Or, le maire écologiste est assez tâtillon concernant l'affaire dite des chargés de mission de la Ville de Lyon.

Il faut se rappeller qu'en septembre dernier, alors que la Chambre régionale des comptes publiait son rapport pointant du doigt le cas de ces chargés de mission trop nombreux et accusés d'être au service d'élus plutôt que de la collectivité, de nombreux internautes s'en étaient donné à coeur joie.

Grégory Doucet avait alors porté plainte en diffamation contre plusieurs d'entre eux. Parmi les tweets publiés entre les 11 et 13 septembre et retenus par l'édile lyonnais, on pouvait lire "escrolo en col blanc accusé d'avoir mis sous le tapis des emplois fictifs payés avec vos impôts", "maire pris la main dans la caisse de la mairie" ou encore une accusation d'être à la tête d'un "nid à frelons d'islamistes radicaux, de trafiquants en tout genre".

La justice va peut-être attendre désormais de connaître l'issue de l'enquête sur les chargés de mission avant de déterminer si ces accusations sont diffamatoires ou non.