"Sous-entendus ignobles" : attaqué par les écologistes pour des propos jugés sexistes, le maire de Meyzieu "exige des excuses"

"Le sexisme est présent partout, notamment dans la vie politique et nous le subissons aussi à la Métropole de Lyon" indiquent les élus de la majorité qui s'attardent notamment sur une prise de parole de Christophe Quiniou, maire LR de Meyzieu.

En juin dernier, l'édile majolan narrait un trajet à vélo effectué entre la Part-Dieu et sa commune. Et évoquait ses rencontres avec deux cyclistes qu'il qualifiait de "charmante".

Des propos jugés "sexistes" par Vinciane Brunel-Vieira, co-présidente du groupe EELV.

#8mars2023 La dernière étude du @HCEfh continue à alarmer sur la persistance du sexisme ⚠️



Le sexisme est présent partout, notamment dans la vie politique... et nous le subissons aussi à la Métropole de Lyon.



🔴“Mal baisée, charmante” ces propos indignes doivent disparaître. pic.twitter.com/3YkrgnIx5p — Les Écologistes - Grand Lyon Métropole (@ecolosgrandlyon) March 8, 2023

Sauf que le montage de la vidéo regroupe plusieurs conseils de la Métropole. Et qu'il peut donner l'impression que Christophe Quiniou est l'élu le plus sexiste de la Terre.

C'est pourquoi le maire de Meyzieu contre-attaque après avoir visionné ces images.

Dans un communiqué, il évoque des "attaques ciblées (...) mensongères et indignes" qui lui "rappelle des heures sombres de notre histoire où la désinformation et la propagande à des fins politiques étaient légion".

Christophe Quiniou exige alors "des excuses" de la part de Bruno Bernard et se "réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires".

"Ceux qui me connaissent savent combien l'égalité homme femme me tient à coeur. La Ville de Meyzieu dont je suis le maire a toujours été à la hauteur des enjeux et poursuit des objectifs ambitieux", conclut-il.