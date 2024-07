Une députée RN à Meyzieu ? Le "silence assourdissant" du maire choque son opposant

Arrivée en tête avec 36,35% des voix, Tiffany Joncour sera au coude à coude avec son jeune adversaire.

Du côté du NFP, toutes les voix comptent durant l'entre-deux tours pour diminuer les chances du RN d'envoyer un député supplémentaire à l'Assemblée nationale.

Les résultats sont là et je suis fier que la @VilledeMeyzieu résiste au RN. La position de @sarah_tanzilli est courageuse et je la salue. J'invite désormais ts les démocrates et républicains à voter @Prandt_Victor dimanche pro et attend des positions claires des @lesRepublicains. — Issam BENZEGHIBA (@IssamBenzeghiba) June 30, 2024 D'où l'agacement d' D'où l'agacement d' Issam Benzeghiba , conseiller municipal de Meyzieu, de voir que le maire de la commune Christophe Quiniou ne prend pas la parole sur le scrutin.

"Le risque est grand d'avoir une députée RN dans notre circonscription et un front républicain et démocrate est indispensable ! Dans ce contexte, l'absence de prise de position contre le Rassemblement National du maire de Meyzieu Christophe Quiniou (LR), est à la fois incompréhensible et irresponsable. Après avoir allègrement communiqué voire polémiqué ces derniers jours sur des sujets futiles, ce silence assourdissant et coupable n'est pas à la hauteur du moment historique que nous vivons", tacle Issam Benzeghiba, qui fait allusion à la prise de bec entre Christophe Quiniou et Sarah Tanzilli concernant la visite avortée de Gabriel Attal de l'école incendiée à Meyzieu.