Législatives dans le Rhône : ils ont tout perdu avec la dissolution

La plupart ne cumulaient pas avec un autre mandat. D'où leur bataille pour tenter de conserver leur titre de parlementaire, le prestige et les indemnités qui vont avec.

Sauf que les législatives anticipées ont fait des ravages dans la région lyonnaise. Et plusieurs ex-députés se retrouvent désormais sans aucun mandat, voire avec des projets à moyen terme remis en question.

Ils sont deux à se retrouver sans aucun mandat et avec la perspective d'un changement de vie à court terme. Outre Hubert Julien-Laferrière, qui ne se représentait pas dans la 2e circonscription et qui entend se consacrer à la protection des grands singes, Sarah Tanzilli paye le prix fort avec la dissolution. Choisissant de se retirer et de renoncer à sa triangulaire dans la 13e circonscription, elle n'a pas pu empêcher l'élection du RN avec Tiffany Joncour. L'ancienne collaboratrice politique va devoir miser sur son CV et ses réseaux pour se remettre sur de bons rails.

Au sein de la Macronie, Thomas Rudigoz et Anne Brugnera accusent également le coup après leur défaite dans la 1ère et la 4e circonscriptions du Rhône. Elus en 2017 avec la vague En Marche!, ils vont passer les deux prochaines années à ronger leur frein.

Le premier cité n'est plus que conseiller d'opposition à la Métropole de Lyon, et la seconde conseillère d'opposition dans le 6e arrondissement. Un poste non rémunéré pour Anne Brugnera, qui passe de 7493,30 euros brut mensuel à 0.

Si l'un et l'autre avaient des envies de municipales 2026, leur nouveau rôle ne les place pas dans une situation confortable pour construire un projet.

L'une des images de la soirée à la préfecture du Rhône. Seul député sortant battu à être venu affronter la presse, @trudigoz félicite son adversaire élue @BelouassaAnais, nouvelle députée LFI de la 1ère circonscription de Lyon pic.twitter.com/7rWnCLYutt — Lyon Mag (@lyonmag) July 8, 2024 Lui aussi rêvait de fédérer largement autour de lui, mais pour les métropolitaines. Lui aussi rêvait de fédérer largement autour de lui, mais pour les métropolitaines. Alexandre Vincendet a été obligé de céder le mandat parlementaire qu'il avait enfin acquis en 2022 dans la 7e circonscription du Rhône. Le voilà simple conseiller municipal de Rillieux-la-Pape. Et même s'il se murmure qu'il devrait retrouver son siège de maire de la commune, cette large défaite a été un coup dur portée à sa légitimité de se porter candidat à la Métropole en 2026.

Changement extrême de vie également pour Nathalie Serre. Députée de la 8e circonscription depuis 2020, elle s'est inclinée au profit du RN de Jonathan Gery. Ce lundi, elle n'est plus qu'élue d'opposition à l'Arbresle.