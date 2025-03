"Le maire on va te couper la tête" : menaces contre Alexandre Vincendet et tags anti-police découverts à Rillieux

C'est aux alentours de 13h15 que ces inscriptions ont été signalées aux autorités. Inscrits au niveau du 89 rue d’Athènes, ces tags visent directement le maire Alexandre Vincendet ainsi que les forces de l’ordre.

Les tags comportent en effet des insultes à l’encontre du maire et des forces de police, avec notamment : "NTM CHARLI BILEL AUSSI FDP, NIKE LA BRIGADE CANINE, J VOUBZ LA MUMU, LE MAIRE AUSSI FDP, ANAIS DE LA MUMU SALMILF".

D’autres inscriptions allaient encore plus loin, formulant des menaces explicites contre Alexandre Vincendet : "LE MAIRE ON VA TE COUPER LA TETE FDP". Un autre tag exprimait également une hostilité envers la BST et la police municipale : "ANTI BST MUMU NATIONAL".

Ces inscriptions interviennent dans un climat déjà tendu après l’intervention d’Abdelkader Lahmar à l’Assemblée nationale. Le député avait dénoncé un "acharnement" des forces de l’ordre sur les jeunes de la commune, accusant la police municipale et la BST de multiplier les verbalisations abusives. Des propos qui avaient suscité une réaction virulente d’Alexandre Vincendet, dénonçant des accusations "inadmissibles" et accusant le député insoumis de se "placer du côté des délinquants".