Alexandre Vincendet : "Le spectacle assez lamentable que donne la classe politique dégoûte les Français"

En tant que délégué régional d'Horizons, Alexandre Vincendet goûte peu aux épisodes politiques que traverse la France depuis plusieurs semaines. "Le spectacle assez lamentable que donne la classe politique dans son ensemble est en train de dégoûter les Français. Les seuls gagnants dans l'histoire, c'est le RN. Bien joué !", ironise le maire de Rillieux-la-Pape.

Alexandre Vincendet a un message pour ses pairs : "La seule chose qui vaille en politique, c'est servir l'intérêt commun, son pays, le territoire qu'on administre. Et il faut penser un tout petit peu aux gens qu'on est censé servir !"

Elu député en 2022 et battu en 2024 par Abdelkader Lahmar (LFI), il laisse planer le doute concernant les éventuelles législatives anticipées : "S'il y a dissolution, je vous dirais ce que je ferais".

Avec Horizons, Alexandre Vincendet soutient Jean-Michel Aulas aux élections municipales à Lyon. Y compris ses mesures qui embarrassent la droite : "Le programme de Jean-Michel Aulas va sortir des sentiers battus, je le soutiens".

00:00 Gouvernement Lecornu II

02:30 Quelles suites ?

05:58 Les Républicains

09:07 Possibles législatives anticipées

10:07 Jean-Michel Aulas