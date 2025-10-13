Alexandre Vincendet : "Le spectacle assez lamentable que donne la classe politique dégoûte les Français"

En tant que délégué régional d'Horizons, Alexandre Vincendet goûte peu aux épisodes politiques que traverse la France depuis plusieurs semaines. "Le spectacle assez lamentable que donne la classe politique dans son ensemble est en train de dégoûter les Français. Les seuls gagnants dans l'histoire, c'est le RN. Bien joué !", ironise le maire de Rillieux-la-Pape.
Alexandre Vincendet a un message pour ses pairs : "La seule chose qui vaille en politique, c'est servir l'intérêt commun, son pays, le territoire qu'on administre. Et il faut penser un tout petit peu aux gens qu'on est censé servir !"
Elu député en 2022 et battu en 2024 par Abdelkader Lahmar (LFI), il laisse planer le doute concernant les éventuelles législatives anticipées : "S'il y a dissolution, je vous dirais ce que je ferais".
Avec Horizons, Alexandre Vincendet soutient Jean-Michel Aulas aux élections municipales à Lyon. Y compris ses mesures qui embarrassent la droite : "Le programme de Jean-Michel Aulas va sortir des sentiers battus, je le soutiens".
00:00 Gouvernement Lecornu II
02:30 Quelles suites ?
05:58 Les Républicains
09:07 Possibles législatives anticipées
10:07 Jean-Michel Aulas
Et ?Signaler Répondre
Et la gauche sectaire donneuse de leçon au peuple qui va se gaver dans des établissements hors de prix et hors de ceux fréquentés par les travailleurs qui sont censés défendre les intérêts.
A mon avis il s'est regardé dans une glace pour dire çà ;-)Signaler Répondre
.
Il s'est fait virer des LR pour traitrise, macron n'en voulait pas à cause de son histoire de violence familiale, et il a trouvé refuge chez Mr 80km/h & retraite à 67 ans...
Et ?Signaler Répondre
On peut dire que tu parles de ce que tu connais petit bonhomme car pour ce qui est de dégoûter les électeurs, tu te poses bien là !!!!!!Signaler Répondre
je crois qu il y a de nombreux problèmes à Rillieux !!!! au boulot ….Signaler Répondre
de nombreux problèmes à Rillieux …. au boulot ….Signaler Répondre
"la classe politique dans son ensemble" : vous en faites bien partie Mr VINCENDET...Signaler Répondre
il est vrai que le spectacle que lui donne en retournant sans veste et en récupérant ses indemnités de maire donne aux français l exemple parfait de l homme politique !Signaler Répondre
Les parlementaires finalisent une réforme des retraites plus avantageuse pour les élusSignaler Répondre
Avant la démission de Sébastien Lecornu, le Sénat devait débattre mercredi d’une loi sur le statut des élus. L’article 3, déjà adopté dans les deux chambres, prévoit d’accorder aux élus locaux des trimestres de retraite supplémentaires pour chaque mandat, sans cotisation. Coût estimé : environ 100 millions d’euros.
https://www.mediapart.fr/journal/politique/081025/les-parlementaires-finalisent-une-reforme-des-retraites-plus-avantageuse-pour-les-elus
La soupe est bonne, c'est bien pour cela qu'ils seraient capables de tuer père et mère pour la gamelle, sur le dos de leurs concitoyens, ça va s'en dire
Un bon plat de lentilles, des costards et des pompes tous neufs, des bons p'tits gueuletons entre copains, une caisse toute neuve avec chauffeur...Signaler Répondre
Et pour les pourritures : on passe même les pourboires dans les notes de frais.
Le RN ramasse les billes. Il y a quand même un gros problème, c est que le programme économique du RN est un programmes de gauche bien socialiste. ce programme est caché derrière les questions d immigration mais le réel est bien lâ le RN doit se convertir au libéralisme sans quoi nous continuerons à nous enfoncer financièrement quoi qu ils veulent bien dire.Signaler Répondre
Elle est belle notre classe politiqueSignaler Répondre
https://twitter.com/i/status/1976633986651926694
Carignon, Juppé, Chirac, Sarkozy, Fillon, Balkani (X2), son modèle Cochet et tant d'autres passés ou à venir. C'est sûr que son parti de délinquants multirécidivistes n'a rien à se reprocher et n'a pas du tout contribué à ce "spectacle lamentable" et au "dégoût" des FrançaisSignaler Répondre
Le même qui crachait sur la Justice des Mineurs il y a quelques mois en citant l'Ordonnance de 45 qui n'existe plus, sur X notamment, remplacée par le CJPM en 2021. Aucune crédibilité, la politique spectacle.Signaler Répondre
Et Alexandre ! Tu oublies que tu fais parti de cette classe politique que l'on déteste et que tu ne vaut guère mieux que ceux que tu dénonces.Signaler Répondre