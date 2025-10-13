Les Coulisses du Grand Lyon

Alexandre Vincendet : "Le spectacle assez lamentable que donne la classe politique dégoûte les Français"

Alexandre Vincendet, maire de Rillieux-la-Pape, est l'invité ce lundi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

En tant que délégué régional d'Horizons, Alexandre Vincendet goûte peu aux épisodes politiques que traverse la France depuis plusieurs semaines. "Le spectacle assez lamentable que donne la classe politique dans son ensemble est en train de dégoûter les Français. Les seuls gagnants dans l'histoire, c'est le RN. Bien joué !", ironise le maire de Rillieux-la-Pape.

Alexandre Vincendet a un message pour ses pairs : "La seule chose qui vaille en politique, c'est servir l'intérêt commun, son pays, le territoire qu'on administre. Et il faut penser un tout petit peu aux gens qu'on est censé servir !"

Elu député en 2022 et battu en 2024 par Abdelkader Lahmar (LFI), il laisse planer le doute concernant les éventuelles législatives anticipées : "S'il y a dissolution, je vous dirais ce que je ferais".

Avec Horizons, Alexandre Vincendet soutient Jean-Michel Aulas aux élections municipales à Lyon. Y compris ses mesures qui embarrassent la droite : "Le programme de Jean-Michel Aulas va sortir des sentiers battus, je le soutiens".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Gouvernement Lecornu II
02:30 Quelles suites ?
05:58 Les Républicains
09:07 Possibles législatives anticipées
10:07 Jean-Michel Aulas

14 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Postures, déni et donneurs de leçon le 13/10/2025 à 14:51
Et alors a écrit le 13/10/2025 à 13h15

Et ?

Et ?
Et la gauche sectaire donneuse de leçon au peuple qui va se gaver dans des établissements hors de prix et hors de ceux fréquentés par les travailleurs qui sont censés défendre les intérêts.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 13/10/2025 à 13:24

A mon avis il s'est regardé dans une glace pour dire çà ;-)
.
Il s'est fait virer des LR pour traitrise, macron n'en voulait pas à cause de son histoire de violence familiale, et il a trouvé refuge chez Mr 80km/h & retraite à 67 ans...

Signaler Répondre
avatar
Et alors le 13/10/2025 à 13:15
Jesaistout a écrit le 13/10/2025 à 12h33

Elle est belle notre classe politique
https://twitter.com/i/status/1976633986651926694

Et ?

Signaler Répondre
avatar
Bien parlé car le 13/10/2025 à 13:03

On peut dire que tu parles de ce que tu connais petit bonhomme car pour ce qui est de dégoûter les électeurs, tu te poses bien là !!!!!!

Signaler Répondre
avatar
j aime lyon le 13/10/2025 à 12:59

je crois qu il y a de nombreux problèmes à Rillieux !!!! au boulot ….

Signaler Répondre
avatar
j aime lyon le 13/10/2025 à 12:59

de nombreux problèmes à Rillieux …. au boulot ….

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 13/10/2025 à 12:51

"la classe politique dans son ensemble" : vous en faites bien partie Mr VINCENDET...

Signaler Répondre
avatar
roco le 13/10/2025 à 12:50

il est vrai que le spectacle que lui donne en retournant sans veste et en récupérant ses indemnités de maire donne aux français l exemple parfait de l homme politique !

Signaler Répondre
avatar
La girouette rillarde est ce de ceux là ! le 13/10/2025 à 12:46

Les parlementaires finalisent une réforme des retraites plus avantageuse pour les élus

Avant la démission de Sébastien Lecornu, le Sénat devait débattre mercredi d’une loi sur le statut des élus. L’article 3, déjà adopté dans les deux chambres, prévoit d’accorder aux élus locaux des trimestres de retraite supplémentaires pour chaque mandat, sans cotisation. Coût estimé : environ 100 millions d’euros.
https://www.mediapart.fr/journal/politique/081025/les-parlementaires-finalisent-une-reforme-des-retraites-plus-avantageuse-pour-les-elus

La soupe est bonne, c'est bien pour cela qu'ils seraient capables de tuer père et mère pour la gamelle, sur le dos de leurs concitoyens, ça va s'en dire

Signaler Répondre
avatar
La gamelle le 13/10/2025 à 12:45

Un bon plat de lentilles, des costards et des pompes tous neufs, des bons p'tits gueuletons entre copains, une caisse toute neuve avec chauffeur...
Et pour les pourritures : on passe même les pourboires dans les notes de frais.

Signaler Répondre
avatar
problème RN le 13/10/2025 à 12:35

Le RN ramasse les billes. Il y a quand même un gros problème, c est que le programme économique du RN est un programmes de gauche bien socialiste. ce programme est caché derrière les questions d immigration mais le réel est bien lâ le RN doit se convertir au libéralisme sans quoi nous continuerons à nous enfoncer financièrement quoi qu ils veulent bien dire.

Signaler Répondre
avatar
Jesaistout le 13/10/2025 à 12:33

Elle est belle notre classe politique
https://twitter.com/i/status/1976633986651926694

Signaler Répondre
avatar
Balayage, porte toussa... le 13/10/2025 à 12:28

Carignon, Juppé, Chirac, Sarkozy, Fillon, Balkani (X2), son modèle Cochet et tant d'autres passés ou à venir. C'est sûr que son parti de délinquants multirécidivistes n'a rien à se reprocher et n'a pas du tout contribué à ce "spectacle lamentable" et au "dégoût" des Français

Signaler Répondre
avatar
MacCallaghan le 13/10/2025 à 12:23

Le même qui crachait sur la Justice des Mineurs il y a quelques mois en citant l'Ordonnance de 45 qui n'existe plus, sur X notamment, remplacée par le CJPM en 2021. Aucune crédibilité, la politique spectacle.

Signaler Répondre
avatar
ordrejuste le 13/10/2025 à 12:17

Et Alexandre ! Tu oublies que tu fais parti de cette classe politique que l'on déteste et que tu ne vaut guère mieux que ceux que tu dénonces.

Signaler Répondre

