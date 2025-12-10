Fabrice Matteucci : "Caluire doit participer pleinement à la dynamique métropolitaine"

Fabrice Matteucci salue une "belle Fête des Lumières" à Lyon mais a des réserves sur celle organisée à Caluire par son rival Bastien Joint. Des lanternes ont été lâchées samedi. Et selon le premier des socialistes rhodaniens, "les lanternes sont arrivées dans les arbres de l'esplanade de la mairie, c'est allé jusque dans des jardins à Collonges-au-mont-d'Or et dans la Saône. C'était très beau, mais on ne s'est pas posé la question des conséquences", regrette-t-il, estimant que "le maire salit la ville".

Fabrice Matteucci veut porter l'union de la gauche pour les municipales 2026 et évoque un "engagement citoyen et collectif" pour "faire entrer Caluire dans une nouvelle ère".

"Caluire doit participer pleinement à la dynamique métropolitaine et se tourner vers l'avenir", poursuit le premier secrétaire fédéral, accusant la municipalité LR d'en faire un village gaulois.

00:00 Fête des Lumières

03:03 Municipales à Caluire

05:30 Desserte de Caluire

08:23 Sauver la campagne

09:55 Budget de la Sécu