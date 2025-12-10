Les Coulisses du Grand Lyon

Fabrice Matteucci : "Caluire doit participer pleinement à la dynamique métropolitaine"

Fabrice Matteucci, premier secrétaire fédéral du PS, est l'invité ce mercredi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Fabrice Matteucci salue une "belle Fête des Lumières" à Lyon mais a des réserves sur celle organisée à Caluire par son rival Bastien Joint. Des lanternes ont été lâchées samedi. Et selon le premier des socialistes rhodaniens, "les lanternes sont arrivées dans les arbres de l'esplanade de la mairie, c'est allé jusque dans des jardins à Collonges-au-mont-d'Or et dans la Saône. C'était très beau, mais on ne s'est pas posé la question des conséquences", regrette-t-il, estimant que "le maire salit la ville".

Fabrice Matteucci veut porter l'union de la gauche pour les municipales 2026 et évoque un "engagement citoyen et collectif" pour "faire entrer Caluire dans une nouvelle ère".

"Caluire doit participer pleinement à la dynamique métropolitaine et se tourner vers l'avenir", poursuit le premier secrétaire fédéral, accusant la municipalité LR d'en faire un village gaulois.

00:00 Fête des Lumières
03:03 Municipales à Caluire
05:30 Desserte de Caluire
08:23 Sauver la campagne
09:55 Budget de la Sécu

2 commentaires
avatar
kousr le 10/12/2025 à 13:53

il faut aborder les vraies thématiques, on s'en cogne de quelques lampions égarés.

avatar
Ex Précisions le 10/12/2025 à 13:15

Ce ne sont pas des lanternes les dirigeants de Caluire ;-)
Mais venant du PS les sauveurs de macron, ça passe mal dorénavant...

