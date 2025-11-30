Faits Divers

Caluire-et-Cuire : une marche blanche pour Chems, l'ado mortellement poignardé cet été

Ce dimanche, une marche blanche se déroulera à Caluire-et-Cuire en mémoire de Chems, cet adolescent de 16 ans tué le 31 août dernier.

Le départ se fera à 14h30 devant le lycée André-Cuzin, au 42 chemin de Crépieux. Le cortège se rendra ensuite jusqu'à la place Gutenberg, comme pour reproduire un chemin réalisé par Chems, entre son établissement et le domicile de ses amis dans le quartier Montessuy.

Un livre d'or sera mis à disposition au Carré Montessuy et un verre de l'amitié sera offert par la mairie de Caluire.

Chems El Dine Zeghad avait été mortellement poignardé avenue Alexandre-Fleming par un autre adolescent de 13 ans à cause d'un différend survenu durant l'été. Le suspect, scolarisé en 5e dans un établissement privé de Lyon, était un membre jugé prometteur de l'Académie de l'OL. Il a été mis en examen le 4 septembre, l'enquête se poursuit.

Chems avait été ensuite enterré en Algérie, son pays d'origine.

caluire-et-cuire

Chems

5 commentaires
Claude69100 le 30/11/2025 à 12:36
Kamel 69100 a écrit le 30/11/2025 à 11h51

« La jeunesse d’aujourd’hui ne connaît plus l’insouciance que nous avons vécue dans les années 90. À cette époque, on vivait ensemble sans se juger : origines, religions, quartiers différents… tout le monde se mélangeait, on partageait plus facilement et les tensions étaient rares. Aujourd’hui, la société est devenue plus fragile, plus nerveuse : la moindre remarque peut dégénérer, les gens sont sous pression et la violence arrive plus vite. Ce n’est ni politique ni nostalgique, c’est simplement un constat d’époque : la France a changé, et le rapport entre les gens aussi. »

Entièrement d'accord.
Ce changement de société explique la montée du FN/RN .

Dz69 le 30/11/2025 à 12:11

Finis les "tête à été" "bugne à bugne" les bastons derrière le cyprès devant nos potes de chaque côté, et quand un des deux prenait le dessus la bas ton était fini.
Et le lendemain, plus rien n'existait.
Aujourd'hui, sans manqué de respect à nos amis, c'est des vrais Animaux, de vrais meurtriers, plus peur de la famille, de l'autorité, de la prison, des armes, des anciens, plus de respect à personne, plus de honte, plus d'intelligence, zéro de QI pour toute cette génération de mer2 que je déteste, je vomis, je hai, sans les réseaux ils seraient tous illettrés ds leur vie.
Ennnnnnfin bref, la seule chose qu'il leur faut pr cette génération, service militaire de 12mois, brigade spéciale, comme au Brésil, et surtout carte blanche aux service de sécurité Police etc ...
Voilà où on en est quand on peut plus leur mettre de baffes à ces animaux sans lesse.
RIP Shems🙏

Kamel 69100 le 30/11/2025 à 11:51

« La jeunesse d’aujourd’hui ne connaît plus l’insouciance que nous avons vécue dans les années 90. À cette époque, on vivait ensemble sans se juger : origines, religions, quartiers différents… tout le monde se mélangeait, on partageait plus facilement et les tensions étaient rares. Aujourd’hui, la société est devenue plus fragile, plus nerveuse : la moindre remarque peut dégénérer, les gens sont sous pression et la violence arrive plus vite. Ce n’est ni politique ni nostalgique, c’est simplement un constat d’époque : la France a changé, et le rapport entre les gens aussi. »

Doudoune.1971-69 le 30/11/2025 à 11:50

Repose en paix mon grand. Quelle triste nouvelle.

AL69200 le 30/11/2025 à 10:38

Cette violence gratuite est devenue banale, surtout venant d enfants.
Repose en Paix

