Caluire-et-Cuire : une marche blanche pour Chems, l'ado mortellement poignardé cet été

Le départ se fera à 14h30 devant le lycée André-Cuzin, au 42 chemin de Crépieux. Le cortège se rendra ensuite jusqu'à la place Gutenberg, comme pour reproduire un chemin réalisé par Chems, entre son établissement et le domicile de ses amis dans le quartier Montessuy.
Un livre d'or sera mis à disposition au Carré Montessuy et un verre de l'amitié sera offert par la mairie de Caluire.
Chems El Dine Zeghad avait été mortellement poignardé avenue Alexandre-Fleming par un autre adolescent de 13 ans à cause d'un différend survenu durant l'été. Le suspect, scolarisé en 5e dans un établissement privé de Lyon, était un membre jugé prometteur de l'Académie de l'OL. Il a été mis en examen le 4 septembre, l'enquête se poursuit.
Chems avait été ensuite enterré en Algérie, son pays d'origine.
« La jeunesse d’aujourd’hui ne connaît plus l’insouciance que nous avons vécue dans les années 90. À cette époque, on vivait ensemble sans se juger : origines, religions, quartiers différents… tout le monde se mélangeait, on partageait plus facilement et les tensions étaient rares. Aujourd’hui, la société est devenue plus fragile, plus nerveuse : la moindre remarque peut dégénérer, les gens sont sous pression et la violence arrive plus vite. Ce n’est ni politique ni nostalgique, c’est simplement un constat d’époque : la France a changé, et le rapport entre les gens aussi. »Signaler Répondre
