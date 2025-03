Municipales 2026 : à Caluire, les écologistes réclament une liste de gauche unie au 1er tour

Le maire Philippe Cochet a réussi à rester en place malgré sa condamnation pour détournement de fonds publics pour laquelle il a fait appel. Et l'opposition espère surfer sur cet épisode pour renverser la mairie de droite.

Dans un communiqué, les écologistes caluirards annoncent avoir, ce samedi, voté à l'unanimité un appel à un large rassemblement pour le 1er tour des élections municipales 2026.

"Alors que l'image de notre commune a été sérieusement entachée par les affaires judiciaires et les rebondissements autour des condamnations de Philippe Cochet, (...) une opportunité historique de victoire s'offre aux forces écologistes, citoyennes, progressistes et de gauche", commentent les élus Nathan Guedj, Jérôme Trotignon et Xavier Gillard.

Sauf qu'avant de rêver d'une liste d'union et d'un "Caluire-et-Cuire plus vivant, plus vert, plus solidaire", il faut se mettre d'accord. Or, à Caluire comme ailleurs dans l'agglomération lyonnaise et partout en France, la question principale est souvent de savoir qui se range derrière qui...