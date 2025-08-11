Après Oullins-Pierre-Bénite, la Ville de Caluire-et-Cuire rend sa piscine gratuite face à la canicule

Le nouveau maire de la commune Bastien Joint a annoncé avoir pris exemple sur Oullins-Pierre-Bénite et décide d'ouvrir les portes de la piscine municipale Isabelle Jouffroy située avenue Elie Vignal.

Les Caluirards sur présentation d'un justificatif de domicile, mais aussi les femmes enceintes et les personnes en situation de handicap, pourront s'y rendre gratuitement à compter de ce mardi.

La piscine de Caluire est ouverte tous les jours, de 10h à 19h.

La mesure de gratuité durera "pendant toute la durée de l'alerte de vigilance rouge".

"Notre priorité est de protéger la santé de tous et de proposer des solutions concrètes et immédiates pour affronter cette canicule", souligne Bastien Joint dans un communiqué.

