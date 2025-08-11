Après Oullins-Pierre-Bénite, la Ville de Caluire-et-Cuire rend sa piscine gratuite face à la canicule

Le nouveau maire de la commune Bastien Joint a annoncé avoir pris exemple sur Oullins-Pierre-Bénite et décide d'ouvrir les portes de la piscine municipale Isabelle Jouffroy située avenue Elie Vignal.
Les Caluirards sur présentation d'un justificatif de domicile, mais aussi les femmes enceintes et les personnes en situation de handicap, pourront s'y rendre gratuitement à compter de ce mardi.
La piscine de Caluire est ouverte tous les jours, de 10h à 19h.
La mesure de gratuité durera "pendant toute la durée de l'alerte de vigilance rouge".
"Notre priorité est de protéger la santé de tous et de proposer des solutions concrètes et immédiates pour affronter cette canicule", souligne Bastien Joint dans un communiqué.
Pendant ce temps, à Lyon…
‼️🚨 Alerte Canicule 👇— Bastien Joint (@BastienJoint) August 11, 2025
🚿💧💦 🏊♂️
Dès demain, mardi 12 août, et pendant toute la durée de cette alerte de vigilance rouge, l’entrée de la piscine municipale sera gratuite pour tous les habitants de #CaluireetCuire, femmes enceintes et personnes en situation de handicap. pic.twitter.com/VMUYnxwuc6
Je note que ce sont des maires LR qui prennent ces mesures de bon sens. Les gauchistes, verdâtres et autres ramassis de chalut qui prétendent faire du social sont curieusement absents. Ça montre bien leur mépris ou leur indifférence (au mieux) pour les citoyens que nous sommes. Affligeant !Signaler Répondre
Les piscines doivent être réservées aux contribuables.Signaler Répondre
Sa va être le bordel y vont tous débarquerSignaler Répondre
Mais sa devrait être obligatoire au dessus d'une certaine températures
Détend toi…c’est écrit les habitants de caluire…pièce d’identité exigée !Signaler Répondre
Et toute la fine fleur de Rilleux va debarquer...Signaler Répondre
Un grand plan national de construction de piscines publiques est indispensable.Signaler Répondre