Météo

Après Oullins-Pierre-Bénite, la Ville de Caluire-et-Cuire rend sa piscine gratuite face à la canicule

Après Oullins-Pierre-Bénite, la Ville de Caluire-et-Cuire rend sa piscine gratuite face à la canicule
Après Oullins-Pierre-Bénite, la Ville de Caluire-et-Cuire rend sa piscine gratuite face à la canicule - DR

Les habitants de Caluire-et-Cuire vont pouvoir se rafraîchir gratuitement.

Le nouveau maire de la commune Bastien Joint a annoncé avoir pris exemple sur Oullins-Pierre-Bénite et décide d'ouvrir les portes de la piscine municipale Isabelle Jouffroy située avenue Elie Vignal.

Les Caluirards sur présentation d'un justificatif de domicile, mais aussi les femmes enceintes et les personnes en situation de handicap, pourront s'y rendre gratuitement à compter de ce mardi.

La piscine de Caluire est ouverte tous les jours, de 10h à 19h.

La mesure de gratuité durera "pendant toute la durée de l'alerte de vigilance rouge".

"Notre priorité est de protéger la santé de tous et de proposer des solutions concrètes et immédiates pour affronter cette canicule", souligne Bastien Joint dans un communiqué.

Pendant ce temps, à Lyon…

Tags :

caluire-et-cuire

6 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Bianca le 11/08/2025 à 21:41

Je note que ce sont des maires LR qui prennent ces mesures de bon sens. Les gauchistes, verdâtres et autres ramassis de chalut qui prétendent faire du social sont curieusement absents. Ça montre bien leur mépris ou leur indifférence (au mieux) pour les citoyens que nous sommes. Affligeant !

Signaler Répondre
avatar
jacqueline rc le 11/08/2025 à 21:00

Les piscines doivent être réservées aux contribuables.

Signaler Répondre
avatar
johnny le 11/08/2025 à 20:53

Sa va être le bordel y vont tous débarquer
Mais sa devrait être obligatoire au dessus d'une certaine températures

Signaler Répondre
avatar
Lexom le 11/08/2025 à 20:48
Hélas a écrit le 11/08/2025 à 20h26

Et toute la fine fleur de Rilleux va debarquer...

Détend toi…c’est écrit les habitants de caluire…pièce d’identité exigée !

Signaler Répondre
avatar
Hélas le 11/08/2025 à 20:26

Et toute la fine fleur de Rilleux va debarquer...

Signaler Répondre
avatar
123456 le 11/08/2025 à 20:21

Un grand plan national de construction de piscines publiques est indispensable.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.