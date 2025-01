Caluire : Philippe Cochet reste finalement maire grâce à un recours suspensif

Bastien Joint, adoubé par la majorité, allait ainsi succéder à Philippe Cochet.

Mais ce dernier, condamné notamment à 5 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics, a décidé de se battre devant la justice. Avec ses avocats, Philippe Cochet vient de trouver la parade pour pouvoir conserver ses mandats, malgré la peine exécutoire prononcée par le tribunal judiciaire de Paris en décembre dernier.

Un recours de l'ancien député de la 5e circonscription du Rhône devant le tribunal administratif lui a permis d'attaquer l'arrêté préfectoral qui actait sa démission. Après avoir vu sa requête en référé être déboutée, il a demandé à ses avocats de déposer un recours au fond. Et avec ce dernier, la procédure a été suspendue, permettant à Philippe Cochet de rester maire et conseiller métropolitain, jusqu'à ce que la justice administrative se penche sur son cas.

Une situation qui pourrait durer quelques mois, et durant laquelle Philippe Cochet promet de "se mettre en retrait de la gestion des affaires municipales qui continueront à être administrées par Côme Tollet, son premier adjoint". Maire sans faire le job de maire ? L'élu condamné précise également qu'il renonce à ses indemnités.

Un combat qui reçoit en off chez les Républicains des réactions partagées. Il y a les loyaux qui saluent la pugnacité de Philippe Cochet, et puis ceux qui estiment que la mairie et le groupe LR à la Métropole doivent désormais avancer, surtout à bientôt un an des élections locales de 2026.