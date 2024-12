Caluire-et-Cuire : Bastien Joint sera le nouveau maire

La majorité municipale de Caluire-et-Cuire a enfin tranché. Suite à la condamnation du maire Philippe Cochet pour détournement de fonds publics à 5 ans d'inéligibilité, le nouvel édile caluirard sera Bastien Joint selon nos informations.

Jusqu'à présent conseiller municipal délégué au projet de ferme urbaine, le jeune élu va incarner le renouvellement souhaité par ses pairs.

Bastien Joint doit désormais être installé à l'occasion d'un conseil municipal extraordinaire dont la date n'a pas été fixée.

C'est la seconde fois qu'il prend la succession de Philippe Cochet puisqu'en 2022, et en 2024, il s'était présenté aux élections législatives dans la 5e circonscription du Rhône, sans succès.

"Nous tenons à remercier Philippe Cochet d’avoir fait de Caluire et Cuire, ce qu’elle est aujourd’hui, une ville si agréable à vivre, une ville forte et sûre qui va le rester.

En responsabilité, déterminés, unis et soudés, autour de Bastien Joint, nous continuerons de travailler au service des Caluirards. (...) Face à l’incertitude, nationale et métropolitaine, les Caluirards savent qu’ils peuvent avoir confiance dans notre action collective à leur service pour que Caluire et Cuire reste une ville chaleureuse et conviviale, une ville à nulle autre pareille ! C’est, Ensemble Naturellement, que nous envisageons sereinement et avec confiance l’avenir", réagit la majorité dans un communiqué.