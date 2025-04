"La lutte contre les PFAS est loin d’être terminée" : action coup de poing ce samedi à Lyon

Le collectif Extinction Rebellion appelle à une mobilisation théâtrale ce samedi 5 avril à Lyon, aux alentour de 14h autour de la fontaine des Terreaux, colorée en vert pour l’occasion. Une banderole sera déployée depuis un immeuble, et un die-in (forme de manifestation où les participantes s'allongent au sol pour représenter la mort) conclura l’action.

Deux ans après les révélations sur la pollution aux PFAS à Pierre-Bénite, une loi interdisant certains usages de ces substances entrera en vigueur en janvier 2026. Mais selon les militants : " la lutte contre les PFAS est loin d’être terminée".

Ils dénoncent une situation où "les sols, l’eau et l’air restent pollués, et les riverains et travailleurs tombent malades, sans aucun espoir de voir leur maladie reconnue comme la responsabilité des entreprises."

Trois revendications sont mises en avant : une étude épidémiologique locale, la dépollution aux frais des industriels, et la reconnaissance des maladies professionnelles liées aux PFAS.