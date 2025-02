Loi visant à limiter les PFAS : Grégory Doucet parle d’une "victoire pour la santé publique des Lyonnais"

L’Assemblée nationale a adopté ce jeudi une proposition de loi dont l’objectif est de protéger la population des risques liés aux polluants éternels, connus également sous le nom de PFAS. Également approuvé par le Sénat, le texte va pouvoir entrer en vigueur avec au bout une restriction dès janvier 2026 concernant la fabrication et la vente de produits contenant des polluants éternels. Sont par exemple concernés : les cosmétiques ou encore les textiles d’habillement. Il s’agit d’une première dans l’Union Européenne.

"Une victoire pour la santé des Lyonnais", a réagi ce jeudi après-midi le maire de Lyon Grégory Doucet. "C’est une avancée majeure pour la santé publique grâce à la mobilisation de l’ensemble des acteurs engagés. Cancérigènes, perturbateurs endocriniens, facteurs de troubles de la fertilité, ces substances chimiques toxiques sont aujourd’hui omniprésentes dans notre quotidien", a-t-il assuré dans un communiqué de presse.

"Ce vote est une victoire, mais la bataille ne s’arrête pas là. Il nous faut porter désormais un cadre européen plus strict et un accompagnement plus responsable des industries vers des alternatives saines et durables. Lyon restera en première ligne pour porter des mesures de protection toujours plus ambitieuses", a malgré tout tenu à déclarer l’édile écologiste.