Pierre Athanaze : "Une étude pointue et originale sur les PFAS à la Métropole de Lyon"

La Métropole de Lyon lance une étude "pointue et originale" sur les PFAS et les molécules issues de ces polluants éternels.

Un questionnaire sera envoyé à 3000 personnes, afin de pouvoir constituer un groupe de 150 volontaires qui vivent dans et autour de la zone industrielle Pierre-Bénite. Et un 2e groupe de 150 qui vivent à Grigny, Givors et Solaize et qui boivent l'eau contaminée des champs captants de Ternay.

"Avec les filtres installés dès décembre, on devrait passer légèrement en dessous de la norme fixée", promet Pierre Athanaze au sujet de cette dernière.

Le vice-président de la Métropole de Lyon regrette de voir la mairie d'Oullins-Pierre-Bénite lancer sa propre étude : "C'est une de plus, ça brouille les messages".

Egalement en charge de la végétalisation, l'élu écologiste revendique 78 000 arbres plantés en 2025. C'est plus en un an que sur les quatre mandats précédents. Et annonce "beaucoup de plantations urbaines à venir avec les nouvelles voies de tramways et les Voies Lyonnaises".

00:00 Etude sur les PFAS

05:20 Etude de la mairie d'Oullins-Pierre-Bénite

06:16 Institut éco-citoyen

09:49 Végétalisation

11:04 Métropolitaines 2026