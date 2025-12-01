Barbara Falk : "Je conseille aux candidats lyonnais de relire notre rapport sur le Sytral"

Sur la période 2021-2023, la Chambre régionale des comptes s'est penchée sur l'accueil des élèves dans les écoles publiques de la région. "La moitié du budget de l'école est pris en charge par les collectivités locales. On ne s'en rend pas suffisamment compte", note la présidente Barbara Falk.

D'autant que des dépenses colossales vont devoir être réalisées. "On a un mur du réchauffement climatique devant nous", prévient-elle. "Les projets de rénovation des écoles représentent des millions d'euros. Beaucoup de communes s'en sont déjà emparées, les autres devront le faire sur les prochains mandats".

Si Barbara Falk et la CRC ne peuvent pas intervenir dans le cadre des campagnes électorales, elle rappelle qu'un récent rapport a été réalisé sur les capacités financières du Sytral. Or, plusieurs candidats font déjà des propositions concernant les TCL. "Nous ne nous insérons en aucun cas dans la campagne. Par contre, je conseille aux candidats de relire notre rapport qui montre les attentes des usagers et notre analyse financière qui montre ce qu'on peut mettre par rapport à ces attentes", conclut Barbara Falk, qui annonce aussi vouloir réaliser un suivi des Jeux Olympiques de 2030.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Rapport sur l'accueil des élèves dans les écoles publiques

04:36 Adaptation au réchauffement climatique

07:27 Cantines scolaires

08:36 Sytral

10:00 Prochains rapports