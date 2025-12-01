Barbara Falk : "Je conseille aux candidats lyonnais de relire notre rapport sur le Sytral"

Sur la période 2021-2023, la Chambre régionale des comptes s'est penchée sur l'accueil des élèves dans les écoles publiques de la région. "La moitié du budget de l'école est pris en charge par les collectivités locales. On ne s'en rend pas suffisamment compte", note la présidente Barbara Falk.
D'autant que des dépenses colossales vont devoir être réalisées. "On a un mur du réchauffement climatique devant nous", prévient-elle. "Les projets de rénovation des écoles représentent des millions d'euros. Beaucoup de communes s'en sont déjà emparées, les autres devront le faire sur les prochains mandats".
Si Barbara Falk et la CRC ne peuvent pas intervenir dans le cadre des campagnes électorales, elle rappelle qu'un récent rapport a été réalisé sur les capacités financières du Sytral. Or, plusieurs candidats font déjà des propositions concernant les TCL. "Nous ne nous insérons en aucun cas dans la campagne. Par contre, je conseille aux candidats de relire notre rapport qui montre les attentes des usagers et notre analyse financière qui montre ce qu'on peut mettre par rapport à ces attentes", conclut Barbara Falk, qui annonce aussi vouloir réaliser un suivi des Jeux Olympiques de 2030.
00:00 Rapport sur l'accueil des élèves dans les écoles publiques
04:36 Adaptation au réchauffement climatique
07:27 Cantines scolaires
08:36 Sytral
10:00 Prochains rapports
Ne rien dire aurait été une forme de complicité de dissimulation de documents publics. Là elle ne prend pas position!Signaler Répondre
La région s’occupe des lycées, le département des collèges, les mairies des écoles, c’est facile à retenir ça n’a pas changé depuis la décentralisation. Si Doucet inaugure des cours d’école et pas des hôtels de police ou des lycées c’est que c’est son taf.Signaler Répondre
Comme d’habitude vous désinformez.
Elle ne prend pas position et encourage à lire le rapport, elle est dans le cadre de son droit de réserveSignaler Répondre
Le ministère de l'Éducation nationale qui rémunère les enseignants relève de l'État jusqu'à preuve du contraire, sinon faites profiter de vos informations.
Quant aux écoles (élémentaires) le bâti est du ressort des communes qui sont donc décisionnaires au plus près des habitants pour désimperméabiliser les cours avec des revêtements poreux généralement assez éloignés de la terre battue à l'exception des espaces végétalisés qui n'ont pas vocation à accueillir les galipettes mais favoriser les flux d'air (généralement les gens s'éloignent du bitume et se rapproche de la verdure pour chercher la fraîcheur).
J'ai toujours cru que ces fonctionnaires avait un devoir de réserve.Signaler Répondre
Heureusement que la région s'occupe des écoles.Signaler Répondre
L'état est totalement absent, on se demande où passe le pognon de dingue alloué avec nos impôts.
Et certaines mairies ne pensent qu'à remplacer le goudron de la cour de récré par de la boue ou même faire des écoles en plein air...