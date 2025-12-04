Pourquoi la Fête des Lumières 2025 est déjà un peu celle d'Aulas ?

Il s'agit de la dernière du mandat, et difficile encore de dire qui sera en charge de préparer la prochaine édition.
Toujours est-il que l'évènement de cette année porte déjà la marque des Aulas. En effet, ThrillStage, la société d'exploitation de la LDLC Arena et de la Fiducial Astéria, est devenue mécène de la Fête des Lumières pour la première fois de son histoire.
Une contribution financière qui compense en partie les réductions budgétaires de la Ville de Lyon, et qui a permis d'installer deux oeuvres au Parc de la Tête d'Or de vendredi à lundi : Post Idol et Journey of a Lamp Post.
"En tant qu'acteur culturel implanté localement, nous avons à cœur de soutenir les projets qui font vivre notre territoire. La Fête des Lumières est un rendez-vous populaire et identitaire qui permet de faire rayonner la Métropole de Lyon comme ville de culture au niveau européen et nous sommes fiers d’y contribuer", se félicite Alexandre Aulas, PDG de la LDLC Arena et fils du candidat aux élections municipales lyonnaises.
Il faut envoyer toutes les brigades des inspecteurs de la DGFI après ces festivités.Signaler Répondre
L’État pourra réduire son déficit budgétaire de plusieurs millions.
Ces lumières sont désormais obscures et ténébreuse pour les Lyonnais.
Cordialement.
Sauf qu'il n'était pas le seul décisionnaire ! Le monde des affaires est plus complexe que vous ne le pensezSignaler Répondre
Bravo pour ce savoureux commentaire qui vise juste. ApprouvéSignaler Répondre
LFI, Lumière. N y aurait il pas comme une contradiction?🤔Signaler Répondre
LFI souhaiterait que la prochaine fête des lumières soit aussi la fête des migrants et OQTF.Signaler Répondre
Et Ginon, il va laisser Aulas le plumer à Lyon ?Signaler Répondre
Aulas peut être maire avant les élections dans seulement 4 mois si Doucet tombe ce mois-ci pour ses emplois fictifs à la mairie ;-)Signaler Répondre
Le mot famille en politique prend tout son sens,trés bel exemple de ce qui se trame dans le dos du citoyen(nne) lambda qui n'aura jamais accés à la patisserie pour manger un bout du gâteau,du cadeau aussi...le contribuable et la ,paieront les ingrédients pour confectionner le dit gâteau,et si rébéllion,attention aux tartes....Le père,le fils,pour le st esprit je comprends que mr aulas veuille se rapprocher de l'église.....et moi qui croyait au père OL....Signaler Répondre
Moi, j'aime bien les journalistes! Il devraient ouvrir des cabinets de voyance!Signaler Répondre
6 mois avant aulas est déjà maire
1 ans et demi avant Edouard Philippe est déjà président de la république
Pour la coupe du monde de foot, vous avez déjà le vainqueur?🤣🤣🤣
Encore un article qui met Aulas en avant et le glorifie alors qu’il a conduit l’OL à la ruine en vendant le club uniquement pour servir ses propres intérêtsSignaler Répondre