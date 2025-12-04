Pourquoi la Fête des Lumières 2025 est déjà un peu celle d'Aulas ?

Il s'agit de la dernière du mandat, et difficile encore de dire qui sera en charge de préparer la prochaine édition.

Toujours est-il que l'évènement de cette année porte déjà la marque des Aulas. En effet, ThrillStage, la société d'exploitation de la LDLC Arena et de la Fiducial Astéria, est devenue mécène de la Fête des Lumières pour la première fois de son histoire.

Une contribution financière qui compense en partie les réductions budgétaires de la Ville de Lyon, et qui a permis d'installer deux oeuvres au Parc de la Tête d'Or de vendredi à lundi : Post Idol et Journey of a Lamp Post.

"En tant qu'acteur culturel implanté localement, nous avons à cœur de soutenir les projets qui font vivre notre territoire. La Fête des Lumières est un rendez-vous populaire et identitaire qui permet de faire rayonner la Métropole de Lyon comme ville de culture au niveau européen et nous sommes fiers d’y contribuer", se félicite Alexandre Aulas, PDG de la LDLC Arena et fils du candidat aux élections municipales lyonnaises.