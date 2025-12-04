Culture

Pourquoi la Fête des Lumières 2025 est déjà un peu celle d'Aulas ?

Pourquoi la Fête des Lumières 2025 est déjà un peu celle d'Aulas ?
Pourquoi la Fête des Lumières 2025 est déjà un peu celle d'Aulas ? - DR

Ce vendredi, le coup d'envoi de la Fête des Lumières 2025 sera donné.

Il s'agit de la dernière du mandat, et difficile encore de dire qui sera en charge de préparer la prochaine édition.

Toujours est-il que l'évènement de cette année porte déjà la marque des Aulas. En effet, ThrillStage, la société d'exploitation de la LDLC Arena et de la Fiducial Astéria, est devenue mécène de la Fête des Lumières pour la première fois de son histoire.

Une contribution financière qui compense en partie les réductions budgétaires de la Ville de Lyon, et qui a permis d'installer deux oeuvres au Parc de la Tête d'Or de vendredi à lundi : Post Idol et Journey of a Lamp Post.

"En tant qu'acteur culturel implanté localement, nous avons à cœur de soutenir les projets qui font vivre notre territoire. La Fête des Lumières est un rendez-vous populaire et identitaire qui permet de faire rayonner la Métropole de Lyon comme ville de culture au niveau européen et nous sommes fiers d’y contribuer", se félicite Alexandre Aulas, PDG de la LDLC Arena et fils du candidat aux élections municipales lyonnaises.

Tags :

Alexandre Aulas

fete des lumieres

LDLC Arena

10 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Ringard69 le 04/12/2025 à 19:22

Il faut envoyer toutes les brigades des inspecteurs de la DGFI après ces festivités.
L’État pourra réduire son déficit budgétaire de plusieurs millions.
Ces lumières sont désormais obscures et ténébreuse pour les Lyonnais.
Cordialement.

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1er le 04/12/2025 à 17:49
toujours a écrit le 04/12/2025 à 13h43

Encore un article qui met Aulas en avant et le glorifie alors qu’il a conduit l’OL à la ruine en vendant le club uniquement pour servir ses propres intérêts

Sauf qu'il n'était pas le seul décisionnaire ! Le monde des affaires est plus complexe que vous ne le pensez

Signaler Répondre
avatar
Approuvé le 04/12/2025 à 17:24
DMPP a écrit le 04/12/2025 à 14h47

Le mot famille en politique prend tout son sens,trés bel exemple de ce qui se trame dans le dos du citoyen(nne) lambda qui n'aura jamais accés à la patisserie pour manger un bout du gâteau,du cadeau aussi...le contribuable et la ,paieront les ingrédients pour confectionner le dit gâteau,et si rébéllion,attention aux tartes....Le père,le fils,pour le st esprit je comprends que mr aulas veuille se rapprocher de l'église.....et moi qui croyait au père OL....

Bravo pour ce savoureux commentaire qui vise juste. Approuvé

Signaler Répondre
avatar
Lyon2026revient le 04/12/2025 à 16:55
LFI 69 a écrit le 04/12/2025 à 15h41

LFI souhaiterait que la prochaine fête des lumières soit aussi la fête des migrants et OQTF.

LFI, Lumière. N y aurait il pas comme une contradiction?🤔

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 04/12/2025 à 15:41

LFI souhaiterait que la prochaine fête des lumières soit aussi la fête des migrants et OQTF.

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 04/12/2025 à 15:29

Et Ginon, il va laisser Aulas le plumer à Lyon ?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 04/12/2025 à 14:55
madame Irma a écrit le 04/12/2025 à 14h21

Moi, j'aime bien les journalistes! Il devraient ouvrir des cabinets de voyance!
6 mois avant aulas est déjà maire
1 ans et demi avant Edouard Philippe est déjà président de la république
Pour la coupe du monde de foot, vous avez déjà le vainqueur?🤣🤣🤣

Aulas peut être maire avant les élections dans seulement 4 mois si Doucet tombe ce mois-ci pour ses emplois fictifs à la mairie ;-)

Signaler Répondre
avatar
DMPP le 04/12/2025 à 14:47

Le mot famille en politique prend tout son sens,trés bel exemple de ce qui se trame dans le dos du citoyen(nne) lambda qui n'aura jamais accés à la patisserie pour manger un bout du gâteau,du cadeau aussi...le contribuable et la ,paieront les ingrédients pour confectionner le dit gâteau,et si rébéllion,attention aux tartes....Le père,le fils,pour le st esprit je comprends que mr aulas veuille se rapprocher de l'église.....et moi qui croyait au père OL....

Signaler Répondre
avatar
madame Irma le 04/12/2025 à 14:21

Moi, j'aime bien les journalistes! Il devraient ouvrir des cabinets de voyance!
6 mois avant aulas est déjà maire
1 ans et demi avant Edouard Philippe est déjà président de la république
Pour la coupe du monde de foot, vous avez déjà le vainqueur?🤣🤣🤣

Signaler Répondre
avatar
toujours le 04/12/2025 à 13:43

Encore un article qui met Aulas en avant et le glorifie alors qu’il a conduit l’OL à la ruine en vendant le club uniquement pour servir ses propres intérêts

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.