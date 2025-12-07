Lyon : Nathalie Perrin-Gilbert conteste l’interdiction de la manifestation des pompiers le 8 décembre

Dans un courrier adressé ce samedi à la préfète du Rhône Fabienne Buccio, la conseillère municipale et métropolitaine de Lyon Nathalie Perrin-Gilbert exprime de "profondes réserves" face à l’arrêté interdisant tout cortège ou rassemblement revendicatif dans un large périmètre du centre-ville le 8 décembre, jour de clôture de la Fête des Lumières.

L’arrêté a pour effet d’empêcher la tenue d’une manifestation déclarée par le syndicat SUD-SDMIS le 1er décembre. Pour la candidate aux élections municipales, cette interdiction totale constitue une atteinte disproportionnée à la liberté de manifester, qu’elle qualifie de "liberté fondamentale", en s’appuyant sur la jurisprudence du Conseil d’État.

Nathalie Perrin-Gilbert estime que le syndicat avait pris soin d’éviter les jours les plus sensibles de la Fête des Lumières, en programmant son rassemblement le lundi soir. Elle souligne également que les pompiers, "professionnels aguerris à la gestion des risques", ne constituent pas un risque particulier pour l’ordre public selon elle.

L’ancienne adjointe de Grégory Doucet demande donc à la préfecture de rouvrir la discussion avec les responsables syndicaux pour trouver un compromis permettant de concilier sécurité publique et exercice du droit de manifester.