Manifestation pendant la Fête des Lumières à Lyon : la préfecture convoque les pompiers en urgence et stoppe le mouvement

La manifestation des pompiers du Rhône, prévue ce lundi 8 décembre et annoncée depuis plusieurs semaines n’aura finalement pas lieu.

Par un arrêté, la préfecture du Rhône interdit ce vendredi 5 décembre tous "les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs sont interdits le lundi 8 décembre 2025 de 17h00 au mardi 9 décembre 00h00 dans le périmètre protégé". Le texte liste ainsi rue par rue un ensemble de voies comprenant notamment la Presqu’île, les quais du Rhône et de Saône, ainsi que l’ensemble du secteur menant à Fourvière.

La préfecture s’appuie sur un contexte sécuritaire marqué. L’arrêté rappelle que le plan Vigipirate est maintenu à son niveau d’"urgence attentat" et que la Fête des Lumières attire chaque année "entre 2 et 3 millions de visiteurs", exposant Lyon "à un risque d’actes de terrorisme."

Les services de l'État soulignent également que, comme l’année dernière, les modalités du parcours annoncé par le syndicat SUD ne sont "pas clairement définies" et que "lors de la Fête des Lumières 2024, un cortège de 400 pompiers en grève a pénétré, malgré l’interdiction, à l'intérieur du périmètre de l'événement", provoquant tensions, fumigènes et mouvements de foule sur la très fréquentée place des Terreaux.

L’arrêté estime que les forces de l’ordre seront "pleinement mobilisées" pour gérer l’afflux massif de visiteurs et la procession religieuse du 8 décembre, prévue à 18h30. Dans ces conditions, "le seul moyen de préserver la sécurité des personnes et des biens […] consiste à établir un périmètre d'interdiction de manifestation limité au périmètre de protection dans le centre-ville." Le texte rappelle enfin que le fait d’organiser une manifestation interdite est puni de "sixmois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende."

"On nous rend invisibles"

Convoqué en urgence en préfecture ce vendredi pour que l'arrêté leur soit notifié, le syndicat SUD SDMIS a immédiatement réagi. Pour SUD, cette décision revient à museler le mouvement : "UNE PREMIERE : La manifestation de lundi 8/12 est donc interdite par arrêté préfectoral. […] Après nous avoir fait taire, on nous rend désormais invisibles !"

Le syndicat rappelle les cinq mois de grève en cours, l’absence d’avancées selon lui, et rejette une prime de 270 euros annoncée pour mars 2026, qualifiée de "one-shot" équivalant à "80 centimes par jour".

SUD dénonce "une décision disproportionnée, qui s’attaque au droit fondamental de manifester" et affirme : "Nous ne lâcherons rien pour l’avenir."