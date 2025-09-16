Social

Manifestation du 18 septembre à Lyon : un cortège autorisé jusqu’à Bellecour

Après le mouvement social du 10 septembre dernier à Lyon, qui avait réuni près de 8 000 personnes et conduit à 25 interpellations suite à des débordements, une nouvelle journée de mobilisation est prévue ce jeudi 18 septembre.

La préfecture du Rhône a confirmé qu’ "une manifestation aura lieu à Lyon ce jeudi 18 septembre à partir de 11h00". Le départ du "parcours déclaré" est prévu à la Manufacture des Tabacs (Lyon 8e), avant un trajet passant par le cours Gambetta, le pont de la Guillotière et la place Antonin Poncet, pour s’achever place Bellecour. Une différence notable : cette dernière était interdite aux manifestants lors du précédent rassemblement.

Les autorités préviennent que "la circulation et le stationnement seront perturbés sur l'ensemble du parcours" et appellent à "anticiper vos déplacements." La préfecture précise que "la police nationale sera mobilisée à son plus haut niveau pour assurer la sécurité de tous et permettre l’exercice du droit de manifester."

En parallèle, des groupes d’ultra-gauche appellent à une mobilisation dès l’aube. Sur leurs canaux de diffusion ils écrivent : "La journée du 10 septembre a montré que les Français sont encore capables de se mobiliser en auto-organisation et en nombre malgré la forte répression […] Montrons leur une fois de plus que nous sommes déterminés à ne plus les laisser décider pour nous !" et donnent rendez-vous "à 6h30 place des Archives" avant le cortège officiel. 

Ce même appel matinal avait déjà été lancé le 10 septembre et avait conduit à de nombreux débordements, notamment lors du blocage de la M7 toute proche.

Reste à savoir si cette nouvelle journée sera plus calme que la précédente ou si les mêmes scènes de violences se reproduiront.

19 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
kool le 16/09/2025 à 12:37
La Meute a écrit le 16/09/2025 à 12h34

Les paris sont ouverts :
- combien de voitures détruites ?
- combien de magasins pillés ?
- combien d'abris de bus cassés ?
- combien de policiers blessés ?
- combien d'arrestations de racailles ?
- quelles peines appliquées aux racailles ?

Quelles peines ? Notre justice est trop laxiste ! Les casseurs,ont encore de beaux jours pour détruire sans être condamnés

Signaler Répondre
avatar
La Meute le 16/09/2025 à 12:34

Les paris sont ouverts :
- combien de voitures détruites ?
- combien de magasins pillés ?
- combien d'abris de bus cassés ?
- combien de policiers blessés ?
- combien d'arrestations de racailles ?
- quelles peines appliquées aux racailles ?

Signaler Répondre
avatar
Protégez vous et vos proches le 16/09/2025 à 12:30

Pauvres habitants et commercants, barricadez-vous, vos vies sont en danger.

Signaler Répondre
avatar
MFTGB le 16/09/2025 à 12:10
Les bras croisés a écrit le 16/09/2025 à 11h42

C'est pour cette raison qu'il n'y a jamais eu autant de fermetures et de défaillances commerciales....

Ils (surtout les restos) ont vécu large (d'où le déficit) tandis que certains continuaient à bosser pendant le covid et ça pleure encore et encore ... Changez de boulot , ils cherchent dans le bâtiment et l'éducation

Signaler Répondre
avatar
LeoChater le 16/09/2025 à 12:05

Pauvres commerçants ! En espérant que nos forces de l'ordre est beaucoup de gaz lacrymo en réserve, les cas sociaux d'extrême gauche vont encore tout pourrir.

Signaler Répondre
avatar
Lyon2026revient le 16/09/2025 à 11:57

Tout ça devrait bien faire les 10000 pas recommandés par le corps médical..... Si ces organisateurs syndicaux et politiques payés par nos impôts participent a réduire la dette de la caisse d'assurance maladie en faisant de la prévention, ça peut passer🤣
Plus sérieusement, j attends la vraie marche citoyenne avec une forêt de drapeaux bien français pour descendre.....Et pour les fachistesLFICOMUNOSOCIALOECOLOMACRONISTES, je peux pas, j ai piscine....
Ni oubli, ni pardon

Signaler Répondre
avatar
Populisme, individualisme, totalitarisme, bref vous me suivez ? le 16/09/2025 à 11:47
Saxe Gambetta a écrit le 16/09/2025 à 11h42

On va encore avoir droit aux fascistes rouges..., pardon, aux gentils manifestants de gauche.... qui vont tout saccager et casser.... oups, désolé (le politiquement correct n'est vraiment pas mon fort) démontrer leur désaccord ..... à propos de tout en proposant rien, croyant s'exprimer pour un peuple qu'ils ne connaissent pas et qu'ils méprisent, se révélant être des couards masqués, employés à la SNCF, employés de la ville, fonctionnaires, avocats, enseignants, fils et filles de bourgeois qui font leur petit caprice d'enfant gâté sans respect de l'autre et de l'individu.....

Je vous aime putain

Signaler Répondre
avatar
Saxe Gambetta le 16/09/2025 à 11:42

On va encore avoir droit aux fascistes rouges..., pardon, aux gentils manifestants de gauche.... qui vont tout saccager et casser.... oups, désolé (le politiquement correct n'est vraiment pas mon fort) démontrer leur désaccord ..... à propos de tout en proposant rien, croyant s'exprimer pour un peuple qu'ils ne connaissent pas et qu'ils méprisent, se révélant être des couards masqués, employés à la SNCF, employés de la ville, fonctionnaires, avocats, enseignants, fils et filles de bourgeois qui font leur petit caprice d'enfant gâté sans respect de l'autre et de l'individu.....

Signaler Répondre
avatar
Les bras croisés le 16/09/2025 à 11:42
MFTGB a écrit le 16/09/2025 à 10h36

Bon avec les aides "covid" ils ont de la marge

C'est pour cette raison qu'il n'y a jamais eu autant de fermetures et de défaillances commerciales....

Signaler Répondre
avatar
johnny le 16/09/2025 à 11:41

Même parcours meme résultat 2 gugusses et le reste sera des casseurs et y passe par Gambetta autant te dire que les banques vont morflé et y as des travaux donc feux en pagaille

Signaler Répondre
avatar
Le disque est rayé…. le 16/09/2025 à 11:32
Et tout cela a écrit le 16/09/2025 à 11h00

à cause de Mr Veto et ses 49-3 , 49-1

Leur dernière c 'était de nous parler de la dette et des ultra riches qui préfèrent prêter avec intérêt à l 'état plutôt que payer un impôt équitable .

Le Bayrou , il a soulevé un sacré cailloux qui lui est retombé sur les pieds : tout le monde s 'est intéressé au sujet , qu 'est ce qui c 'est passé , si les dépenses n 'ont pas augmentées , c 'est les recettes qui ont diminuées avec les cadeaux sans cesse renouvelés aux ultra riches .

Et il avait une super idée : faire payer les petits cadeaux à ses potes aux pauvres , qui ça tombe bien , sont de plus en plus nombreux .

Comme la théorie du ruissellement ou du " quand les riches maigrissent , les autres meurent" ne marchait plus , il a trouvé la dette qu ils ont contribuer à creuser qu 'il faut rembourser .
Manque de pot , plus il faisait de la pédagogie ,plus il chutait, comme ils ont fait sur les retraites . Mr Veto a du finalement accepter sa démission .

Quel discours stéréotypé !

Signaler Répondre
avatar
Digne représentant du zoomer le 16/09/2025 à 11:29
C 'est toi qui nous a mis dans la panade a écrit le 16/09/2025 à 11h04

le boomer , Bayrou nous l 'a bien expliqué

Vous êtes bien le représentant de ces gugusses qui se victimisent à longueur de temps ! Rien de nouveau sous le soleil…

Signaler Répondre
avatar
mat le 16/09/2025 à 11:04

pourquoi toujours ce trajet ? Le cours Gambetta est actuellement une zone en travaux au croisement avec la rue Garibaldi... Bref les riverains de ce cours Gambetta doivent toujours supporter les manifestations et leur lots de dégradation. Merci la préfecture, pensez à répartir les nuisances à d'autres quartiers....

Signaler Répondre
avatar
C 'est toi qui nous a mis dans la panade le 16/09/2025 à 11:04
Cyrano a écrit le 16/09/2025 à 10h37

La journée n'est pas perdue que pour les commerçants, elle l'est pour tous. Alors que notre économie est au plus mal, que l'on devrait se serrer les coudes pour s'en sortir, ces gugusses font tout pour que ça empire et vont même tout casser.

le boomer , Bayrou nous l 'a bien expliqué

Signaler Répondre
avatar
Et tout cela le 16/09/2025 à 11:00
Connor McLeod a écrit le 16/09/2025 à 10h31

Barricadez-vous.
Encore une journée de perdue pour les commerçants...

à cause de Mr Veto et ses 49-3 , 49-1

Leur dernière c 'était de nous parler de la dette et des ultra riches qui préfèrent prêter avec intérêt à l 'état plutôt que payer un impôt équitable .

Le Bayrou , il a soulevé un sacré cailloux qui lui est retombé sur les pieds : tout le monde s 'est intéressé au sujet , qu 'est ce qui c 'est passé , si les dépenses n 'ont pas augmentées , c 'est les recettes qui ont diminuées avec les cadeaux sans cesse renouvelés aux ultra riches .

Et il avait une super idée : faire payer les petits cadeaux à ses potes aux pauvres , qui ça tombe bien , sont de plus en plus nombreux .

Comme la théorie du ruissellement ou du " quand les riches maigrissent , les autres meurent" ne marchait plus , il a trouvé la dette qu ils ont contribuer à creuser qu 'il faut rembourser .
Manque de pot , plus il faisait de la pédagogie ,plus il chutait, comme ils ont fait sur les retraites . Mr Veto a du finalement accepter sa démission .

Signaler Répondre
avatar
French connection le 16/09/2025 à 10:49

Encore un jour de casse à grande échelle sur toute la France par ces pauvres tarés de manifestants qui feraient mieux d'aller mettre le bazard là où réside ce gouvernement. Ce n'est pas en mettant à sac nos villes que nous avancerons mais que nous paierons la facture ça c'est certain, mais c'est sans doute trop compliqué à comprendre.

Signaler Répondre
avatar
Cyrano le 16/09/2025 à 10:37

La journée n'est pas perdue que pour les commerçants, elle l'est pour tous. Alors que notre économie est au plus mal, que l'on devrait se serrer les coudes pour s'en sortir, ces gugusses font tout pour que ça empire et vont même tout casser.

Signaler Répondre
avatar
MFTGB le 16/09/2025 à 10:36
Connor McLeod a écrit le 16/09/2025 à 10h31

Barricadez-vous.
Encore une journée de perdue pour les commerçants...

Bon avec les aides "covid" ils ont de la marge

Signaler Répondre
avatar
Connor McLeod le 16/09/2025 à 10:31

Barricadez-vous.
Encore une journée de perdue pour les commerçants...

Signaler Répondre

