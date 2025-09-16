Manifestation du 18 septembre à Lyon : un cortège autorisé jusqu’à Bellecour

La préfecture du Rhône a confirmé qu’ "une manifestation aura lieu à Lyon ce jeudi 18 septembre à partir de 11h00". Le départ du "parcours déclaré" est prévu à la Manufacture des Tabacs (Lyon 8e), avant un trajet passant par le cours Gambetta, le pont de la Guillotière et la place Antonin Poncet, pour s’achever place Bellecour. Une différence notable : cette dernière était interdite aux manifestants lors du précédent rassemblement.
Les autorités préviennent que "la circulation et le stationnement seront perturbés sur l'ensemble du parcours" et appellent à "anticiper vos déplacements." La préfecture précise que "la police nationale sera mobilisée à son plus haut niveau pour assurer la sécurité de tous et permettre l’exercice du droit de manifester."
En parallèle, des groupes d’ultra-gauche appellent à une mobilisation dès l’aube. Sur leurs canaux de diffusion ils écrivent : "La journée du 10 septembre a montré que les Français sont encore capables de se mobiliser en auto-organisation et en nombre malgré la forte répression […] Montrons leur une fois de plus que nous sommes déterminés à ne plus les laisser décider pour nous !" et donnent rendez-vous "à 6h30 place des Archives" avant le cortège officiel.
Ce même appel matinal avait déjà été lancé le 10 septembre et avait conduit à de nombreux débordements, notamment lors du blocage de la M7 toute proche.
Reste à savoir si cette nouvelle journée sera plus calme que la précédente ou si les mêmes scènes de violences se reproduiront.
Quelles peines ? Notre justice est trop laxiste ! Les casseurs,ont encore de beaux jours pour détruire sans être condamnésSignaler Répondre
Les paris sont ouverts :Signaler Répondre
- combien de voitures détruites ?
- combien de magasins pillés ?
- combien d'abris de bus cassés ?
- combien de policiers blessés ?
- combien d'arrestations de racailles ?
- quelles peines appliquées aux racailles ?
Pauvres habitants et commercants, barricadez-vous, vos vies sont en danger.Signaler Répondre
Ils (surtout les restos) ont vécu large (d’où le déficit) tandis que certains continuaient à bosser pendant le covid et ça pleure encore et encore ... Changez de boulot , ils cherchent dans le bâtiment et l'éducationSignaler Répondre
Pauvres commerçants ! En espérant que nos forces de l'ordre est beaucoup de gaz lacrymo en réserve, les cas sociaux d'extrême gauche vont encore tout pourrir.Signaler Répondre
Tout ça devrait bien faire les 10000 pas recommandés par le corps médical..... Si ces organisateurs syndicaux et politiques payés par nos impôts participent a réduire la dette de la caisse d'assurance maladie en faisant de la prévention, ça peut passer🤣Signaler Répondre
Plus sérieusement, j attends la vraie marche citoyenne avec une forêt de drapeaux bien français pour descendre.....Et pour les fachistesLFICOMUNOSOCIALOECOLOMACRONISTES, je peux pas, j ai piscine....
Ni oubli, ni pardon
Je vous aime putainSignaler Répondre
On va encore avoir droit aux fascistes rouges..., pardon, aux gentils manifestants de gauche.... qui vont tout saccager et casser.... oups, désolé (le politiquement correct n'est vraiment pas mon fort) démontrer leur désaccord ..... à propos de tout en proposant rien, croyant s'exprimer pour un peuple qu'ils ne connaissent pas et qu'ils méprisent, se révélant être des couards masqués, employés à la SNCF, employés de la ville, fonctionnaires, avocats, enseignants, fils et filles de bourgeois qui font leur petit caprice d'enfant gâté sans respect de l'autre et de l'individu.....Signaler Répondre
C'est pour cette raison qu'il n'y a jamais eu autant de fermetures et de défaillances commerciales....Signaler Répondre
Même parcours meme résultat 2 gugusses et le reste sera des casseurs et y passe par Gambetta autant te dire que les banques vont morflé et y as des travaux donc feux en pagailleSignaler Répondre
Quel discours stéréotypé !Signaler Répondre
Vous êtes bien le représentant de ces gugusses qui se victimisent à longueur de temps ! Rien de nouveau sous le soleil…Signaler Répondre
pourquoi toujours ce trajet ? Le cours Gambetta est actuellement une zone en travaux au croisement avec la rue Garibaldi... Bref les riverains de ce cours Gambetta doivent toujours supporter les manifestations et leur lots de dégradation. Merci la préfecture, pensez à répartir les nuisances à d'autres quartiers....Signaler Répondre
le boomer , Bayrou nous l 'a bien expliquéSignaler Répondre
à cause de Mr Veto et ses 49-3 , 49-1Signaler Répondre
Leur dernière c 'était de nous parler de la dette et des ultra riches qui préfèrent prêter avec intérêt à l 'état plutôt que payer un impôt équitable .
Le Bayrou , il a soulevé un sacré cailloux qui lui est retombé sur les pieds : tout le monde s 'est intéressé au sujet , qu 'est ce qui c 'est passé , si les dépenses n 'ont pas augmentées , c 'est les recettes qui ont diminuées avec les cadeaux sans cesse renouvelés aux ultra riches .
Et il avait une super idée : faire payer les petits cadeaux à ses potes aux pauvres , qui ça tombe bien , sont de plus en plus nombreux .
Comme la théorie du ruissellement ou du " quand les riches maigrissent , les autres meurent" ne marchait plus , il a trouvé la dette qu ils ont contribuer à creuser qu 'il faut rembourser .
Manque de pot , plus il faisait de la pédagogie ,plus il chutait, comme ils ont fait sur les retraites . Mr Veto a du finalement accepter sa démission .
Encore un jour de casse à grande échelle sur toute la France par ces pauvres tarés de manifestants qui feraient mieux d'aller mettre le bazard là où réside ce gouvernement. Ce n'est pas en mettant à sac nos villes que nous avancerons mais que nous paierons la facture ça c'est certain, mais c'est sans doute trop compliqué à comprendre.Signaler Répondre
La journée n'est pas perdue que pour les commerçants, elle l'est pour tous. Alors que notre économie est au plus mal, que l'on devrait se serrer les coudes pour s'en sortir, ces gugusses font tout pour que ça empire et vont même tout casser.Signaler Répondre
Bon avec les aides "covid" ils ont de la margeSignaler Répondre
Barricadez-vous.Signaler Répondre
Encore une journée de perdue pour les commerçants...