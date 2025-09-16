Manifestation du 18 septembre à Lyon : un cortège autorisé jusqu’à Bellecour

La préfecture du Rhône a confirmé qu’ "une manifestation aura lieu à Lyon ce jeudi 18 septembre à partir de 11h00". Le départ du "parcours déclaré" est prévu à la Manufacture des Tabacs (Lyon 8e), avant un trajet passant par le cours Gambetta, le pont de la Guillotière et la place Antonin Poncet, pour s’achever place Bellecour. Une différence notable : cette dernière était interdite aux manifestants lors du précédent rassemblement.

Les autorités préviennent que "la circulation et le stationnement seront perturbés sur l'ensemble du parcours" et appellent à "anticiper vos déplacements." La préfecture précise que "la police nationale sera mobilisée à son plus haut niveau pour assurer la sécurité de tous et permettre l’exercice du droit de manifester."

En parallèle, des groupes d’ultra-gauche appellent à une mobilisation dès l’aube. Sur leurs canaux de diffusion ils écrivent : "La journée du 10 septembre a montré que les Français sont encore capables de se mobiliser en auto-organisation et en nombre malgré la forte répression […] Montrons leur une fois de plus que nous sommes déterminés à ne plus les laisser décider pour nous !" et donnent rendez-vous "à 6h30 place des Archives" avant le cortège officiel.

Ce même appel matinal avait déjà été lancé le 10 septembre et avait conduit à de nombreux débordements, notamment lors du blocage de la M7 toute proche.

Reste à savoir si cette nouvelle journée sera plus calme que la précédente ou si les mêmes scènes de violences se reproduiront.