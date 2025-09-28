Et aussi à Lyon

Lyon : une "Marche des résistances" organisée ce dimanche pour "le climat, la justice sociale et les libertés"

Lyon : une "Marche des résistances" organisée ce dimanche pour "le climat, la justice sociale et les libertés"
Lyon : une "Marche des résistances" organisée ce dimanche pour "le climat, la justice sociale et les libertés"


"À Lyon, le 28 septembre, rejoins les MarchesDesRésistances qui ont lieu partout en France !", annoncent plusieurs groupes lyonnais.

Le rassemblement est prévu à 10h30, place Jean-Macé, avant un cortège qui se dirigera vers le boulevard des États-Unis pour s’achever place du 8 mai 1945, dans le 8e arrondissement.

Les organisateurs précisent que la marche "fusionnera avec l'évènement 'Faire Bloc, Faire Peuple', Rassemblement pour l'alliance d'une force commune & populaire, antiraciste et anticapitaliste."

Les collectifs à l’origine de l’appel tel qu' Action justice climat, Amis de la terre ou encore Amnesty, affirment marcher pour "le climat, la justice sociale et les libertés de TOUSTES". Ils invitent à "faire converger les luttes : sociales, écologistes, féministes, antiracistes, décoloniales et pour la libération de tous les peuples."

Dans leur communiqué, les organisateurs dénoncent "les VRAIS responsables de ces crises : multinationales fossiles, ultra-riches, politiques d’austérités et idéologies d’extrême-droite".

Ils appellent les participants à venir  "avec des masques, pancartes, personnages de carnaval à l'effigie de Macron, Pouyanné, Netanyahu, Le Pen, Retailleau, Bolloré, Trump... afin de dénoncer leurs actions et politiques criminelles."

La marche est présentée comme "une journée festive, populaire et combative pour le climat, la justice sociale et les droits humains, en écho à la mobilisation internationale #DrawTheLine". Camion-son, DJ, guignols sont annoncés "pour un cortège festif et combatif, ouvert à toustes."

Tags :

manifestation

climat

justice sociale

30 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Gigigine le 28/09/2025 à 10:11

À force ces manifestations n’ont plus aucun intérêt et deviennent inutiles， invisibles et inaudibles， c’est le devenu une à passé temps pour les imbéciles， on y met tout dedans et n’importe qui， on secoue， ça fait une bouillabaisse de mauvaise qualité.

Signaler Répondre
avatar
??? le 28/09/2025 à 10:10

Un vrai rassemblement de wokiste, lfist, ultra gauchiste, bobochist, et blackblist tout un programme, mais par contre rien pour le climat…

Signaler Répondre
avatar
Bon le 28/09/2025 à 10:06
pie69 a écrit le 28/09/2025 à 07h44

Purée mais il y en à vraiment qui n’ont rien à faire de positif de leurs journées !!!!
Tous ces collectifs / associations de m. sont à bannir !
Que les « pas contents » quittent la France et laissent les autres tranquilles !!

C’est à chaque fois (chaque semaine) ce que je me dis， bon sang mais ces gens n’ont pas de vie ?
Il faut à ce point s’emmerder pour manifester tous les WE pour tout et n’importe quoi !
Ils n’ont pas de famille， pas de hobby， pas de travail， ne font pas de sport， pas d’amis …
Des moutons décérébrés qui descendent dans la rue à chaque fois qu’on leur propose， et à force ils ne savent même plus pourquoi， tans pis tant qu’ils brandissent un drapeau ou un carton et qu’ils vocifèrent， ils sont contents.

Signaler Répondre
avatar
Hehe le 28/09/2025 à 09:45
LFI 69 a écrit le 28/09/2025 à 08h59

Pendant que des citoyens responsables vont agir, l'extrême droite va commenter sur les forums.

Vous êtes donc de l'extrême droite, vous qui passez votre temps à commenter ici ?

Signaler Répondre
avatar
Qui le 28/09/2025 à 09:34
2026 ! a écrit le 28/09/2025 à 08h59

Qui en février 1943 a tardivement démissionné du gouvernement de Vichy, un mois avant la chute de Stalingrad !
En août 2012, l'Express titrait "Les cocus de Hollande" Et les mêmes en 2025.

Et qui n a pas démissionné en 45 pour aller a s'imaginent?

Signaler Répondre
avatar
viandooor le 28/09/2025 à 09:30

Et Un déguisement de femme lapidée pour adultère suivant les règles de la charia... c’est validé ?

Signaler Répondre
avatar
et toi… le 28/09/2025 à 09:27
Hakim a écrit le 28/09/2025 à 09h01

As tu pensé à allé consulter ?

… à ouvrir les yeux ?

Signaler Répondre
avatar
merci ! le 28/09/2025 à 09:26
LFI 69 a écrit le 28/09/2025 à 08h59

Pendant que des citoyens responsables vont agir, l'extrême droite va commenter sur les forums.

… et gagner dans les urnes.

Signaler Répondre
avatar
Socrate69 le 28/09/2025 à 09:23

C'est dommage d'avoir perverti le mot "Résistance" car il avait une signification forte mais maintenant cela ne veut plus rien dire voir il est devenu l'inverse de ce qu'il signifiait à l'origine avec une connotation péjorative et violente.

Puis ses "résistants" de pacotilles.. ils seraient les premiers à vendre leurs voisins en cas de guerre... Aucune résistance ici c'est juste du "conformisme" intellectuel car on est dans un système verrouillé par une idéologie socialisante donc ses "gens là" veulent faire parti du "groupe".

Les "vrais résistants" se révèlent dans le drame, ici ce ne sont que des clowns haineux qui défilent.

Signaler Répondre
avatar
Rlb le 28/09/2025 à 09:09

Encore une qui ne servira à rien.

Signaler Répondre
avatar
Amen le 28/09/2025 à 09:04

C'est Halloween , la marche des Zombies , des morts vivants !

Signaler Répondre
avatar
Hakim le 28/09/2025 à 09:01
Un rassemblement pas Charia compatible. a écrit le 28/09/2025 à 08h45

Les "toustes" qui arrivent pour porter un toast altermondialiste sous les fenêtres des islamistes du 8ème il va peut être se passer un truc?

As tu pensé à allé consulter ?

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 28/09/2025 à 08:59

Pendant que des citoyens responsables vont agir, l'extrême droite va commenter sur les forums.

Signaler Répondre
avatar
2026 ! le 28/09/2025 à 08:59
Watt a écrit le 28/09/2025 à 07h10

Les bobos sont de sortie...

Qui en février 1943 a tardivement démissionné du gouvernement de Vichy, un mois avant la chute de Stalingrad !
En août 2012, l'Express titrait "Les cocus de Hollande" Et les mêmes en 2025.

Signaler Répondre
avatar
4 5 6 la dégagite le 28/09/2025 à 08:58
Hehe a écrit le 28/09/2025 à 08h36

Une réaction ne peut pas commenter.

Qui en février 1943 a tardivement démissionné du gouvernement de Vichy, un mois avant la chute de Stalingrad !
En août 2012, l'Express titrait "Les cocus de Hollande" Et les mêmes en 2025 !

Signaler Répondre
avatar
Game over le 28/09/2025 à 08:53

Est-ce que sieur Aulas sera le bienvenu avec son déambulateur ? Ou est-ce que ce mouvement coupable de la gérontophobie ?

Signaler Répondre
avatar
Forest trump ou Gump ? Lol. le 28/09/2025 à 08:51
Convergence des luttes a écrit le 28/09/2025 à 08h37

Il y aura des drapeaux palestiniens ?

Non , une marche des fiertés qui reflète la FRANCE d’aujourd’hui et ses valeurs. Marcher , courir prouve bine que notre de loisirs n’a RIEN à Faire aujourd’hui , sauf sortir faire un peu de sport pour découvrir autre. J’ose que le canapé et l’écran télé.

Signaler Répondre
avatar
Colysee le 28/09/2025 à 08:49

Il y’aura le drapeau du chaos ? Palestine

Signaler Répondre
avatar
toustes le 28/09/2025 à 08:49

Une réunion d’antisemites, de wokistes, de casseurs, de traines savates endoctrinés où le drapeau français sera absent mais le drapeau palestinien sera bien présent ! bref la gauche dans toute sa splendeur !

Signaler Répondre
avatar
Un rassemblement pas Charia compatible. le 28/09/2025 à 08:45

Les "toustes" qui arrivent pour porter un toast altermondialiste sous les fenêtres des islamistes du 8ème il va peut être se passer un truc?

Signaler Répondre
avatar
Convergence des luttes le 28/09/2025 à 08:37

Il y aura des drapeaux palestiniens ?

Signaler Répondre
avatar
Hehe le 28/09/2025 à 08:36
3 2 1 , c est parti a écrit le 28/09/2025 à 08h08

les réactions vont commenter devant leur ordinateur...on se prépare à leurs perles

Une réaction ne peut pas commenter.

Signaler Répondre
avatar
jeanjacques le 28/09/2025 à 08:36

"les VRAIS responsables de ces crises : ?
feignasses, glandeurs, assistés et bons a rien en tout genre

Signaler Répondre
avatar
Libertés ? Mon cul ! le 28/09/2025 à 08:31

Mdrrr. Les Libertés ? Elle sont presque toutes confisquées, ils peuvent manifester certes mais tout débordement sera traité comme pour les GJ et la manif pour Tous sous hollande à coups de bombes lacrymogènes et de bâtons avec plus de 5000 blessés pour les GJ , éborgnés etc..
sinon , dites nous Ce qui n’est PAS INTERDIT, ça ira plus vite !!
J ´ai connu la Vraie France et ses libertés justement, plus rien à voir avec la France d’aujourd’hui !
Même les humoristes de cette époque seraient Interdits et les autres aujourd’hui n’ont plus le droit de dire ce qu’ils pensent . Dieudonné, blanche gardin , etc…

Signaler Répondre
avatar
Bouffons le 28/09/2025 à 08:30

Vous allez laisser Doucet et compagnie parader en tête avec leurs banderoles de politicards, comme d’hab ?

Signaler Répondre
avatar
Wallah',. le 28/09/2025 à 08:30

Sortez vos drapeaux palestiniens !!

Signaler Répondre
avatar
kool le 28/09/2025 à 08:27
pie69 a écrit le 28/09/2025 à 07h44

Purée mais il y en à vraiment qui n’ont rien à faire de positif de leurs journées !!!!
Tous ces collectifs / associations de m. sont à bannir !
Que les « pas contents » quittent la France et laissent les autres tranquilles !!

Faut les envoyer à Gaza ou Tel Aviv,coins hypers tranquilles et sécurisés

Signaler Répondre
avatar
Jesaistout le 28/09/2025 à 08:24

C'est vraiment criblés les déguisements. Pas de communistes chinois, pas de nord coréen, pas de poutine,
Il faut arrêter le délire gauchiste. Les rêveurs sont de sortie

Signaler Répondre
avatar
Hein le 28/09/2025 à 08:11

Ouvert a toustes vous avez vraiment écrit ça ??

Signaler Répondre
avatar
3 2 1 , c est parti le 28/09/2025 à 08:08

les réactions vont commenter devant leur ordinateur...on se prépare à leurs perles

Signaler Répondre
avatar
pie69 le 28/09/2025 à 07:44

Purée mais il y en à vraiment qui n’ont rien à faire de positif de leurs journées !!!!
Tous ces collectifs / associations de m. sont à bannir !
Que les « pas contents » quittent la France et laissent les autres tranquilles !!

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 28/09/2025 à 07:43

Guignol est annoncé, il ne pouvait pas ne pas en faire partie ;-)

Signaler Répondre
avatar
Watt le 28/09/2025 à 07:10

Les bobos sont de sortie...

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.