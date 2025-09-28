Lyon : une "Marche des résistances" organisée ce dimanche pour "le climat, la justice sociale et les libertés"

Le rassemblement est prévu à 10h30, place Jean-Macé, avant un cortège qui se dirigera vers le boulevard des États-Unis pour s’achever place du 8 mai 1945, dans le 8e arrondissement.

Les organisateurs précisent que la marche "fusionnera avec l'évènement 'Faire Bloc, Faire Peuple', Rassemblement pour l'alliance d'une force commune & populaire, antiraciste et anticapitaliste."

Les collectifs à l’origine de l’appel tel qu' Action justice climat, Amis de la terre ou encore Amnesty, affirment marcher pour "le climat, la justice sociale et les libertés de TOUSTES". Ils invitent à "faire converger les luttes : sociales, écologistes, féministes, antiracistes, décoloniales et pour la libération de tous les peuples."

Dans leur communiqué, les organisateurs dénoncent "les VRAIS responsables de ces crises : multinationales fossiles, ultra-riches, politiques d’austérités et idéologies d’extrême-droite".

Ils appellent les participants à venir "avec des masques, pancartes, personnages de carnaval à l'effigie de Macron, Pouyanné, Netanyahu, Le Pen, Retailleau, Bolloré, Trump... afin de dénoncer leurs actions et politiques criminelles."

La marche est présentée comme "une journée festive, populaire et combative pour le climat, la justice sociale et les droits humains, en écho à la mobilisation internationale #DrawTheLine". Camion-son, DJ, guignols sont annoncés "pour un cortège festif et combatif, ouvert à toustes."