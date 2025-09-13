Lyon : appel à "bloquer la Presqu’île" ce samedi, les CRS déployés en nombre

En cause : un communiqué relayé par plusieurs collectifs d'ultra-gauche qui appellent à "bloquer la Presqu’île" à travers une "déambulation collective."

"Le 10 septembre, Lyon a montré sa force avec plus de 15.000 personnes dans les rues, des blocages dès l’aube et une foule déterminée face à la répression. Ce n’était qu’un début", écrivent les signataires.

Dans ce texte, ils annoncent vouloir "passer à l’étape suivante" en "paralysant l’hyper-centre en investissant la Presqu’île, là où s’activent commerces, banques et grandes enseignes, là où la surconsommation nourrit les sur-profits."

Trois rendez-vous sont fixés ce samedi à 12h, place Carnot, place Bellecour et place des Terreaux. "Trois départs, une seule volonté : occuper l’espace, déambuler collectivement et transformer une journée de consommation en journée de résistance face à Macron et son monde," poursuit le communiqué.

Pour rappel, le mercredi 10 septembre, malgré l’interdiction de tout cortège, des groupes radicaux avaient déjà tenté de rejoindre la Presqu’île, donnant lieu à des heurts avec les CRS. Au total 25 interpellations ont été réalisées en marge du mouvement "bloquons tout" de mercredi.

Manifestion interdite

Pour encadrer cette mobilisation, la préfecture du Rhône a pris des mesures. Dans un arrété du 12 septembre les services de l'État précisent que "le seul moyen de préserver la sécurité des personnes et des biens, au regard des forces de sécurité mises à disposition pour la journée du samedi 13 septembre 2025, consiste à établir un périmètre d'interdiction limité aux rues suivantes de 11h00 à 23h00 : Cours Suchet ; Quai du Docteur Gailleton ; Quai Rambaud & quai du Maréchal Joffre ; rue de la Martinière, rue Sainte-Catherine, rue Romarin, rue Désirée, place Louis Pradel."

L’arrêté rappelle également qu’"il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public". En conséquence, "les manifestations et rassemblements sont interdits le samedi 13 septembre 2025 de 11h00 à 23h00" dans ce périmètre.

La préfecture souligne enfin les sanctions encourues : "le fait d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende", tandis que la simple participation est "passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe".