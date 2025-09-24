Lyon : quel visage pour le troisième acte de "Bloquons Tout" ce jeudi ?

Après deux premières manifestations les 10 et 18 septembre qui avaient réuni 8000 et 12 000 personnes dans les rues de Lyon selon la préfecture du Rhône, quel visage aura le troisième acte ?

Il sera probablement beaucoup plus jeune, puisque l'interfac lance l'appel à manifestation. Le rassemblement se fera à 11h place Jean-Macé dans le 7e arrondissement de Lyon, puis le cortège rejoindra la place Guichard. "Qu'on soit étudiant ou travailleur, on a les mêmes intérêts à défendre face à la bourgeoisie, il est essentiel de ne pas s'arrêter au 18 septembre", déclare le collectif.

Un appel auquel a répondu favorablement l'intersyndicale, qui encourage à "maintenir la pression".

En parallèle, d'autres actions ponctuelles devraient avoir lieu partout dans l'agglomération. Des rassemblements devant les hôpitaux de la Croix-Rousse et Lyon-Sud dès 10h ont été annoncés. Le rond-point de la Feyssine à Villeurbanne devrait aussi être bloqué, en fonction de la mobilisation citoyenne et de la bonne organisation.

Comme lors des deux premiers mouvements, un important dispositif de forces de l'ordre devrait être déployé pour éviter les actions dangereuses comme les blocages de voies rapides, ou les agissements des blacks blocs.