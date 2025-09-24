Lyon : quel visage pour le troisième acte de "Bloquons Tout" ce jeudi ?

Après deux premières manifestations les 10 et 18 septembre qui avaient réuni 8000 et 12 000 personnes dans les rues de Lyon selon la préfecture du Rhône, quel visage aura le troisième acte ?
Il sera probablement beaucoup plus jeune, puisque l'interfac lance l'appel à manifestation. Le rassemblement se fera à 11h place Jean-Macé dans le 7e arrondissement de Lyon, puis le cortège rejoindra la place Guichard. "Qu'on soit étudiant ou travailleur, on a les mêmes intérêts à défendre face à la bourgeoisie, il est essentiel de ne pas s'arrêter au 18 septembre", déclare le collectif.
Un appel auquel a répondu favorablement l'intersyndicale, qui encourage à "maintenir la pression".
En parallèle, d'autres actions ponctuelles devraient avoir lieu partout dans l'agglomération. Des rassemblements devant les hôpitaux de la Croix-Rousse et Lyon-Sud dès 10h ont été annoncés. Le rond-point de la Feyssine à Villeurbanne devrait aussi être bloqué, en fonction de la mobilisation citoyenne et de la bonne organisation.
Comme lors des deux premiers mouvements, un important dispositif de forces de l'ordre devrait être déployé pour éviter les actions dangereuses comme les blocages de voies rapides, ou les agissements des blacks blocs.
Mais c'est pourtant bien la même menace pour tout le monde.
Pour l'instant, catégoriser ce genre de mouvement à "gauche" dissuade les "antigauche" d'y participer. Il faut dire que de leur côté, il n'y a personne pour s'opposer au gouvernement et appeler à la manifestation.. même pas le RN.
Et comme la France est majoritairement à droite, si les droitards ne bougent pas, ça fait pschitt..
Gauche/droite, c'est juste du flan pour nous diviser. Et ça fonctionne.
Les mécontents de droite font défaut.
... le bourgeois de quelqu'un d'autre. J'ai des exemples flagrants autour de moi. Un exemple : père ingénieur et directeur d'un service d'une agence d'état, mère technicienne, les 3 filles, élevées dans un milieu de "bonne bourgeoisie" votent à gauche, sont féministes à fond et considèrent toujours que le bourgeois, c'est l'autre, alors que papa, issu de "bonne famille" a aussi reçu en héritage une (petite) maison dans une île cotée où elles ont passé toutes leur enfance et jeunesse entre équitation et tir à l'arc ou autres loisirs... Elles, elles votent du "bon" côté, ont fait des études d'art, de design, d'architecte... et ne se gênent pas pour faire la leçon aux autres qui ont gagné le moindre centime à la sueur de leur front, tout en suivant régulièrement des séances chez des psys...Signaler Répondre
La journée du 18 septembre n'ai rien à voir avec "bloquons tout". C'était une journée de mobilisation intersyndicale.Signaler Répondre
Le mouvement bloquons tout s'inscrit en dehors de toute action syndicale, c'est donc leur 2eme journée.
"mêmes intérêts à défendre face à la bourgeoisie"Signaler Répondre
On rappelle qu'à la base le mouvement était lancé par les actifs qui en ont marre d'être tabassé par les impôts.
La récupération par la gauche a transformé le mouvement en cirque...
