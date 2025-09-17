Mouvement "bloquons tout" du 18 septembre à Lyon : la préfecture reconduit un dispositif de sécurité d’ampleur

Cette fois, la préfecture du Rhône a validé un itinéraire menant jusqu’à la place Bellecour, jusque-là interdite aux manifestants. Une décision qui pourrait faciliter le déroulement du cortège, mais les autorités redoutent à nouveau des débordements.
Pour prévenir les violences, un dispositif similaire à celui de la semaine dernière sera déployé : 1 300 policiers et gendarmes, centaures (camions blindés de la gendarmerie), engins lanceurs d’eau, drones et hélicoptère seront mobilisés dans le Rhône. La préfecture active aussi une "boucle avec les commerçants" afin de prévenir ces derniers de tout risque pour leurs commerces et les centres de crise.
La préfecture a aussi demandé à la Métropole de sécuriser les chantiers et de vider les silos à verre, ces points ayant été utilisés la semaine dernière par les casseurs pour récupérer barrières, pavés, morceaux de goudron ou encore bouteilles servant de projectiles.
Si le rendez-vous officiel est fixé à 11h, des appels à bloquer la ville dès 6h30 circulent, notamment autour de la place des Archives, à proximité de la M7. Selon nos informations, la mobilisation pourrait rassembler le double de personnes, soit près de 16 000 manifestants, dont environ 400 à 500 individus considérés comme à risque.
La semaine dernière, les forces de l’ordre avaient réussi à disperser efficacement les casseurs. Reste à savoir si la stratégie tiendra face à une mobilisation plus importante.
⚠️ Dans le cadre de la manifestation annoncée du 18 septembre 2025, la préfète du Rhône a édicté les arrêtés suivants :— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) September 17, 2025
✅️ Autorisant la direction interdépartementale de la @PoliceNat69 et le groupement de gendarmerie départementale du Rhône @Gendarmerie_069 à capter,… pic.twitter.com/7OlraDOrOH
Espérons que le gouvernement a donné comme consigne à la police de frapper fort sur tous ces barbares qui profitent des manifs pour mettre à sac nos villes et aussi les punir sévèrement côté portefeuille pour rembourser les dégradations.Signaler Répondre
Exact, expérience vécue aussi, sans oublier les promotions accélérées de ces syndicalistes pour la paix dans l entreprise et la fonction publique. Tous leurs avantages coûtent plusieurs milliards d euros par an a Nicolas qui n a d ailleurs jamais pu avoir accès à un rapport vite escamoté paru dans les années 2000 qui dénonçait le coût de ses syndicats surtout de par leur faible taux de représentativité qui avoisine les 8% maximum.Signaler Répondre
Au final Nicolas gagne une fois au grattage et une fois au tirage car c est encore lui qui va payer les exactions de ces manifestations...
Ni oubli, ni pardon
Si j'avais su j'aurais fait coutelier comme boulot, y a de l'avenir là-dedans aussi..Signaler Répondre
Pourquoi les manifs de gauches finissent toujours par de la casse des violences ? Et surtout QUI finance les black blocs que LFI appelle a manifester avec eux ? Pour finir les syndicats sont responsables de leurs manifs, casse et violence ILS PAIENT, enfin ils paient avec le pognon que les travailleurs offrent sans consentement. Sydicats et gauchistes memes parasites violents et qui ne pensent qu’a leurs places et a leur statuts de peiviligiés en entreprise, j’en connais qui derrière leur statut se responsable syndicaliste se permettent de harceler, de miner certains salariés, intouchables et harceleur écœurant ces gens.Signaler Répondre
Si la politique était réellement faite pour le bonheur du peuple français , les français vivraient au Paradis. La politique est un Métier comme celui de commercial où ils vendent du rêve à des français qui les croient encore. Même les Politiciens ne croient PAS à leur mensonges c’est pour dire , par contre des fins de mois beaucoup plus indécentes que la plupart des français qui les mettent en places et le regrettent TOUJOURS plus tard .Signaler Répondre
Ils vont casser, dégrader, et on nous annonce que la police d'assurance va augmenter en raison des dégâts provoqués par les émeutiers dont une partie vient de l'étranger.Signaler Répondre
Merci les politiques à l'assemblée de vous regarder le nombril en attendant que les indemnités tombent.
Pas de répression, aucune justice, mais vous n'oubliez pas le contribuable.
Sur Lyon il ne pas falloir se curer le nez à la fenêtre, un drone va vous filmer ;-)Signaler Répondre
Si j'avais su j'aurai pris vitrier comme métier, avec tous les casseurs de nos jours ça roule pour eux le CA et le bénef. Ça a toujours bien arnaqué, heuuuu payé ce métier.
Quels risques ?Signaler Répondre
Avec les Khmers verts tout est apaisé
Ca promet : ma seule espérance ait qu'il n'y ait pas de blessés graves voire pire ...Signaler Répondre