Mouvement "bloquons tout" du 18 septembre à Lyon : la préfecture reconduit un dispositif de sécurité d’ampleur

Cette fois, la préfecture du Rhône a validé un itinéraire menant jusqu’à la place Bellecour, jusque-là interdite aux manifestants. Une décision qui pourrait faciliter le déroulement du cortège, mais les autorités redoutent à nouveau des débordements.

Pour prévenir les violences, un dispositif similaire à celui de la semaine dernière sera déployé : 1 300 policiers et gendarmes, centaures (camions blindés de la gendarmerie), engins lanceurs d’eau, drones et hélicoptère seront mobilisés dans le Rhône. La préfecture active aussi une "boucle avec les commerçants" afin de prévenir ces derniers de tout risque pour leurs commerces et les centres de crise.

La préfecture a aussi demandé à la Métropole de sécuriser les chantiers et de vider les silos à verre, ces points ayant été utilisés la semaine dernière par les casseurs pour récupérer barrières, pavés, morceaux de goudron ou encore bouteilles servant de projectiles.

Si le rendez-vous officiel est fixé à 11h, des appels à bloquer la ville dès 6h30 circulent, notamment autour de la place des Archives, à proximité de la M7. Selon nos informations, la mobilisation pourrait rassembler le double de personnes, soit près de 16 000 manifestants, dont environ 400 à 500 individus considérés comme à risque.

La semaine dernière, les forces de l’ordre avaient réussi à disperser efficacement les casseurs. Reste à savoir si la stratégie tiendra face à une mobilisation plus importante.