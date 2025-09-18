"Bloquons tout" à Lyon : place à la manifestation après des tentatives de blocages avortées

12h15 : Le cortège descend le cours, sans heurt notable pour le moment.
11h20 : Le cortège se forme cours Albert Thomas et cours Gambetta. Des centaines de personnes vont défiler jusqu'à la place Bellecour.
10h25 : Des effectifs de police ont été envoyés pour débloquer le lycée Saint-Exupéry à la Croix-Rousse. Les jeunes s'en vont et se dirigent vers la Manufacture des Tabacs pour le début de la manifestation dès 11h.
10h15 : De petits groupes passent d'un rond-point à l'autre entre la Feyssine et le boulevard du 11 novembre à Villeurbanne. Mais l'important dispositif policier les fait fuir systématiquement.
9h : L'ENS Lyon et Sciences Po Lyon resteront fermés. De petites mobilisations dans les lycées Saint-Exupéry ou La Martinière sont à relever. La préfecture confirme le calme relatif ambiant. D'ailleurs, aucune interpellation n'a été encore réalisée.
8h15 : C'est un départ très timide pour l'instant. Un jeu du chat et de la souris a été réalisé, probablement pour enquiquiner les autorités dès l'aube. Aucun blocage d'envergure ou de casse n'a été encore constaté.
7h45 : La circulation reprend. Les manifestants ont pris la fuite à la vue des premiers équipages des forces de l'ordre.
7h35 : Des manifestants ont été signalés sur le périphérique vers Villeurbanne. Une opération est en cours dans le secteur Cusset sur la route D183.
7h15 : Matinée très calme, les membres de l'ultra gauche se félicitent sur leurs boucles Telegram de "promener" les CRS en Presqu'île.
7h : Le rassemblement place des Archives était très peu suivi. Face à l'important dispositif policier, les manifestants ( une trentaine ) se déplacent jusqu'à Bellecour.
6h : Deux évènements parallèles occupent également la préfecture ce jeudi. Il y a d'abord Nico et Byilhan, les deux streamers qui réalisent la traversée de la France à pied entre Montpellier et Paris, provoquant d'importants attroupements sur leur passage, et qui ont eu la bonne idée de venir à Lyon le jour de la manifestation... Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, est également annoncée à Villeurbanne, pour donner un meeting au CCVA dans la soirée.
5h30 : Plusieurs points de blocages ont été annoncés pour la journée. Cela commencera à 6h au technicentre TGV du 8e arrondissement. A 6h30, possibles premières tensions avec les forces de l'ordre place des Archives, aux abords de la M7.
Le rond-point de la Feyssine sera à prendre dès 6h45. Une opération parking gratuit à l'hôpital Edouard-Herriot est annoncée à 9h30. Les pharmaciens se retrouveront place des Martyrs de la Résistance à 10h.
La manifestation de 11h, entre la Manufacture des Tabacs et la place Bellecour est maintenue.
Quant à l'après-midi, on annonce une kermesse militante à Charpennes à 15h, et un rassemblement sur la place du 8 Mai à 19h.
5h : Une manifestation est annoncée dès 11h entre la Manufacture des Tabacs et la place Bellecour. Un rassemblement est aussi prévu à 6h30 sur la place des Archives à Perrache, potentiellement pour tenter de bloquer la M7.
Du côté de la grève TCL, les lignes de métro, les funiculaires, les trambus, les bus Chrono circuleront normalement, ainsi que les services Rhônexpress et Navigône.
La circulation sera plus compliquée pour les tramways. Les lignes de tramway T3, T4 et T5 circuleront normalement. Les lignes T1, T2 et T6 verront leurs fréquences rallongées et la ligne T7 sera à l’arrêt..
Enfin, certains services des lignes de bus ne seront pas assurés : 86, S2, 165, 214, 215, 216, 217, 236, 237. Certaines lignes scolaires Junior Direct seront également à l’arrêt.
