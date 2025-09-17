Salon de l’Alyah à Lyon : un rassemblement contre la "propagande sioniste" dispersé par les forces de l’ordre

L’organisation avait pris ses précautions en ne communiquant l’adresse exacte du salon qu’aux personnes inscrites, peu de temps avant son ouverture.
Prévu à partir de 18 heures aux Charpennes, ce rassemblement avait été lancé par plusieurs collectifs militants. Dans leur appel, les organisateurs dénonçaient un événement qui "facilite les démarches pour s’installer en Israël mais également sur les territoires palestiniens occupés."
Ces derniers appelaient aussi à la mobilisation en ces termes : "La France devrait être à la hauteur et interdire toute propagande allant à l’encontre des droits humains, car pour rappel, la colonisation, l’apartheid et le génocide sont des crimes contre l’humanité ! Refusons que le discours du projet colonial sioniste se normalise ! Tout le monde à Charpennes ce mardi à 18h !"
Un dispositif policier avait été mis en place dès l’après-midi, avec la présence d’unités de CRS. Les manifestants ont d’abord été repoussés des abords du salon, avant de tenter de se rendre vers le consistoire israélite, rue Duguesclin. Là encore, les forces de l’ordre sont intervenues pour disperser le rassemblement, qui comptait une centaine de personnes.
En fin de journée, certains groupes se sont retrouvés place Guichard, devant la Bourse du Travail, pour poursuivre la mobilisation. Aucune interpellation n’a été réalisée.
https://t.co/OWHjkVzhn3 hier pour dénoncer la présence du salon de l'Alyah à Lyon, comme dans d'autres villes françaises.— Nolwenn Henry (@NolwennHenry_) September 17, 2025
Ce salon a pour objectif de faciliter les démarches pour s'installer en Israël mais également sur les territoires palestiniens occupés.
[1/2] pic.twitter.com/j24qSTLaID
La France fait partie de l'Europe, et j'ai jamais vu de drapeau israélien brandi dans nos rues (au contraire du drapeau palestinien que l'on voit tout le temps et partout).Signaler Répondre
On vous entend : le drapeau européen, niet. Le drapeau LGBT, niet. Le drapeau palestinien, niet. Mais le drapeau israélien, si ! C'est celui de l'occupant, non mais quand même.Signaler Répondre
Culture tribale, à savoir ne jamais rien construire et toujours vouloir détruire ce que font les autres afin de justifier sa médiocrité !Signaler Répondre
Type des gauchistes et de LFI.
Les ressortissants de ces pays veulent plutôt imposer leur mode de vie et coutumes dans les pays d'accueil, ils ont aucune volonté de s'intégrer ou de s'assimiler mais plutôt faire fuire ceux qui étaient là avant eux qui refusent leur mode de vie.Signaler Répondre
Ce que je ne comprend pas :Signaler Répondre
- Historiquement les chrétiens, les musulmans et les juifs ont le même dieu à la base, après ce sont des factions et groupes qui se sont dispersés avec chacun son interprétation de leur croyance, d'ailleurs certaines "coutumes" se retrouvent dans chacune des trois religions.
- Pourquoi se faire la guerre pour des différences d'interprétations de leur religion de base, et surtout pour quelque chose qui n'existe pas ?
;-)
Ce que les gauchos font pour la Palestine ils ne le feraient jamais pour la France.Signaler Répondre
Commentaire pour mettre en avant votre haine contre Israël ou votre antisémitisme bas du front ? Les deux avec de la bêtise aussi crasse que haineuse....? C'est l'idée qui apparaît avec votre brillante intervention.Signaler Répondre
A quand un salon pour un retour dans les secteurs et pays suivants : Maghreb, Afrique sub-saharienne, Syrie, Palestine, Afghanistan, Kosovo, Albanie............ ?Signaler Répondre
""""Prévu à partir de 18 heures aux Charpennes, ce rassemblement avait été lancé par plusieurs collectifs militants. """Signaler Répondre
Tu parles d'une spontanéité 😂😂😂
Il faut apprendre à lire les articles
Parlons de l’ONU qui a participé au massacre de 7 octobre avec certains de ses membres de l’UNRWA ! Mais cela personne en parle…Signaler Répondre
Il faut réprimer avec vigueur tout conflit importé dans nôtre pays ! En dehors des ambassades ; aucun drapeau étranger brandi ne doit être accepté !Signaler Répondre
Que ces gens défendent leurs pays d’où ils viennent ! et devraient créer des salons pour qu’ils quittent notre pays !Signaler Répondre
manif payées par nos impôts ..
Vouloir mettre en évidence les actions d'un certain pays de la péninsule arabique qui abritent les dirigeants millionnaires du Hamas = commentaire zappéSignaler Répondre
Étonnant.
Je dirais donc juste que les antisémites et homophobes sont encore de sortie avec la bienveillance de notre président qui prépare 2032.
En fait ils se foutent totalement de la Palestine et du reste , c'est leur petit ego existentiel qu'ils soignent avec ce sujet , malade de n'être rien ou très peu ils investissent un alibi , et s'invente un bouc-émissaire sioniste comme vaccin à leur jalousie pathologique.Signaler Répondre
De la mer au Jourdain, Israël libre !!!Signaler Répondre
Dans tous les cas, dire que ce n'est pas un génocide ne veut pas dire qu'il n'y a pas de crimes de guerre, ni que les populations civiles sont tuées, ni qu'il s'agit d'une invasion.. et c'est illégal.Signaler Répondre
Et en plus, ça se discute.. si ce n'est pas un génocide au sens défini par le droit international, il s'en faut de peu.
Il y a une définition, c'est ça qui prévaut, pas votre interpretation.
Sans compter que si Israël fait preuve de "retenue", alors la Russie fait preuve de "courtoisie".
Cela dit, si Israël s'en prennait à des bouddhistes, personne ne râlerait comme on le voit ici.. eh oui...
Alors euh.. rien n'empêche d'organiser des salons pour faciliter l'installation en terre musulmane, si c'est si important que ça.
Un duel de m**** entre religions d'arriérés avec leur "c'est chez moi parce que dieu l'a dit", le même dieu en plus.. tous completement cinglés. Il ne manque qu'une croisade chrétienne et ça tourne au plan à trois.
Parallèlement, il semble qu'on s'habitue l'air de rien à l'Etat policier.. niveau droit de se réunir c'est limite.
En fait la police bloque plus de rues que n'importe qui.. et gaz, gaz, gaz.. à l'arbitraire. Quand c'est décidé, c'est clair qu'il n'y aura pas de manif pacifique, la police tire la première.
Allez manifester la bas! Vous commencez a nous les brisés! Ici nous sommes en France!Signaler Répondre
Ces pro palestine seront ceux contre qui la France se battra plus tard ..Signaler Répondre
Le départ forcé de nos compatriotes est provoqué par une politique laxiste du gouvernement et de la gauche wokiste est est un véritable danger dans notre pays car cette gauche allie le Marxisme à l’islamisme ..Signaler Répondre
Pourquoi n'iriez vous pas en Palestine pour mieux résister ?Signaler Répondre
Beaucoup de personnes de la communauté juive sont contre la politique de Netanaou !Signaler Répondre
la gauche cree un antisionisme aveugle non condamnable pour masquer un antisémitisme condamnable !
Le point central du débat repose sur l' existence ou non d' un génocide.Signaler Répondre
Israël expose ses soldats à des pertes colossales en combat urbain pour éviter le tapis de bombes. Si Israël avait voulu raser Gaza, cela aurait pris quelques heures. Sa retenue, coûteuse et douloureuse, montre l’absence d’intention génocidaire.
Il n' y a donc pas génocide.
Face à cela, le Hamas prospère grâce à la souffrance palestinienne. Il creuse ses tunnels sous les hôpitaux, stocke ses armes dans les écoles, tire ses roquettes depuis les immeubles résidentiels. Sa machine de guerre repose sur un principe : sacrifier ses propres civils pour ensuite exhiber leurs cadavres devant les caméras occidentales. Le Hamas se moque du peuple palestinien. Il utilise celui-ci pour décrébiliser Israël et le mettre au ban des nations. Ce que veut le Hamas c' est la disparition d' Israël.
Une marche spontanée s'est dirigée vers le salon de l'Alyah à Lyon, salon qui recrute des colons pour participer au génocide en Palestine reconnu par l ONU comme génocide Le cortège a été gazé à 400 mètres du salon.Signaler Répondre
De la mer au Jourdain, Palestine libre
Les gauchistes précipitent leur propre défaite morale, politique et idéologique.Signaler Répondre
Quelques bons coups de matraques !Signaler Répondre
Si cela ne leur plait pas qu'ils ne s'y rendent et mieux s'ils ne veulent pas passer pour des fachos : qu'ils ne cherchent pas à interdire ce salon qui de plus ne les concerne même pas. Avec leur action intolérante ils ne font que participer à l'antisémisime d'ambiance symbolisé par leur leur drapeau/étendard palestinien.Signaler Répondre
Quand on voit avec quelle constance les pro palestinien nous e....... en France, on comprend pourquoi les Israéliens se méfient de la création d' un État palestinien à leur frontière.Signaler Répondre
Une centaine de zozos d'ultragauche qui se prennent pour de "grands humanistes", alors qu'ils sont seulement lobotomisés par les discours de vieux apparatchiks qui n'ont jamais rien foutu de leurs dix doigts et ne prétendent soutenir la Palestine QUE dans la mesure ou c'est censé leur rapporter des voix, suivez mon regard !Signaler Répondre
"La France devrait être à la hauteur".Signaler Répondre
Qu'est-ce que la France vient faire là dedans ?