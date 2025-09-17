Faits Divers

Salon de l’Alyah à Lyon : un rassemblement contre la "propagande sioniste" dispersé par les forces de l’ordre

La police est intervenue ce mardi soir dans le 6e arrondissement de Lyon pour disperser un rassemblement pro-Palestine organisé en réaction au salon de l’Alyah.

L’organisation avait pris ses précautions en ne communiquant l’adresse exacte du salon qu’aux personnes inscrites, peu de temps avant son ouverture.

Prévu à partir de 18 heures aux Charpennes, ce rassemblement avait été lancé par plusieurs collectifs militants. Dans leur appel, les organisateurs dénonçaient un événement qui "facilite les démarches pour s’installer en Israël mais également sur les territoires palestiniens occupés."

Ces derniers appelaient aussi à la mobilisation en ces termes : "La France devrait être à la hauteur et interdire toute propagande allant à l’encontre des droits humains, car pour rappel, la colonisation, l’apartheid et le génocide sont des crimes contre l’humanité ! Refusons que le discours du projet colonial sioniste se normalise ! Tout le monde à Charpennes ce mardi à 18h !"

Un dispositif policier avait été mis en place dès l’après-midi, avec la présence d’unités de CRS. Les manifestants ont d’abord été repoussés des abords du salon, avant de tenter de se rendre vers le consistoire israélite, rue Duguesclin. Là encore, les forces de l’ordre sont intervenues pour disperser le rassemblement, qui comptait une centaine de personnes.

En fin de journée, certains groupes se sont retrouvés place Guichard, devant la Bourse du Travail, pour poursuivre la mobilisation. Aucune interpellation n’a été réalisée.

manifestation

palestine

salon de l'Alyah

28 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Perdu d'avance le 17/09/2025 à 14:09
Draperies a écrit le 17/09/2025 à 13h45

On vous entend : le drapeau européen, niet. Le drapeau LGBT, niet. Le drapeau palestinien, niet. Mais le drapeau israélien, si ! C'est celui de l'occupant, non mais quand même.

La France fait partie de l'Europe, et j'ai jamais vu de drapeau israélien brandi dans nos rues (au contraire du drapeau palestinien que l'on voit tout le temps et partout).

avatar
Draperies le 17/09/2025 à 13:45
papyrebel a écrit le 17/09/2025 à 12h36

Il faut réprimer avec vigueur tout conflit importé dans nôtre pays ! En dehors des ambassades ; aucun drapeau étranger brandi ne doit être accepté !

On vous entend : le drapeau européen, niet. Le drapeau LGBT, niet. Le drapeau palestinien, niet. Mais le drapeau israélien, si ! C'est celui de l'occupant, non mais quand même.

avatar
lolotoooôooo le 17/09/2025 à 13:40

Culture tribale, à savoir ne jamais rien construire et toujours vouloir détruire ce que font les autres afin de justifier sa médiocrité !

Type des gauchistes et de LFI.

avatar
Inversion des valeurs le 17/09/2025 à 13:39
Idée de salon a écrit le 17/09/2025 à 13h22

A quand un salon pour un retour dans les secteurs et pays suivants : Maghreb, Afrique sub-saharienne, Syrie, Palestine, Afghanistan, Kosovo, Albanie............ ?

Les ressortissants de ces pays veulent plutôt imposer leur mode de vie et coutumes dans les pays d'accueil, ils ont aucune volonté de s'intégrer ou de s'assimiler mais plutôt faire fuire ceux qui étaient là avant eux qui refusent leur mode de vie.

avatar
Ex Précisions le 17/09/2025 à 13:35

Ce que je ne comprend pas :
- Historiquement les chrétiens, les musulmans et les juifs ont le même dieu à la base, après ce sont des factions et groupes qui se sont dispersés avec chacun son interprétation de leur croyance, d'ailleurs certaines "coutumes" se retrouvent dans chacune des trois religions.
- Pourquoi se faire la guerre pour des différences d'interprétations de leur religion de base, et surtout pour quelque chose qui n'existe pas ?
;-)

avatar
CfqDD le 17/09/2025 à 13:30

Ce que les gauchos font pour la Palestine ils ne le feraient jamais pour la France.

avatar
Plafond Bas le 17/09/2025 à 13:23
vive la résistance du peuple palestinien a écrit le 17/09/2025 à 11h10

Une marche spontanée s'est dirigée vers le salon de l'Alyah à Lyon, salon qui recrute des colons pour participer au génocide en Palestine reconnu par l ONU comme génocide Le cortège a été gazé à 400 mètres du salon.
De la mer au Jourdain, Palestine libre

Commentaire pour mettre en avant votre haine contre Israël ou votre antisémitisme bas du front ? Les deux avec de la bêtise aussi crasse que haineuse....? C'est l'idée qui apparaît avec votre brillante intervention.

avatar
Idée de salon le 17/09/2025 à 13:22

A quand un salon pour un retour dans les secteurs et pays suivants : Maghreb, Afrique sub-saharienne, Syrie, Palestine, Afghanistan, Kosovo, Albanie............ ?

avatar
Comique, va !!! le 17/09/2025 à 13:14
vive la résistance du peuple palestinien a écrit le 17/09/2025 à 11h10

Une marche spontanée s'est dirigée vers le salon de l'Alyah à Lyon, salon qui recrute des colons pour participer au génocide en Palestine reconnu par l ONU comme génocide Le cortège a été gazé à 400 mètres du salon.
De la mer au Jourdain, Palestine libre

""""Prévu à partir de 18 heures aux Charpennes, ce rassemblement avait été lancé par plusieurs collectifs militants. """

Tu parles d'une spontanéité 😂😂😂
Il faut apprendre à lire les articles

avatar
RN6 le 17/09/2025 à 12:44
vive la résistance du peuple palestinien a écrit le 17/09/2025 à 11h10

Une marche spontanée s'est dirigée vers le salon de l'Alyah à Lyon, salon qui recrute des colons pour participer au génocide en Palestine reconnu par l ONU comme génocide Le cortège a été gazé à 400 mètres du salon.
De la mer au Jourdain, Palestine libre

Parlons de l’ONU qui a participé au massacre de 7 octobre avec certains de ses membres de l’UNRWA ! Mais cela personne en parle…

avatar
papyrebel le 17/09/2025 à 12:36

Il faut réprimer avec vigueur tout conflit importé dans nôtre pays ! En dehors des ambassades ; aucun drapeau étranger brandi ne doit être accepté !

avatar
Branlo made in gauche le 17/09/2025 à 12:27

Que ces gens défendent leurs pays d’où ils viennent ! et devraient créer des salons pour qu’ils quittent notre pays !
manif payées par nos impôts ..

avatar
Socrate69 le 17/09/2025 à 12:24

Vouloir mettre en évidence les actions d'un certain pays de la péninsule arabique qui abritent les dirigeants millionnaires du Hamas = commentaire zappé
Étonnant.

Je dirais donc juste que les antisémites et homophobes sont encore de sortie avec la bienveillance de notre président qui prépare 2032.

avatar
Monpays le 17/09/2025 à 12:03

En fait ils se foutent totalement de la Palestine et du reste , c'est leur petit ego existentiel qu'ils soignent avec ce sujet , malade de n'être rien ou très peu ils investissent un alibi , et s'invente un bouc-émissaire sioniste comme vaccin à leur jalousie pathologique.

avatar
vive le combat du peuple israelien le 17/09/2025 à 11:56
vive la résistance du peuple palestinien a écrit le 17/09/2025 à 11h10

Une marche spontanée s'est dirigée vers le salon de l'Alyah à Lyon, salon qui recrute des colons pour participer au génocide en Palestine reconnu par l ONU comme génocide Le cortège a été gazé à 400 mètres du salon.
De la mer au Jourdain, Palestine libre

De la mer au Jourdain, Israël libre !!!

avatar
Mdr ! le 17/09/2025 à 11:48
oui-oui a écrit le 17/09/2025 à 11h12

Le point central du débat repose sur l' existence ou non d' un génocide.
Israël expose ses soldats à des pertes colossales en combat urbain pour éviter le tapis de bombes. Si Israël avait voulu raser Gaza, cela aurait pris quelques heures. Sa retenue, coûteuse et douloureuse, montre l’absence d’intention génocidaire.
Il n' y a donc pas génocide.

Face à cela, le Hamas prospère grâce à la souffrance palestinienne. Il creuse ses tunnels sous les hôpitaux, stocke ses armes dans les écoles, tire ses roquettes depuis les immeubles résidentiels. Sa machine de guerre repose sur un principe : sacrifier ses propres civils pour ensuite exhiber leurs cadavres devant les caméras occidentales. Le Hamas se moque du peuple palestinien. Il utilise celui-ci pour décrébiliser Israël et le mettre au ban des nations. Ce que veut le Hamas c' est la disparition d' Israël.

Dans tous les cas, dire que ce n'est pas un génocide ne veut pas dire qu'il n'y a pas de crimes de guerre, ni que les populations civiles sont tuées, ni qu'il s'agit d'une invasion.. et c'est illégal.
Et en plus, ça se discute.. si ce n'est pas un génocide au sens défini par le droit international, il s'en faut de peu.
Il y a une définition, c'est ça qui prévaut, pas votre interpretation.
Sans compter que si Israël fait preuve de "retenue", alors la Russie fait preuve de "courtoisie".

Cela dit, si Israël s'en prennait à des bouddhistes, personne ne râlerait comme on le voit ici.. eh oui...
Alors euh.. rien n'empêche d'organiser des salons pour faciliter l'installation en terre musulmane, si c'est si important que ça.

Un duel de m**** entre religions d'arriérés avec leur "c'est chez moi parce que dieu l'a dit", le même dieu en plus.. tous completement cinglés. Il ne manque qu'une croisade chrétienne et ça tourne au plan à trois.

Parallèlement, il semble qu'on s'habitue l'air de rien à l'Etat policier.. niveau droit de se réunir c'est limite.
En fait la police bloque plus de rues que n'importe qui.. et gaz, gaz, gaz.. à l'arbitraire. Quand c'est décidé, c'est clair qu'il n'y aura pas de manif pacifique, la police tire la première.

avatar
air palestine le 17/09/2025 à 11:39

Allez manifester la bas! Vous commencez a nous les brisés! Ici nous sommes en France!

avatar
Jacson le 17/09/2025 à 11:35

Ces pro palestine seront ceux contre qui la France se battra plus tard ..

avatar
Jeronimo le 17/09/2025 à 11:33

Le départ forcé de nos compatriotes est provoqué par une politique laxiste du gouvernement et de la gauche wokiste est est un véritable danger dans notre pays car cette gauche allie le Marxisme à l’islamisme ..

avatar
Chris696969 le 17/09/2025 à 11:31
vive la résistance du peuple palestinien a écrit le 17/09/2025 à 11h10

Une marche spontanée s'est dirigée vers le salon de l'Alyah à Lyon, salon qui recrute des colons pour participer au génocide en Palestine reconnu par l ONU comme génocide Le cortège a été gazé à 400 mètres du salon.
De la mer au Jourdain, Palestine libre

Pourquoi n'iriez vous pas en Palestine pour mieux résister ?

avatar
Chaluson le 17/09/2025 à 11:27

Beaucoup de personnes de la communauté juive sont contre la politique de Netanaou !
la gauche cree un antisionisme aveugle non condamnable pour masquer un antisémitisme condamnable !

avatar
oui-oui le 17/09/2025 à 11:12

Le point central du débat repose sur l' existence ou non d' un génocide.
Israël expose ses soldats à des pertes colossales en combat urbain pour éviter le tapis de bombes. Si Israël avait voulu raser Gaza, cela aurait pris quelques heures. Sa retenue, coûteuse et douloureuse, montre l’absence d’intention génocidaire.
Il n' y a donc pas génocide.

Face à cela, le Hamas prospère grâce à la souffrance palestinienne. Il creuse ses tunnels sous les hôpitaux, stocke ses armes dans les écoles, tire ses roquettes depuis les immeubles résidentiels. Sa machine de guerre repose sur un principe : sacrifier ses propres civils pour ensuite exhiber leurs cadavres devant les caméras occidentales. Le Hamas se moque du peuple palestinien. Il utilise celui-ci pour décrébiliser Israël et le mettre au ban des nations. Ce que veut le Hamas c' est la disparition d' Israël.

avatar
vive la résistance du peuple palestinien le 17/09/2025 à 11:10

Une marche spontanée s'est dirigée vers le salon de l'Alyah à Lyon, salon qui recrute des colons pour participer au génocide en Palestine reconnu par l ONU comme génocide Le cortège a été gazé à 400 mètres du salon.
De la mer au Jourdain, Palestine libre

avatar
narolic le 17/09/2025 à 10:54

Les gauchistes précipitent leur propre défaite morale, politique et idéologique.

avatar
allez allez le 17/09/2025 à 10:46

Quelques bons coups de matraques !

avatar
DelaHaine le 17/09/2025 à 10:19

Si cela ne leur plait pas qu'ils ne s'y rendent et mieux s'ils ne veulent pas passer pour des fachos : qu'ils ne cherchent pas à interdire ce salon qui de plus ne les concerne même pas. Avec leur action intolérante ils ne font que participer à l'antisémisime d'ambiance symbolisé par leur leur drapeau/étendard palestinien.

avatar
oui-oui le 17/09/2025 à 10:06

Quand on voit avec quelle constance les pro palestinien nous e....... en France, on comprend pourquoi les Israéliens se méfient de la création d' un État palestinien à leur frontière.

avatar
Pfuiiii le 17/09/2025 à 10:01

Une centaine de zozos d'ultragauche qui se prennent pour de "grands humanistes", alors qu'ils sont seulement lobotomisés par les discours de vieux apparatchiks qui n'ont jamais rien foutu de leurs dix doigts et ne prétendent soutenir la Palestine QUE dans la mesure ou c'est censé leur rapporter des voix, suivez mon regard !

avatar
Chris696969 le 17/09/2025 à 09:42

"La France devrait être à la hauteur".

Qu'est-ce que la France vient faire là dedans ?

