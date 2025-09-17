Salon de l’Alyah à Lyon : un rassemblement contre la "propagande sioniste" dispersé par les forces de l’ordre

L’organisation avait pris ses précautions en ne communiquant l’adresse exacte du salon qu’aux personnes inscrites, peu de temps avant son ouverture.

Prévu à partir de 18 heures aux Charpennes, ce rassemblement avait été lancé par plusieurs collectifs militants. Dans leur appel, les organisateurs dénonçaient un événement qui "facilite les démarches pour s’installer en Israël mais également sur les territoires palestiniens occupés."

Ces derniers appelaient aussi à la mobilisation en ces termes : "La France devrait être à la hauteur et interdire toute propagande allant à l’encontre des droits humains, car pour rappel, la colonisation, l’apartheid et le génocide sont des crimes contre l’humanité ! Refusons que le discours du projet colonial sioniste se normalise ! Tout le monde à Charpennes ce mardi à 18h !"

Un dispositif policier avait été mis en place dès l’après-midi, avec la présence d’unités de CRS. Les manifestants ont d’abord été repoussés des abords du salon, avant de tenter de se rendre vers le consistoire israélite, rue Duguesclin. Là encore, les forces de l’ordre sont intervenues pour disperser le rassemblement, qui comptait une centaine de personnes.

En fin de journée, certains groupes se sont retrouvés place Guichard, devant la Bourse du Travail, pour poursuivre la mobilisation. Aucune interpellation n’a été réalisée.