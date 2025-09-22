Politique

Grégory Doucet hisse le drapeau palestinien sur l'Hôtel de Ville de Lyon : la préfecture saisit la justice

Grégory Doucet hisse le drapeau palestinien sur l'Hôtel de Ville de Lyon : la préfecture saisit la justice
Grégory Doucet hisse le drapeau palestinien sur l'Hôtel de Ville de Lyon : "Un geste de paix et de justice" - LyonMag

C'est une décision qui risque de faire jaser.

Mise à jour 15h50 : Après la décision du maire écologiste Grégory Doucet de faire flotter le drapeau palestinien sur le fronton de l’Hôtel de Ville, la préfecture Rhône a annoncé qu’elle allait saisir le juge administratif.

Article intinial : Dans le cadre de la décision d'Emmanuel Macron de reconnaître l'Etat de Palestine ce lundi, Grégory Doucet annonce faire hisser le drapeau palestinien sur le fronton de l'Hôtel de Ville de Lyon.

"Cette reconnaissance de l’Etat palestinien n’est pas une offense faite à Israël. La sécurité d’Israël n’est pas négociable. Le peuple israélien, comme le peuple palestinien, a droit à la sécurité et à la dignité, à l’abri de la peur et de la haine. La reconnaissance d’un État palestinien n’est pas seulement une victoire pour les Palestiniens, c’est aussi une garantie pour Israël. Car l’absence d’État est un terreau fertile pour tous les groupes terroristes, de Daech au Hamas. Reconnaître la Palestine, c’est donner une voix politique légitime à un peuple, et ainsi isoler ceux qui prospèrent sur le chaos et la désespérance", a réagi Grégory Doucet dans un communiqué.

Selon l'édile écologiste, ce choix de faire flotter le drapeau palestinien sur l'Hôtel de Ville "est un geste de paix et de justice, qui s’inscrit dans la tradition lyonnaise : une ville attachée à l’humanisme, au droit, à l’autodétermination des peuples, à la lutte contre toutes les formes de haine, et qui refuse la confusion et les amalgames".

Si la préfecture du Rhône suit à la lettre les consignes du ministère de l'Intérieur, alors la préfète devrait demander à Grégory Doucet de retirer le drapeau, au nom du "principe de neutralité des services publics". "Il me semble que la voix du Président de la République est prépondérante dans ce pays", a d'ores et déjà rétorqué le maire de Lyon.

Tags :

Grégory Doucet

palestine

Lyon

0-50 sur 173 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
En résumé le 22/09/2025 à 20:23

Monsieur Doucet comme toute l’extrême gauche flatte l’electorat musulman dans un but purement clientéliste . Le reste n’est que bla-bla

Signaler Répondre
avatar
max37 le 22/09/2025 à 20:20

Honte à ce maire indigne de la république et Am Yisrael Cha

Signaler Répondre
avatar
Cyrano le 22/09/2025 à 20:17
e lectrice a écrit le 22/09/2025 à 18h31

Nous on ne déserte pas .......on combat!!! Pas comme tous les lâches dont vous faites parti??
Vive LYON

Tu combats ? N'utilise pas des mots que tu ne connais pas. Sais tu seulement ce qu'est une bataille ou une guerre ? Un combat en étant à des milliers de kilomètres, pffffffff.....

Signaler Répondre
avatar
bravo monsieur le maire le 22/09/2025 à 20:01

un peut tard mais merci monsieur le maire vous aurez mon vote pour 2026 le drapeau de la palestien est devenue le symbole de la résistance dans le monde entier vive la résistance du peuple palestinien

Signaler Répondre
avatar
Wallah',. le 22/09/2025 à 20:00

Le préfet doit destituer le maire, il en a le pouvoir en attendant que le peuple s'en charge dans les urnes

Signaler Répondre
avatar
Protection le 22/09/2025 à 19:57

Combien de policier pour protéger ce drapeau ? ? C'est Nicolas qui paye.

Signaler Répondre
avatar
Inéligibilité le 22/09/2025 à 19:55

Requise pour un hors la loi. La justice doit être ferme, jamais un conflit ne doit être importé sur notre sol ce que fait cet irresponsable de "maire".
J'espère que le préfet a la bras suffisamment long et que ce type qui représente très mal la République (qui lui cracher au visage meme) soit trainé devant la justice.

Signaler Répondre
avatar
Liberation 2026 le 22/09/2025 à 19:48

Doucet prend une décision qui va à l'encontre de la préfecture comme en matière de sécurité pour les lyonnais quand les différents préfets depuis 2020 le somment d'agir en matière de sécurité : ce militant écolo est une insulte et un mépris pour la fonction de maire de Lyon.

Signaler Répondre
avatar
AntiLFI le 22/09/2025 à 19:44

Ce petit maire a besoin de LFI pour les élections. Il vient de signer son dernier acte. Dans 6 mois, il est dehors !

Signaler Répondre
avatar
Pour ou contre le 22/09/2025 à 19:39
Touc a écrit le 22/09/2025 à 19h11

La France le renie, mais cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas prendre une bonne décision, notamment dans les affaires étrangères. Il ne faut pas non plus être bête au point d’abolir son discernement.

Reconnaître l’état Palestinien aujourd’hui ne sert à pas grand chose si ce n’est attiser les tensions…
C’est pourquoi tous les Présidents qui se sont succédé en France ne l’ont pas fait.
Macron n’a rien d’autre en tête que vouloir jeter de l’huile sur le feu comme il le fait avec les Russes. Son aura internationale ne vaut pas plus qu’en national…

Signaler Répondre
avatar
RV90L le 22/09/2025 à 19:39

J’ai mal à mon Lyon…

Signaler Répondre
avatar
Venividivinci le 22/09/2025 à 19:33

Impensable et troublant pour certaines victimes ....

Signaler Répondre
avatar
a la solde de LFI le 22/09/2025 à 19:29

une honte ce maire ! et les otages il a mis leurs photos ? J espère que les lyonnais y penseront pour les élections

Signaler Répondre
avatar
1957 le 22/09/2025 à 19:26

honte à Doucet !

Signaler Répondre
avatar
Gui le 22/09/2025 à 19:20

Il ne dit pas s'il va payer les amendes avec son argent personnel. C'est sa propre décision que de hisser le drapeau du hamas sur la mairie. Les lyonnais ne doivent pas payer pour ses convictions personnelles. Doucet doit payer lui même les amendes journalières !

Signaler Répondre
avatar
TGo le 22/09/2025 à 19:14
fransenes a écrit le 22/09/2025 à 18h49

nous sommes entrés en mode élection donc cela est que le début pour la recherche de voie pour les municipales piou piou j ai de la bonne doucette bien fraîche 😋😋

il est plutôt à la recherche de voiX car les voiE s (lyonnaises) il nous les a imposé 😄

Signaler Répondre
avatar
Touc le 22/09/2025 à 19:11
et si j avais raison a écrit le 22/09/2025 à 19h03

Macron ne parle qu en son nom ce soir mais sûrement pas au nom de la France qui le renie d election en election. L Histoire se souviendra de son outrecuidance un point c est tout!

La France le renie, mais cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas prendre une bonne décision, notamment dans les affaires étrangères. Il ne faut pas non plus être bête au point d’abolir son discernement.

Signaler Répondre
avatar
et si j avais raison le 22/09/2025 à 19:03

Macron ne parle qu en son nom ce soir mais sûrement pas au nom de la France qui le renie d election en election. L Histoire se souviendra de son outrecuidance un point c est tout!

Signaler Répondre
avatar
la vrai france le 22/09/2025 à 19:02
St Aulas a écrit le 22/09/2025 à 17h50

Entièrement d'accord, les arguments de Doucet sont très pertinents et redonnent un peu de réflexion humaniste à notre pays. C'est un discours équilibré, c'est très rare de nos jours entre ceux qui soutiennent Israel sans condition et ceux qui soutiennent le Hamas sans condition. C'est un discours sans haine contrairement aux nombreux posts haineux sans aucune argumentation que l'on peut lire ici. C'est la haine qui guide, et non la raison. Le drapeau ukrainien a été hissé sur des mairies, qu'ont fait les préfets?

sa place empale sur le mat du drapeau palestinien

Signaler Répondre
avatar
Oui mais quand même le 22/09/2025 à 18:57
Amen a écrit le 22/09/2025 à 18h51

En plaçant le drapeau palestinien au balcon de la mairie , il sait très bien qu'il aura plus de voix aux élections que s'il avait hissé celui de l'Ukraine !
La place doit être bonne !

Il a deja fait hisser le drapeau ukrainien renseigner vous.

Signaler Répondre
avatar
Oui mais... le 22/09/2025 à 18:56
Mais … a écrit le 22/09/2025 à 18h47

Pourquoi uniquement ce drapeau ?!
Il y a tellement d’autres pays qui « résistent » à l’occupation ou aux envahisseurs …

J’aimerais bien un jour une réponse à cette question ???

Il a deja fait hisser le drapeau ukrainien et lgbt.

Signaler Répondre
avatar
moi le 22/09/2025 à 18:55
ouaf ouaf.. a écrit le 22/09/2025 à 18h17

Ca ne devrait pas tarder .

c est toujours mieux que le grand repas du CRIF

Signaler Répondre
avatar
CSC le 22/09/2025 à 18:52
Choc à pic a écrit le 22/09/2025 à 16h49

De Gaulle de Gaulle, attendez vous voulez parler du déserteur de 40 ou du traître de 58 ?

ah le traitre il a écrit une constitution.

Signaler Répondre
avatar
Amen le 22/09/2025 à 18:51

En plaçant le drapeau palestinien au balcon de la mairie , il sait très bien qu'il aura plus de voix aux élections que s'il avait hissé celui de l'Ukraine !
La place doit être bonne !

Signaler Répondre
avatar
Zeir le 22/09/2025 à 18:49
e lectrice a écrit le 22/09/2025 à 18h31

Nous on ne déserte pas .......on combat!!! Pas comme tous les lâches dont vous faites parti??
Vive LYON

Il faut être sérieux, les avantages que présentent Lyon ne sont pas de l'ordre de la qualité de vie, ils sont surtout économiques et sociaux voir financiers dans certains cas. Avec votre combat vous surclassez la médiocrité.

Signaler Répondre
avatar
fransenes le 22/09/2025 à 18:49

nous sommes entrés en mode élection donc cela est que le début pour la recherche de voie pour les municipales piou piou j ai de la bonne doucette bien fraîche 😋😋

Signaler Répondre
avatar
Mais … le 22/09/2025 à 18:47
Looool a écrit le 22/09/2025 à 16h11

C’est plutôt soutenir des résistants face à l’envahisseur. Quand y s’appelle jean moulin bizarrement c’est un résistant et pas un terroriste….

Pourquoi uniquement ce drapeau ?!
Il y a tellement d’autres pays qui « résistent » à l’occupation ou aux envahisseurs …

J’aimerais bien un jour une réponse à cette question ???

Signaler Répondre
avatar
narolic le 22/09/2025 à 18:44
Jean moulin le terroro a écrit le 22/09/2025 à 17h43

Free Palestine

Free Judée-Samarie

Signaler Répondre
avatar
Pfff … le 22/09/2025 à 18:41
Looool a écrit le 22/09/2025 à 18h06

Depuis quand les fachos st du côté d’israël ? Jean Marie doit se retourner dans sa tombe.

Comme quoi les préjugés …

Signaler Répondre
avatar
narolic le 22/09/2025 à 18:40

De toute façon, gaza sera rasée

Signaler Répondre
avatar
Exactement !!! le 22/09/2025 à 18:39
e lectrice a écrit le 22/09/2025 à 18h31

Nous on ne déserte pas .......on combat!!! Pas comme tous les lâches dont vous faites parti??
Vive LYON

Je partage et combats aussi, même à un petit niveau, pas question de déserter !

Signaler Répondre
avatar
moustique le 22/09/2025 à 18:37

retailleu ne cherche que la récupération politique d'événements dramatiques, comme une mouche à

Signaler Répondre
avatar
lyyyyooonnnn le 22/09/2025 à 18:35

il n’avait pas besoin de cela pour perde les élections, mais maintenant il vient de signer sa perte en faisant cela. 🤢🤢🤢

Signaler Répondre
avatar
BridgetJ le 22/09/2025 à 18:33

Drapeau de la révolte islamiste !
Drapeau de la division en France
Drapeau de la haine
Drapeau qui fait monté un électorat
Attention le retour va faire très mal ..

Signaler Répondre
avatar
e lectrice le 22/09/2025 à 18:31
Lyon, ville d'ultra gauche a écrit le 22/09/2025 à 17h57

Très heureux d'avoir quitté cette ville islamo-gauchiste il y a deux ans. Non seulement l'immobilier a fortement baissé mais l'air doit y être irrespirable. Je vous plains, lyonnais.

Nous on ne déserte pas .......on combat!!! Pas comme tous les lâches dont vous faites parti??
Vive LYON

Signaler Répondre
avatar
Ok le 22/09/2025 à 18:23
stef69999 a écrit le 22/09/2025 à 17h55

52 MAIRES ECOLOS SOCIALOPE GAUCHISTE SUR 37000 COMMUNES AHAHAH MAIS FAUT QUAND MEME LES TRADUIRE EN JUSTICE CES POURRITURES

Pas la peine de crier.

Signaler Répondre
avatar
Hihihi le 22/09/2025 à 18:23
Monpays a écrit le 22/09/2025 à 18h07

EELV69 et LFI69 , les compagnons fascistes préfère le drapeau terroriste au drapeau Français , ils ont comme cela l'impression d'exister avant de disparaitre du pouvoir, auquel ils s’accrochent comme des morpions , pour le bien de Lyon et plus globalement de la nation, il est temps de vider nos poubelles politiques

J'aime bien !!

Signaler Répondre
avatar
ouaf ouaf.. le 22/09/2025 à 18:17
Fête du Hamas a écrit le 22/09/2025 à 18h05

Et la grande fête du Hamas à l'hôtel de ville, c'est quand, déjà ?
Il faut acheter la garde robe adéquate.

Ca ne devrait pas tarder .

Signaler Répondre
avatar
Monpays le 22/09/2025 à 18:07

EELV69 et LFI69 , les compagnons fascistes préfère le drapeau terroriste au drapeau Français , ils ont comme cela l'impression d'exister avant de disparaitre du pouvoir, auquel ils s’accrochent comme des morpions , pour le bien de Lyon et plus globalement de la nation, il est temps de vider nos poubelles politiques

Signaler Répondre
avatar
Looool le 22/09/2025 à 18:06

Depuis quand les fachos st du côté d’israël ? Jean Marie doit se retourner dans sa tombe.

Signaler Répondre
avatar
allez voté la prochine fois le 22/09/2025 à 18:05

Vivement 2026 et 2027 que ces politiques qui ont ruiné, détruit, divisé la France et Lyon ne soient plus qu’un mauvais souvenir !

Signaler Répondre
avatar
Fête du Hamas le 22/09/2025 à 18:05
EELV 69 a écrit le 22/09/2025 à 17h31

Pour réussir la transformation de la ville et son virage écologique, nous devons rester au pouvoir.

Cela vaut bien quelques petites concessions sans conséquence accordées à nos amis de LFI et à leur électorat.

Et la grande fête du Hamas à l'hôtel de ville, c'est quand, déjà ?
Il faut acheter la garde robe adéquate.

Signaler Répondre
avatar
Homa le 22/09/2025 à 18:04

Et vous voulez encore faire croire que EELV ne sont pas anti juifs comme LFI ? Gregory Doucet donne donc la légitimité à un groupe terroriste d’obtenir ce qu’il veut après avoir massacré des innocents… il attise la haine, qu’il continue comme ça…

Signaler Répondre
avatar
Vélotaf le 22/09/2025 à 18:04

C’est bon ça! Bravo

Signaler Répondre
avatar
ouaf ouaf.. le 22/09/2025 à 18:02
EELV 69 a écrit le 22/09/2025 à 17h31

Pour réussir la transformation de la ville et son virage écologique, nous devons rester au pouvoir.

Cela vaut bien quelques petites concessions sans conséquence accordées à nos amis de LFI et à leur électorat.

J'espère pour toi que c'est du 2ème degré !!

Signaler Répondre
avatar
Manon01 le 22/09/2025 à 17:58
LFI 69 a écrit le 22/09/2025 à 17h29

Grégory Doucet n'avait pas le choix s'il souhaite garder une chance d'être encore le maire de Lyon pour le prochain mandat.
A bon entendeur.
Lyon est LFI.

Ferme là a bon entendeur.

Signaler Répondre
avatar
du bon clientélisme le 22/09/2025 à 17:57

Qu'est ce qui ne ferait pas pour attirer des voix musulmanes, en voilà du bon clientélisme. Pourquoi il ne me met pas le drapeau de l'Ukraine ou du soudan et d'autres pays ou les morts se comptent en milliers de victimes de guerres et rappelons à ce brave homme que si il n'y avait pas eu le pogrome du 7 octobre par le hamas, rien ne se serait passé, il ne pourrait pas se mettre en avant d'une façon ridicule et démagogique.

Signaler Répondre
avatar
Lyon, ville d'ultra gauche le 22/09/2025 à 17:57

Très heureux d'avoir quitté cette ville islamo-gauchiste il y a deux ans. Non seulement l'immobilier a fortement baissé mais l'air doit y être irrespirable. Je vous plains, lyonnais.

Signaler Répondre
avatar
stef69999 le 22/09/2025 à 17:55

52 MAIRES ECOLOS SOCIALOPE GAUCHISTE SUR 37000 COMMUNES AHAHAH MAIS FAUT QUAND MEME LES TRADUIRE EN JUSTICE CES POURRITURES

Signaler Répondre
avatar
drapeau le 22/09/2025 à 17:54

Ils ont carrément accroché le drapeau de lyon et de la France a la barrière pour seul le drapeau du hamas flotte sur la ville. Il ne doute de rien. Quel honte

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.