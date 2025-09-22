Grégory Doucet hisse le drapeau palestinien sur l'Hôtel de Ville de Lyon : la préfecture saisit la justice

Mise à jour 15h50 : Après la décision du maire écologiste Grégory Doucet de faire flotter le drapeau palestinien sur le fronton de l’Hôtel de Ville, la préfecture Rhône a annoncé qu’elle allait saisir le juge administratif.
Article intinial : Dans le cadre de la décision d'Emmanuel Macron de reconnaître l'Etat de Palestine ce lundi, Grégory Doucet annonce faire hisser le drapeau palestinien sur le fronton de l'Hôtel de Ville de Lyon.
"Cette reconnaissance de l’Etat palestinien n’est pas une offense faite à Israël. La sécurité d’Israël n’est pas négociable. Le peuple israélien, comme le peuple palestinien, a droit à la sécurité et à la dignité, à l’abri de la peur et de la haine. La reconnaissance d’un État palestinien n’est pas seulement une victoire pour les Palestiniens, c’est aussi une garantie pour Israël. Car l’absence d’État est un terreau fertile pour tous les groupes terroristes, de Daech au Hamas. Reconnaître la Palestine, c’est donner une voix politique légitime à un peuple, et ainsi isoler ceux qui prospèrent sur le chaos et la désespérance", a réagi Grégory Doucet dans un communiqué.
Selon l'édile écologiste, ce choix de faire flotter le drapeau palestinien sur l'Hôtel de Ville "est un geste de paix et de justice, qui s’inscrit dans la tradition lyonnaise : une ville attachée à l’humanisme, au droit, à l’autodétermination des peuples, à la lutte contre toutes les formes de haine, et qui refuse la confusion et les amalgames".
Si la préfecture du Rhône suit à la lettre les consignes du ministère de l'Intérieur, alors la préfète devrait demander à Grégory Doucet de retirer le drapeau, au nom du "principe de neutralité des services publics". "Il me semble que la voix du Président de la République est prépondérante dans ce pays", a d'ores et déjà rétorqué le maire de Lyon.
A #Lyon le maire @Gregorydoucet a hissé le drapeau palestinien sur le fronton de l’Hotel de Ville ce lundi. La préfecture compte saisir le juge administratif pour le faire retirer pic.twitter.com/TTxid7ByOv— Lyon Mag (@lyonmag) September 22, 2025
