Lyon : un jeune cycliste de 16 ans dans un état désespéré après un accident en Presqu'île

Les faits se sont déroulés vers minuit, sur le quai Gailleton.

Pour une raison inconnue, le jeune cycliste âgé de 16 ans aurait traversé les voies avant d'être renversé par la voiture qui arrivait trop vite.

Dans un état critique, l'adolescent a été pris en charge avant d'être transporté à l'hôpital. Son pronostic vital était engagé.

Une enquête a été ouverte, l'automobiliste devait être auditionné et faire l'objet de dépistages d'alcoolémie et de stupéfiants.