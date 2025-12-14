Faits Divers

Lyon : un jeune cycliste de 16 ans dans un état désespéré après un accident en Presqu'île

Dans la nuit de samedi à dimanche, un cycliste a été percuté par un automobiliste à Lyon.

Les faits se sont déroulés vers minuit, sur le quai Gailleton.

Pour une raison inconnue, le jeune cycliste âgé de 16 ans aurait traversé les voies avant d'être renversé par la voiture qui arrivait trop vite.

Dans un état critique, l'adolescent a été pris en charge avant d'être transporté à l'hôpital. Son pronostic vital était engagé.

Une enquête a été ouverte, l'automobiliste devait être auditionné et faire l'objet de dépistages d'alcoolémie et de stupéfiants.

avatar
Manu69002 le 14/12/2025 à 17:42

Même marcher sur un trottoir dans cette ville complètement pourrie devient extrêmement dangereux...Une prière pour que ce jeune homme s'en sorte.

avatar
tu voulais qu 'il soit le 14/12/2025 à 17:36
Morientes69 a écrit le 14/12/2025 à 16h59

Accident tragique mais que fait un gosse de 16a a vélo à minuit un samedi soir ?!

en bagnole et sans permis

avatar
non ! le 14/12/2025 à 17:33
Cookie the first a écrit le 14/12/2025 à 14h33

Il faut interdire la pratique du vélo en ville !

Celle des voitures , c'est elles qui tuent !

avatar
bien d'accord le 14/12/2025 à 17:32
Une évidence a écrit le 14/12/2025 à 17h14

Le plus évident et le plus simple, c'est de supprimer les voitures en ville qui sont des VÉRITABLES DANGERS

Ou supprimer vélos et piétons !
Pourquoi est-ce que c'est toujours les voitures qui ont le mauvais rôle ?

avatar
syntaxe aussi nulle le 14/12/2025 à 17:31
johnny a écrit le 14/12/2025 à 13h53

Les quais ou tous les cyclistes ceux croit seul sur terres . Déjà qui s'arrête pas a un passage piéton ou cédez passage ou stop alors le reste

que le contenu du texte que l 'on croit deviner !

avatar
excellent le 14/12/2025 à 17:29
diuyub6922 a écrit le 14/12/2025 à 16h08

c’est incroyable de mettre les ecolos responsables. c’est grâce à eux que les voies sont plus sécurisées. c’est la voiture qui tue, elle tuait encore plus avant quand les voies étaient larges et nombreuses. faut arrêter de dire n’importe quoi, je ne suis pas un fan des ecolos, mais si il y a un truc de positif dans leur bilan c’est fnavoir tenté de réduire la place de la voiture, de diminuer sa vitesse, et ça c’est cool.

rien à rajouter !

avatar
Velos bobos le 14/12/2025 à 17:29

Grosse erreur de faire rouler des vélos dans une grande ville...La ville est faite pour les piétons et les voitures...

Signaler Répondre
avatar
Jacques1 le 14/12/2025 à 17:29
Oui tu hallucines a écrit le 14/12/2025 à 16h14

Ce sont bien les voitures qui tuent et sont un vrai danger. Pas les cyclistes.
J'ai jamais vu ni entendu un automobiliste tué par un vélo.

Donc, parce que les cyclistes ne tuent pas les automobilistes, ils ne sont pas responsables ? Raisonnement débile.

avatar
Aurélien Taschié le 14/12/2025 à 17:25

Le vélo tue partout...

Signaler Répondre
avatar
moi le 14/12/2025 à 17:24
Une évidence a écrit le 14/12/2025 à 17h14

Le plus évident et le plus simple, c'est de supprimer les voitures en ville qui sont des VÉRITABLES DANGERS

c est en voyant ce genre de commentaire, que l on se dit qu il n y a peut être pas que les voitures a supprimer....

avatar
LaJeuneGourde le 14/12/2025 à 17:18

Il faut interdire la ville !

Signaler Répondre
avatar
Une évidence le 14/12/2025 à 17:14
Saitonquoiquecesoit a écrit le 14/12/2025 à 17h00

Certes devant un véhicule, un cycliste est moins protégé mais n'oubliez pas le choc psychologique de renverser quelqu'un !
Même en s'il respectait la vitesse, le choc aurait eu lieu.
Peut être que les 2 sont en faute.

Mais comme on ne régule aucunement la façon dont roulent les modes doux (trott, vélo, scoot) , ce genre d'accidents arrivera encore et encore: ça passe à gauche, à droite, ça zigzag, ça brûle les stop et les feux rouges.

Ce qu'il faut, c'est civiliser les comportements, pas limiter grâce à du béton ou des plots.

Le plus évident et le plus simple, c'est de supprimer les voitures en ville qui sont des VÉRITABLES DANGERS

avatar
johnny le 14/12/2025 à 17:05

En même temps s'il fait comme les autres traversé sans regarder avec écouteurs téléphone sans casque gilets réflecteur ect et oui y as un code de la route mais y croit seul au monde.. une piste cyclable c'est pas une autoroute

Signaler Répondre
avatar
rmenard2014 le 14/12/2025 à 17:01

Les accidents sont en forte baisse: grâce à la ville 30, les zones de rencontre, les pistes cyclables et l'élargissement des trottoirs
https://www.lyonmag.com/article/134363/metropole-de-lyon-les-accidents-de-la-circulation-en-baisse-de-28-par-rapport-a-2019

Signaler Répondre
avatar
Saitonquoiquecesoit le 14/12/2025 à 17:00
Oui tu hallucines a écrit le 14/12/2025 à 16h14

Ce sont bien les voitures qui tuent et sont un vrai danger. Pas les cyclistes.
J'ai jamais vu ni entendu un automobiliste tué par un vélo.

Certes devant un véhicule, un cycliste est moins protégé mais n'oubliez pas le choc psychologique de renverser quelqu'un !
Même en s'il respectait la vitesse, le choc aurait eu lieu.
Peut être que les 2 sont en faute.

Mais comme on ne régule aucunement la façon dont roulent les modes doux (trott, vélo, scoot) , ce genre d'accidents arrivera encore et encore: ça passe à gauche, à droite, ça zigzag, ça brûle les stop et les feux rouges.

Ce qu'il faut, c'est civiliser les comportements, pas limiter grâce à du béton ou des plots.

avatar
Morientes69 le 14/12/2025 à 16:59

Accident tragique mais que fait un gosse de 16a a vélo à minuit un samedi soir ?!

avatar
Relis l'article le 14/12/2025 à 16:50
J'allucine a écrit le 14/12/2025 à 16h10

On pense surtout à ses parents.
Mais quand on on voit les débiles sur leur vélo rouge et vert et sur leur trottinette qui font n´importe, et toujours dans la dangerosité. Qui n´ont aucun respect du code la route, on se dit que la nouvelle municipalité devra prendre des sanctions fermes quitte à supprimer tous ces engins de la mort.

C'est écrit que la voiture roulait beaucoup trop vite, mais tu as décidé que le jeune cycliste est quand même en tort

avatar
Allucine le 14/12/2025 à 16:48
J'allucine a écrit le 14/12/2025 à 16h10

On pense surtout à ses parents.
Mais quand on on voit les débiles sur leur vélo rouge et vert et sur leur trottinette qui font n´importe, et toujours dans la dangerosité. Qui n´ont aucun respect du code la route, on se dit que la nouvelle municipalité devra prendre des sanctions fermes quitte à supprimer tous ces engins de la mort.

À force de fumer du H, tu n'en as plus assez pour écrire Hallucine

avatar
stphn le 14/12/2025 à 16:36
Parponnes a écrit le 14/12/2025 à 15h45

Paix à son âme. La ville apaisée et les mode DIY, merci Doucet!!

pour bien comprendre.. à 16 ans tu l’imaginais en voiture ?

avatar
Votez bobo le 14/12/2025 à 16:27

Qu’importe la réalité, seule compte l’idéologie.

avatar
Oui tu hallucines le 14/12/2025 à 16:14
J'allucine a écrit le 14/12/2025 à 16h10

On pense surtout à ses parents.
Mais quand on on voit les débiles sur leur vélo rouge et vert et sur leur trottinette qui font n´importe, et toujours dans la dangerosité. Qui n´ont aucun respect du code la route, on se dit que la nouvelle municipalité devra prendre des sanctions fermes quitte à supprimer tous ces engins de la mort.

Ce sont bien les voitures qui tuent et sont un vrai danger. Pas les cyclistes.
J'ai jamais vu ni entendu un automobiliste tué par un vélo.

avatar
J'allucine le 14/12/2025 à 16:10

On pense surtout à ses parents.
Mais quand on on voit les débiles sur leur vélo rouge et vert et sur leur trottinette qui font n´importe, et toujours dans la dangerosité. Qui n´ont aucun respect du code la route, on se dit que la nouvelle municipalité devra prendre des sanctions fermes quitte à supprimer tous ces engins de la mort.

avatar
diuyub6922 le 14/12/2025 à 16:08

c’est incroyable de mettre les ecolos responsables. c’est grâce à eux que les voies sont plus sécurisées. c’est la voiture qui tue, elle tuait encore plus avant quand les voies étaient larges et nombreuses. faut arrêter de dire n’importe quoi, je ne suis pas un fan des ecolos, mais si il y a un truc de positif dans leur bilan c’est fnavoir tenté de réduire la place de la voiture, de diminuer sa vitesse, et ça c’est cool.

avatar
Automobilistes danger le 14/12/2025 à 16:08
LéZérolos tous responsable a écrit le 14/12/2025 à 15h55

on jette pas les cycliste dans la jungle automobile sans un minimum d'accompagnement
les travaux interminable pour réduire les voies et rendre la circulation impossible
ont mis la population à bout de nerfs.

Ces crétins des alpes seront-ils inquiété par la justice ….?

Les "crétins des alpes" ce sont bien les automobilistes, on est d'accord.

avatar
voitures tueuses le 14/12/2025 à 16:03

Aucun automobiliste ne roule à 50km/h sur ce quai (sauf devant le radar).

avatar
LéZérolos tous responsable le 14/12/2025 à 15:55

on jette pas les cycliste dans la jungle automobile sans un minimum d'accompagnement
les travaux interminable pour réduire les voies et rendre la circulation impossible
ont mis la population à bout de nerfs.

Ces crétins des alpes seront-ils inquiété par la justice ….?

avatar
jack_lasavanne le 14/12/2025 à 15:46
Cookie the first a écrit le 14/12/2025 à 14h33

Il faut interdire la pratique du vélo en ville !

Et à ce compte la pratique de la voiture, en miroir avec votre remarque hautement contributive

avatar
Parponnes le 14/12/2025 à 15:45

Paix à son âme. La ville apaisée et les mode DIY, merci Doucet!!

avatar
Responsables ? le 14/12/2025 à 15:27

La mairie, la métropole, responsables ET coupables de désorganisation de la circulation et de cet accident comme tant d autres,

mais pour ces gens d extrême gauche la vie de vos enfants ne compte pas, s ils arrivent à rentrer jusqu a chez eux ils leurs faudra encore éviter une balle perdue sinon sauver leur parent d une séquestration….

À dégager dès le premier tour des prochaines élections !!!

avatar
stop auto le 14/12/2025 à 14:48

ils tuent dans l'impunité

avatar
Cookie the first le 14/12/2025 à 14:33

Il faut interdire la pratique du vélo en ville !

avatar
Il faut sanctionner sévèrement ces chauffards le 14/12/2025 à 14:13

Horrible accident. Nous lirons bientôt que le chauffard, était connu des services de police, sans permis et sous alcool.

avatar
johnny le 14/12/2025 à 13:53

Les quais ou tous les cyclistes ceux croit seul sur terres . Déjà qui s'arrête pas a un passage piéton ou cédez passage ou stop alors le reste

